TRUNG QUỐC - Ông Trương, 53 tuổi, đại tiện bất thường từ hai tháng trước nhưng tự mua thuốc uống. Tình trạng không cải thiện, ông tới viện khám và phát hiện mắc ung thư trực tràng.

Từ 2 tháng trước, mỗi ngày ông Trương đi ngoài 3-4 lần, phân lỏng, lẫn máu. Nghĩ rằng đường ruột có vấn đề, ông tự mua men vi sinh và thuốc trị trĩ nhưng không cải thiện.

Một tháng sau, tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Ông thường xuyên buồn đi ngoài nhưng có cảm giác đại tiện không hết kèm đau tức hậu môn, chướng bụng. Ông còn sụt 3kg, mệt mỏi và sốt nhẹ nên quyết định đi khám.

Bác sĩ phát hiện ông Trương có khối u cứng khoảng 4cm, cách hậu môn 5cm. Kết quả nội soi và giải phẫu bệnh xác nhận ông mắc ung thư trực tràng. Biết tin, ông rất hối hận vì đã bỏ qua những dấu hiệu bất thường trước đó.

Người dân cần thận trọng với mọi triệu chứng bất thường của cơ thể. Ảnh: Ban Mai

5 yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư ruột

Ung thư đại - trực tràng là một trong những bệnh ung thư phổ biến trên thế giới và là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng thứ hai. Theo số liệu của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế, năm 2022, thế giới ghi nhận 1,92 triệu ca mắc mới và 904.000 ca tử vong.

Đáng chú ý, bệnh ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Nghiên cứu cho thấy, giai đoạn 2000-2013, tỷ lệ ung thư đại - trực tràng khởi phát sớm ở người Trung Quốc dưới 50 tuổi tăng 22%.

Các chuyên gia chỉ ra 5 yếu tố nguy cơ chính:

Di truyền: Các hội chứng Lynch, đa polyp tuyến gia đình... làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Chế độ ăn: Thực đơn nhiều chất béo, protein nhưng ít chất xơ có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Thiếu vận động, béo phì: Áp lực công việc, thời gian làm việc kéo dài khiến nhiều người ít tập luyện, góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Hút thuốc, uống rượu: Các hợp chất độc hại trong khói thuốc có thể theo tuần hoàn đến niêm mạc ruột. Ethanol trong rượu được chuyển hóa thành acetaldehyde, gây hại cho sức khỏe.

Bệnh đường tiêu hóa: Người mắc polyp trực tràng, bệnh Crohn, viêm loét đại tràng hoặc u tuyến trực tràng kéo dài, tái phát nhiều lần có nguy cơ cao hơn.

Nhận biết dấu hiệu '3 tăng, 2 đau'

1. Xì hơi nhiều bất thường: Khối u phát triển nhanh có thể khiến mô hoại tử, loét và máu tích tụ bị vi khuẩn đường ruột phân hủy, tạo khí hôi.

2. Đại tiện nhiều lần: Khối u kích thích niêm mạc ruột, gây mót đi ngoài, cảm giác đại tiện không hết, tiêu chảy hoặc táo bón.

3. Đại tiện ra máu thường xuyên: Máu do trĩ thường đỏ tươi, trong khi ung thư ruột có thể gây phân lẫn dịch nhầy và máu. Một số trường hợp phân chuyển màu đen.

4. Đau tức hậu môn: Khối u gần hậu môn có thể gây cảm giác nặng tức, căng trướng hoặc đau.

5. Chướng bụng, đau bụng: Khối u lớn dần có thể gây tắc ruột. Nếu đau bụng tăng dần, bệnh nhân cần được kiểm tra kịp thời.