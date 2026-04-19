"Nàng dâu tương lai” hóa ra là một kẻ lừa đảo trực tuyến. Ảnh: Seehua

Theo truyền thông Trung Quốc, cuối năm 2025, ông Vương (tên đã thay đổi) quen một người tự xưng là Phương Phương qua ứng dụng kết bạn. Người này sử dụng ảnh đại diện là một cô gái có ngoại hình dễ thương, đồng thời giới thiệu có công việc ổn định tại Hàng Châu.

Sau thời gian trò chuyện, ông Vương chia sẻ mong muốn tìm bạn đời cho con trai. Tận dụng cơ hội, Phương Phương chủ động xưng hô “bố chồng”, tạo cảm giác thân thiết và nhanh chóng chiếm được lòng tin, trang Seehua đưa tin.

Không lâu sau, người này nhiều lần xin tiền với các lý do khác nhau. Trong tin nhắn, Phương Phương liên tục dùng những lời lẽ như: “Con dâu sắp đi Tân Cương, bố chồng có mời con ăn cơm không?”; “Bố có cho con chút tiền đi đường được không?”… Từ đó, số tiền được yêu cầu dao động từ vài trăm đến hàng chục nghìn nhân dân tệ.

Đến tháng 2/2026, Phương Phương tiếp tục dựng chuyện cha bị bệnh tim, cần gấp 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,54 tỷ đồng) để phẫu thuật. Người này cho biết đã xoay được một nửa và đề nghị ông Vương hỗ trợ phần còn lại, đồng thời hứa sẽ sắp xếp cho hai gia đình gặp mặt sau khi ca mổ thành công.

Tin tưởng, ông Vương đã chuyển hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 386 triệu đồng). Tuy nhiên, khi ông đề nghị đến thăm “thông gia”, đối phương liên tục tìm cách né tránh, khiến ông bắt đầu nghi ngờ.

Đến giữa tháng 3, ông trực tiếp đến địa chỉ mà Phương Phương cung cấp nhưng không gặp được người. Lúc này, ông mới nhận ra mình bị lừa và lập tức trình báo công an.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, công an thành phố Vĩnh Khang nhanh chóng phong tỏa các tài khoản liên quan, lần theo dòng tiền và dữ liệu trò chuyện. Cảnh sát xác định nghi phạm đang ở thành phố Nghĩa Ô và tiến hành bắt giữ ngay trong đêm.

Kết quả khiến nhiều người bất ngờ: Phương Phương thực chất là một người đàn ông họ Sa, 41 tuổi. Tổng số tiền 180.000 nhân dân tệ mà ông Vương bị lừa (gần 695 triệu đồng) đã được thu hồi.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai ban đầu giả làm phụ nữ chỉ để “cho vui”, nhưng sau đó nhận ra có thể lợi dụng để lừa tiền nên đã tiếp tục thực hiện hành vi với nhiều nạn nhân.

Hiện người này đã bị khởi tố về tội lừa đảo, vụ việc được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, cần hết sức cảnh giác khi kết bạn qua mạng hoặc tìm đối tượng hôn nhân online. Không nên dễ dàng tin tưởng, chuyển tiền cho người chưa từng gặp mặt để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.