Ngày 6/8, tại trụ sở Công an xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị), anh Hoàng Quốc Cường (SN 2001, trú thôn Hoàn Phúc, xã Hoàn Lão) đã thực hiện chuyển trả đầy đủ 5 tỷ đồng cho anh Trần Minh Quân (SN 1992, trú phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội).

Trước đó, ngày 5/8, trong quá trình giao dịch, anh Quân (làm việc tại một công ty kinh doanh vàng bạc, đá quý) đã sơ suất chuyển nhầm 5 tỷ đồng vào tài khoản của anh Cường.

Bất ngờ nhận được khoản tiền lớn, khoảng 15h45 cùng ngày, anh Cường đã đến trụ sở Công an xã Hoàn Lão trình báo, đề nghị hỗ trợ giải quyết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoàn Lão đã nhanh chóng xác minh, liên hệ với anh Quân để phối hợp xử lý vụ việc, đồng thời hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục cần thiết theo đúng quy định.

Anh Hoàng Quốc Cường chuyển trả 5 tỷ đồng cho anh Trần Minh Quân. Ảnh: Công an Quảng Trị

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Khi phát hiện chuyển khoản nhầm, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.