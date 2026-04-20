Lượng du khách đổ về rất lớn khi mùa hoa phượng tím bắt đầu nở rộ. Ảnh: QQ

Ngày 18/4, phóng viên trang Red Star News có mặt tại đường Hàng Thiên Bắc (Tây Xương) ghi nhận lượng du khách đến chụp ảnh đông đúc không ngớt. Nơi đây đã trở thành điểm check-in phượng tím “hot” nhất tại Tây Xương.

Những hàng phượng tím lâu năm bung nở rực rỡ, từng chùm hoa tím nhạt xen lẫn sắc xanh lam buông rủ xuống hai bên đường. Khi gió thổi qua, hoa lay động nhẹ nhàng, tạo khung cảnh nên thơ tựa một bức tranh, khiến du khách khó lòng rời mắt.

Phượng tím có nguồn gốc từ Nam Mỹ, được đưa vào trồng tại Tây Xương từ năm 1994. Từ vài trăm cây ban đầu, đến nay, số lượng đã tăng lên hơn 50.000 cây. Năm 2020, loài cây này chính thức được công nhận là cây biểu tượng của thành phố, góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho du lịch địa phương.

Nhiều khu vực tại Tây Xương được “nhuộm tím” sắc hoa. Ảnh: QQ

Không chỉ riêng đường Hàng Thiên Bắc, nhiều khu vực khác tại Tây Xương cũng đang được “nhuộm tím”, mang đến không gian tham quan đầy thơ mộng cho du khách.

Để đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách thưởng hoa, từ ngày 18/4 đến hết mùa hoa, chính quyền địa phương đã áp dụng biện pháp cấm đường hoàn toàn đối với đoạn Hàng Thiên Bắc - khu vực có mật độ du khách cao. Tất cả phương tiện cá nhân không được phép lưu thông, đồng thời các điểm đỗ xe trên tuyến này cũng tạm thời ngừng hoạt động.

Lực lượng chức năng khuyến cáo du khách nên sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển. Với những người đi xe cá nhân, cần gửi xe tại các bãi đỗ xung quanh và đi bộ vào khu vực tham quan.

Đáng chú ý, khu vực này cũng được quy định là vùng cấm bay, các thiết bị như flycam, drone không được phép hoạt động nhằm đảm bảo an toàn và trật tự.

Mùa phượng tím Tây Xương không chỉ mang đến vẻ đẹp đặc trưng mà còn trở thành “thỏi nam châm” thu hút du lịch mỗi dịp tháng 4. Với không gian ngập tràn sắc tím cùng các biện pháp tổ chức hợp lý, nơi đây đang là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng một mùa xuân lãng mạn và khác biệt.