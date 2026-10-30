Ung thư vú dẫn đầu về số ca mắc mới tại Việt Nam trong khi ung thư gan từ vị trí số 1 năm 2020 xuống thứ 4 theo số liệu ghi nhận mới nhất.

Ung thư vú đứng đầu về số ca mắc mới

Theo số liệu Globocan 2024 của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam ước tính có 177.404 ca ung thư mới và 111.015 ca tử vong do ung thư. Số người đang sống với chẩn đoán ung thư trong vòng 5 năm trước đó là 404.153.

Tính trên cả hai giới, 5 loại ung thư có số ca mắc mới cao nhất lần lượt là ung thư vú, phổi, đại trực tràng, gan và dạ dày.

Cụ thể, ung thư vú đứng đầu với 25.711 ca, chiếm 14,5% tổng số ca mắc mới. Tiếp theo là ung thư phổi với 23.085 ca (13%), ung thư đại trực tràng với 22.584 ca (12,7%), ung thư gan với 14.591 ca (8,2%) và ung thư dạ dày với 12.373 ca (7%).

Khám tầm soát ung thư vú cho người bệnh tại Bệnh viện K. Ảnh: BVCC

Ung thư vú cũng là loại ung thư phổ biến nhất ở nữ giới, với 25.711 ca mắc mới. Các vị trí tiếp theo là tuyến giáp với 10.100 ca, đại trực tràng với 10.014 ca, cổ tử cung với 8.274 ca và phổi với 6.958 ca.

Dự báo số ca ung thư ở nữ sẽ tăng 50% sau 25 năm nữa TS.BS Trần Đặng Ngọc Linh, Trưởng khoa Xạ trị Phụ khoa, Bệnh viện Ung bướu TPHCM, dẫn báo cáo GLOBOCAN 2024 ghi nhận mỗi năm Việt Nam phát hiện 91.656 ca ung thư mới và 47.848 ca tử vong do ung thư ở nữ giới. Gần 240.000 phụ nữ sống chung với căn bệnh này trong vòng 5 năm qua. Bác sĩ Linh cho biết với xu hướng mắc bệnh tiếp tục duy trì như hiện nay, dự báo số ca ung thư ở nữ sẽ tăng 50% và số ca tử vong tăng 60% vào năm 2050.

Ở nam giới, ung thư phổi đứng đầu với 16.127 ca, tiếp đến là đại trực tràng với 12.570 ca, gan với 11.155 ca, dạ dày với 7.900 ca và thực quản với 6.362 ca.

Như vậy, ung thư đại trực tràng nằm trong nhóm 3 loại ung thư có số ca mắc mới cao nhất khi xét chung cả hai giới, đồng thời đứng thứ hai ở nam giới và thứ ba ở nữ giới.

Ung thư phổi gây tử vong nhiều nhất

Xét về số ca tử vong, thứ tự các loại ung thư có sự khác biệt so với nhóm dẫn đầu về số ca mắc mới.

Ung thư phổi đứng đầu với 21.340 ca tử vong (chiếm khoảng 19,2% tổng số tử vong do ung thư). Tiếp theo là ung thư gan với 13.664 ca, đại trực tràng với 10.990 ca, ung thư vú với 10.609 ca và ung thư dạ dày với 10.280 ca.

Số liệu này cho thấy ung thư vú có số ca mắc mới cao nhất nhưng không phải loại ung thư gây tử vong nhiều nhất. Trong khi đó, ung thư phổi đứng đầu ở cả hai chỉ tiêu tại nam giới và là nguyên nhân tử vong do ung thư hàng đầu khi xét chung hai giới. Căn bệnh này thường được phát hiện muộn.

PGS Đỗ Hùng Kiên, Phó giám đốc Bệnh viện K, cho biết hệ thống y tế hiện chỉ tiếp nhận khoảng 20% bệnh nhân ung thư phổi ở giai đoạn sớm đủ điều kiện phẫu thuật. Số còn lại đã mất cơ hội mổ do bệnh tiến triển nặng, trong đó giai đoạn 4 chiếm 40-50% và giai đoạn ba chiếm 25-30%.

Globocan 2024 ước tính tỷ suất mắc ung thư chuẩn hóa theo tuổi tại Việt Nam là 142,4 ca trên 100.000 dân. Nguy cơ mắc ung thư trước 75 tuổi là 15,4%, trong khi nguy cơ tử vong do ung thư trước độ tuổi này là 10,2%.

Thứ hạng ung thư thay đổi qua các kỳ thống kê

Đối chiếu các kỳ Globocan 2020, 2022 và 2024 cho thấy thứ hạng những loại ung thư phổ biến tại Việt Nam có sự thay đổi.

Trong Globocan 2020, ung thư gan đứng đầu về số ca mắc mới với 26.418 trường hợp, tiếp theo là ung thư phổi với 26.262 ca. Ung thư vú đứng thứ ba với 21.555 ca, ung thư dạ dày đứng thứ tư với 17.906 ca và đại trực tràng đứng thứ năm với 16.426 ca.

Đến Globocan 2022, ung thư vú vươn lên đứng đầu với 24.563 ca. Ung thư gan đứng thứ hai với 24.502 ca, ung thư phổi đứng thứ ba với 24.426 ca; đại trực tràng và dạ dày lần lượt đứng thứ tư, thứ năm.

Trong Globocan 2024, ung thư vú tiếp tục dẫn đầu. Ung thư phổi đứng thứ hai, đại trực tràng lên vị trí thứ ba, trong khi ung thư gan xuống thứ tư và ung thư dạ dày đứng thứ năm.

Về tổng thể, Globocan 2020 ước tính Việt Nam có 182.563 ca ung thư mới và 122.690 ca tử vong; kỳ năm 2022 đưa ra các con số tương ứng là 180.480 ca mắc mới và 120.184 ca tử vong. Ở kỳ 2024, số liệu ước tính là 177.404 ca mắc mới và 111.015 ca tử vong.

Các số liệu cho thấy ung thư vẫn là gánh nặng sức khỏe đáng kể tại Việt Nam. Theo WHO, hút thuốc lá, uống rượu, béo phì và già hóa dân số là những yếu tố chính dẫn đến số mắc ung thư ngày càng tăng. Ngoài ra, tỷ lệ tử vong do ung thư ở Việt Nam cao do bệnh thường được phát hiện ở giai đoạn muộn, dẫn đến hiệu quả điều trị hạn chế.