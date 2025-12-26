Phòng trẻ em không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn là môi trường hình thành thói quen, cảm xúc, khả năng tập trung và phát triển thể chất cho trẻ. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều gia đình vẫn vô tình mắc những sai lầm phổ biến khi thiết kế hoặc cải tạo phòng trẻ.

Dưới đây là 5 yếu tố quan trọng mà cha mẹ nên lưu ý khi bố trí phòng trẻ em.

Vị trí phòng ngủ

Vị trí phòng ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến sự yên tĩnh, an toàn và tâm lý của trẻ. Tránh đặt phòng trẻ ở những khu vực ồn ào như khu vực sinh hoạt chung của người lớn, phòng chứa nhiều thiết bị điện tử hoặc khu vực giải trí.

Giường ngủ đặt hợp lý, kê sát tường và tránh xà ngang giúp trẻ ngủ ngon, cảm giác an toàn và dễ tập trung hơn trong học tập. Ảnh: Baidu

Dù thuận lợi nhưng những vị trí này có thể khiến trẻ dễ căng thẳng, ảnh hưởng đến tâm trạng và năng lượng vui chơi hàng ngày.

Ngoài ra, phòng trẻ cũng không nên đặt ngay dưới ban công hay gần cửa sổ sát sàn. Những vị trí này có thể khiến trẻ cảm giác trống trải, thiếu an toàn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ.

Một phòng ngủ đặt ở nơi đủ yên tĩnh, thông thoáng và cách biệt với khu vực sinh hoạt ồn ào sẽ giúp trẻ dễ ngủ sâu và tỉnh táo hơn vào ban ngày.

Cách đặt giường

Gia đình có một con nên đặt giường cùng hướng với giường của cha mẹ, giúp trẻ cảm nhận được sự gắn kết và được bảo vệ. Với phòng nhiều trẻ, giường nên được kê cùng hướng, song song hoặc lệch nhau hợp lý, nhằm giảm xung đột, tạo nhịp sinh hoạt thống nhất.

Ngoài ra, giường không nên kê dưới xà ngang, đối diện trực tiếp cửa ra vào hay nơi có thiết bị điện tử phát sáng.

Hướng giường tốt nhất là quay về Đông hoặc Đông Nam, tạo cảm giác thư thái, tăng cường phát triển thể chất, đặc biệt là chiều cao.

Tránh hướng Nam, Bắc, Tây Nam hoặc Tây Bắc nếu không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ, tính cách hoặc sự tập trung của trẻ. Một vị trí giường an toàn và hợp lý giúp trẻ ngủ ngon, giảm lo lắng và tăng khả năng sáng tạo.

Màu sắc và trang trí

Màu sắc và trang trí trong phòng trẻ được cho là có tác động mạnh đến tâm trạng, khả năng tập trung và hành vi của trẻ.

Màu quá sặc sỡ, tương phản mạnh hoặc hình ảnh bạo lực, kỳ quái dễ khiến trẻ căng thẳng, khó tập trung hoặc lo lắng. Cha mẹ nên chọn màu sáng nhẹ nhàng, pastel hoặc trung tính, kết hợp các bức tranh thiên nhiên, phong cảnh, hoặc tác phẩm nghệ thuật phù hợp độ tuổi.

Góc học tập gọn gàng, có ánh sáng tự nhiên và bàn gỗ thân thiện tạo môi trường thuận lợi cho trẻ phát triển trí tuệ và thói quen học tập. Ảnh: Baidu

Các hình ảnh nhân vật bạo lực, quái vật hay những chi tiết “kích thích” dễ khiến trẻ hiếu động thái quá, giảm sự tập trung vào học tập và nghỉ ngơi.

Ngược lại, không gian hài hòa về màu sắc và trang trí giúp trẻ phát triển khả năng cảm thụ thẩm mỹ, giữ tâm trạng ổn định và tạo môi trường yên tĩnh, thuận lợi cho học tập và nghỉ ngơi.

Ánh sáng và cửa sổ

Ánh sáng tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Phòng trẻ cần đủ ánh sáng nhưng không nên sử dụng cửa sổ sát sàn hoặc kính lớn, vì dễ tạo cảm giác trống trải, thiếu an toàn.

Rèm cửa linh hoạt là giải pháp tối ưu: ban ngày nên mở rèm để ánh sáng và không khí vào phòng, ban đêm kéo rèm để giảm ánh sáng và tiếng ồn từ bên ngoài.

Ánh sáng hợp lý giúp trẻ có cảm giác tích cực, giảm cô đơn và tăng sự hứng thú trong học tập. Đồng thời, cửa sổ còn đảm bảo thông gió, duy trì chất lượng không khí, tạo môi trường lành mạnh để trẻ sinh hoạt, vui chơi và phát triển.

Góc học tập

Bàn học là nơi trẻ hình thành thói quen học tập và khả năng tập trung. Bàn học nên làm từ vật liệu gỗ hoặc vật liệu thân thiện, tạo cảm giác ấm áp và gần gũi.

Nên bố trí bàn ở nơi có ánh sáng tự nhiên, tránh quay lưng ra cửa hoặc đặt sát thiết bị điện tử gây phân tâm. Không gian học tập gọn gàng, trật tự giúp trẻ phát triển thói quen học tập tích cực.

Cha mẹ có thể bổ sung sách, văn phòng phẩm và các đồ vật trang trí phù hợp để tăng cảm hứng học tập, đồng thời nâng cao khả năng tập trung và phát triển trí tuệ.

Theo Baidu