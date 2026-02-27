Nhóm viết tắt thương hiệu như mb.vn, lg.vn, cj.vn, jd.vn… được đánh giá có giá trị lớn trong bảo vệ và phát triển tài sản thương hiệu trên môi trường số.

Đây là lần đầu tiên nhóm tên miền ngắn và được xem là “tài nguyên số khan hiếm” này được đưa ra đấu giá công khai. Theo kế hoạch, đợt 1 diễn ra trong 3 ngày, từ 18 – 20/3/2026. Đợt 2 dự kiến tổ chức vào tháng 6/2026.

VNNIC cho biết, tên miền 2 ký tự thuộc không gian “.vn” có số lượng hữu hạn, cấu trúc ngắn gọn, dễ nhớ và có giá trị nhận diện cao, đặc biệt phù hợp với chiến lược xây dựng thương hiệu số và đầu tư dài hạn.

Nhóm gắn với ngành nghề như ot.vn (ô tô), dd.vn (di động), fa.vn (tài chính), gc.vn (golf), ex.vn (xuất nhập khẩu)… có thể tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp theo lĩnh vực chuyên ngành.

Ngoài ra còn có các tên miền theo xu hướng xã hội như 2k.vn, ok.vn, hi.vn, f0.vn, ez.vn… và nhóm chữ – số cực ngắn như p1.vn, t7.vn, g8.vn… vốn được ưa chuộng trong lĩnh vực công nghệ và startup.

Hoạt động đấu giá được tổ chức theo hình thức trực tuyến, phương thức trả giá lên, thực hiện riêng lẻ từng tên miền.

Giá khởi điểm được công bố là 10 triệu đồng/tên miền (chưa bao gồm thuế, phí theo quy định). Tiền đặt trước là 1 triệu đồng/tên miền; bước giá 1 triệu đồng. Mỗi phiên đấu giá có thời lượng tối thiểu 20 phút.

Người tham gia có thể đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến; tiền đặt trước phải được chuyển khoản đúng hạn theo thông báo cho từng ngày đấu giá.

Theo VNNIC, việc đưa nhóm tên miền 2 ký tự ra đấu giá nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên Internet quốc gia, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và tạo cơ hội bình đẳng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận tài sản số có giá trị.

Đáng chú ý, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá sẽ được cấp quyền sử dụng tên miền theo quy định pháp luật và được phép chuyển nhượng quyền sử dụng theo cơ chế hiện hành.

Đại diện VNNIC cho rằng điều này góp phần khẳng định tên miền “.vn” không chỉ là công cụ định danh trực tuyến mà còn là tài sản số có thể khai thác giá trị đầu tư, thương mại và phát triển thương hiệu lâu dài, trong bối cảnh kinh tế số ngày càng giữ vai trò quan trọng.

Cơ quan này khuyến nghị doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm chủ động nghiên cứu danh sách tên miền và hoàn tất hồ sơ trước thời hạn quy định.