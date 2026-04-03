Chiếc máy bay huấn luyện loại Piper Pilot 100i, thuộc sở hữu của trường dạy bay Fly Legacy Aviation, gặp sự cố tại Philadelphia (Mỹ), ngày 2/4.

Chiếc máy bay bất ngờ mất động cơ, đâm vào cây trong công viên. Ảnh: DM

Chiếc máy bay bất ngờ mất động cơ, đâm vào cây cổ thụ khi đang cố gắng hạ cánh khẩn cấp tại công viên Friends of Fluehr. Vụ việc xảy ra khi trên máy bay có 2 người gồm huấn luyện viên bay và học viên phi công.

Học viên này là một cảnh sát Philadelphia 43 tuổi, đang ngoài giờ làm nhiệm vụ, với 17 năm kinh nghiệm trong ngành.

Đáng chú ý, cả 2 dù bị thương nặng nhưng vẫn giữ được ý thức khi lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường, theo DM.

Ông Jeffrey Thompson, Ủy viên Sở Cứu hỏa Philadelphia, cho biết vụ tai nạn đã gây ra một vụ rò rỉ nhiên liệu nhỏ. Lực lượng chuyên trách xử lý vật liệu nguy hiểm đã đến hiện trường xử lý, tránh xảy ra cháy nổ.

"Cả 2 nạn nhân đều tỉnh táo, nhận thức được tình trạng của mình. Đây là khu dân cư, thật may mắn vì không có hỏa hoạn xảy ra", ông Thompson nói.

Hai người trên máy bay may mắn sống sót. Ảnh: DM

Được biết, chiếc máy bay đã cất cánh và bay được khoảng 40 phút. Họ đang trên đường trở lại sân bay đông bắc Philadelphia thì gặp sự cố.

Trong đoạn ghi âm liên lạc với kiểm soát không lưu, phi công đã thông báo về vấn đề động cơ và nhanh chóng yêu cầu được hạ cánh khẩn cấp.

Dù được hướng dẫn tiếp cận đường băng, phi công cho biết không còn đủ thời gian để thực hiện theo chỉ dẫn và buộc phải tìm khu vực trống gần nhất để hạ cánh. Cuối cùng, máy bay đã rơi xuống công viên và va vào cây trước khi dừng lại.

Đại diện trường dạy bay, ông Alex Souponetsky, cho biết đây là sự cố đầu tiên trong hơn 11 năm hoạt động của đơn vị. Ông bày tỏ sự biết ơn khi cả 2 người đều sống sót, đồng thời đánh giá cao kỹ năng xử lý tình huống của huấn luyện viên bay.

"Theo những gì chúng tôi nắm được, máy bay mất động cơ khi đang bay qua sông Delaware. Huấn luyện viên đã lập tức tiếp quản và cố gắng hướng về sân bay. Họ đã gần như thành công", ông nói.

Ông Souponetsky cũng cho biết, chiếc máy bay gặp nạn được sản xuất năm 2021 và vẫn được xem là rất mới trong ngành đào tạo bay. Máy bay được kiểm tra, bảo trì thường xuyên theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Hiện nguyên nhân chính xác khiến động cơ mất công suất vẫn chưa được xác định.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cùng Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã vào cuộc điều tra. Theo thông báo ban đầu, các cơ quan này sẽ phối hợp thu thập dữ liệu, kiểm tra hiện trường và đánh giá kỹ thuật để làm rõ vụ việc.