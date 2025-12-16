Trong thế giới cây cảnh phong thủy, nếu muốn tìm một loài cây kết hợp trọn vẹn giữa vẻ đẹp thanh tao, hương thơm quyến rũ và ý nghĩa sâu sắc về sự thành đạt thì cây Nguyệt quế (Murraya paniculata) chính là ứng cử viên sáng giá.

Từ truyền thuyết Hy Lạp đến không gian sống Á Đông

Nguyệt quế có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Á, phổ biến từ Ấn Độ đến Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Tên gọi của nó gắn liền với hình ảnh vòng nguyệt quế trong thần thoại Hy Lạp, vật phẩm vinh danh các anh hùng, nhà thơ và vận động viên chiến thắng.

Dù loài cây dùng làm vòng nguyệt quế ở châu Âu (Laurus nobilis) khác với Nguyệt quế châu Á, nhưng ý nghĩa biểu tượng cho vinh quang, địa vị và thành tựu đã ăn sâu vào tiềm thức và được gắn cho cả loài cây thân thuộc này.

Ở cây Nguyệt quế có sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và hương hoa thanh khiết, thể hiện đẳng cấp nghệ thuật và ý chí vươn lên. Ảnh: Baidu

Với sức sống bền bỉ, dáng vẻ đẹp và đặc biệt là hoa thơm trắng muốt, Nguyệt quế đã trở thành một phần không thể thiếu trong các khu vườn truyền thống và hiện đại, từ cây công trình, hàng rào đến cây bonsai nghệ thuật cao cấp.

Cây Nguyệt quế có khả năng cải thiện chất lượng không khí và tạo hương thơm. Cây xanh quanh năm giúp điều hòa vi khí hậu, lá cây có khả năng lọc bụi mịn.

Không chỉ vậy, điểm đặc biệt nhất nằm ở những chùm hoa trắng nhỏ li ti tỏa ra mùi hương ngọt ngào, tinh khiết và nồng nàn, nhất là về đêm và sáng sớm. Hương thơm này không chỉ tạo cảm giác thư thái, giảm căng thẳng mà còn giúp xua đuổi một số loài côn trùng.

Ý nghĩa phong thủy

Trong phong thủy, Nguyệt quế được đánh giá rất cao về khả năng điều hòa và thu hút năng lượng tích cực. Cây không chỉ mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn được xem như một công cụ hữu hiệu để cải thiện trường khí, hỗ trợ con đường công danh và tài lộc cho gia chủ.

Gốc rễ ý nghĩa của Nguyệt quế bắt nguồn từ hình tượng vòng nguyệt quế trong văn hóa Hy Lạp - La Mã, tượng trưng cho sự tôn vinh, chiến thắng và địa vị tối cao. Do đó, cây được xem như một "vật khí" cầu công danh mạnh mẽ.

Theo quan niệm phong thủy, đặt một chậu Nguyệt quế tại văn phòng, phòng làm việc tại nhà hoặc ở vị trí quan trọng trong phòng khách được cho là sẽ giúp gia chủ có thêm sự tập trung, sáng suốt, quyết đoán và quyết tâm để gặt hái thành công.

Bên cạnh biểu tượng thành công, Nguyệt quế còn nổi tiếng là loài cây có sức hút đặc biệt đối với tài lộc và các mối quan hệ tốt đẹp. Người ta tin rằng hương thơm thanh khiết, lan tỏa của hoa Nguyệt quế có sức hấp dẫn mạnh mẽ, giúp thu hút dòng chảy tài lộc và vận may vào nhà.

Chùm hoa Nguyệt quế trắng muốt, tinh khôi tỏa hương thơm ngát biểu tượng cho sự viên mãn và thành quả ngọt ngào. Ảnh: Baidu

Đồng thời, nó còn được mệnh danh là "cây đón quý nhân". Sự hiện diện của cây được cho là có thể mở ra các cánh cửa cơ hội, thu hút những mối quan hệ tốt đẹp, hỗ trợ, nâng đỡ gia chủ trên bước đường sự nghiệp và trong cuộc sống.

Với sức sống mạnh mẽ, bền bỉ, thân gỗ chắc chắn và dáng vẻ uy nghi, đầy sức sống, theo quan niệm dân gian, Nguyệt quế còn được cho là có khả năng trấn giữ, hóa giải năng lượng xấu. Cây giúp xua đuổi những điều không may, những luồng khí tiêu cực, từ đó giữ cho không gian gia đình luôn ấm cúng, bình an và hòa thuận.

Màu trắng tinh khiết của hoa Nguyệt quế thuộc hành Kim. Theo nguyên lý tương sinh trong ngũ hành, cây này hợp nhất với người mệnh Kim và mệnh Thủy (vì Kim sinh Thủy).

Với người mệnh Kim, cây sẽ củng cố và tăng cường năng lượng bản mệnh, mang lại sự cứng rắn, kiên định, mạnh mẽ, giúp thăng tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp.

Với người mệnh Thủy, cây đóng vai trò như một nguồn sinh khí dồi dào (Kim sinh Thủy), mang lại sự thuận lợi, hanh thông, tài lộc dồi dào và trí tuệ sáng suốt.

Về tuổi, Nguyệt quế được xem là lựa chọn lý tưởng cho những người tuổi Tỵ (con Rắn) và tuổi Thân (con Khỉ). Người tuổi Tỵ thường thông minh, sâu sắc, có tầm nhìn nhưng đôi khi dễ do dự. Nguyệt quế sẽ giúp họ thêm phần sáng suốt, quyết đoán, nắm bắt thời cơ chính xác để đạt được địa vị và thành công như ý.

Người tuổi Thân nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh nhưng đôi khi thiếu sự ổn định. Nguyệt quế sẽ hỗ trợ họ ổn định tài chính, tập trung năng lượng.

Để Nguyệt quế luôn xanh tốt và trổ hoa thơm ngát, cần cung cấp đầy đủ nắng, tưới nước vừa đủ tránh úng, đất giàu dinh dưỡng, bón phân định kỳ giàu lân - kali và cắt tỉa tạo dáng thường xuyên.