Từ đầu tháng 7 đến ngày 19/8/2026, thôn 7, xã Đăk Mar có 48 ca mắc sốt xuất huyết. Ảnh: Ngọc Chí

Thôn có 48 ca sốt xuất huyết

Tính từ đầu tháng 7 đến ngày 19/8/2026, trong số 53 ca mắc sốt xuất huyết ở xã Đăk Mar thì có đến 48 ca ở thôn 7. Sinh sống nơi đây chủ yếu là đồng bào DTTS.

Nhà chị Y Thaih, thôn 7, xã Đăk Mar có mẹ và em gái bị bệnh đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đăk Hà.

“Lúc đầu, mẹ và em gái sốt cao, đi mua thuốc ở ngoài về uống. Sốt cao liên tục trong 3 ngày, gia đình mới đưa đến bệnh viện khám mới phát hiện ra bệnh. Nằm viện được 2 ngày thì sức khỏe đang dần ổn định”, chị Y Thaih cho biết thêm.

Gia đình chị Y Thaih (bên phải), thôn 7, xã Đăk Mar hiện có 2 người đang điều trị tại bệnh viện do mắc sốt xuất huyết. Ảnh: Ngọc Chí

Thôn 7, xã Đăk Mar có 396 hộ, 2.941 nhân khẩu. Chỉ từ vài ca bệnh ban đầu, dịch sốt xuất huyết đã lan ra toàn thôn.

Một trong những nguyên nhân khiến dịch lây lan ra diện rộng là do người dân chủ quan, khi bị sốt không đến trạm y tế xã, bệnh viện để khám và điều trị.

Khi bị sốt, chị Y Xoa đi mua thuốc ở ngoài về uống nhưng không hết. Chị phải đến bệnh viện điều trị 4 ngày mới khỏi bệnh. “Có mấy người bị sốt cũng không đi viện. Từ đó, lây bệnh cho nhiều người trong nhà”, chị cho biết thêm.

Người dân còn chủ quan và chưa có thẻ BHYT

Trước tình hình dịch bệnh lây lan, UBND xã Đăk Mar đã huy động các lực lượng, tổ chức nhiều đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường và tuyên truyền, vận động người dân diệt lăng quăng/bọ gậy tại từng hộ gia đình.

Xã Đăk Mar tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại thôn 7. Ảnh: Ngọc Chí

Trạm Y tế xã Đăk Mar đã cử y, bác sĩ trực tiếp xuống thôn, bám địa bàn, hằng ngày hướng dẫn người dân cách phòng, chống dịch bệnh.

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Khanh, Trạm Y tế xã Đăk Mar, cho biết: "Từ trước đến nay, tại thôn chưa xảy ra dịch bệnh sốt xuất huyết, người dân rất chủ quan trong công tác phòng, chống dịch. Một nguyên nhân nữa khiến dịch bệnh lây lan nhanh là người dân còn chủ quan. Khi phát hiện ca bệnh, chúng tôi đã vận động người dân đến bệnh viện điều trị".

Người dân vẫn còn chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đây là một trong những nguyên nhân khiến dịch sốt xuất huyết lây lan nhanh tại thôn 7, xã Đăk Mar. Ảnh: Ngọc Chí

Mặc dù chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền, phun hóa chất thường xuyên, nhưng một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, lơ là, chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Một nguyên nhân nữa là nhiều người dân chưa có thẻ bảo hiểm y tế nên ngại đi điều trị vì sợ tốn kém chi phí.

Ông A Nguyên, Bí thư Chi bộ thôn 7, xã Đăk Mar, cho biết: Thôn có 2.941 nhân khẩu, khoảng 70% có thẻ bảo hiểm y tế.

"Ngoài việc sợ tốn kém, một bộ phận người dân còn ngại đến trạm y tế xã vì sợ ở lại điều trị dài ngày", ông cho biết thêm.

Xã thiếu phương tiện phòng, chống dịch

Sau khi trạm y tế xã được bàn giao về cho UBND xã Đăk Mar quản lý, các phương tiện, nhân lực phục vụ cho công tác phòng, chống dịch còn thiếu.

Hiện nay, trạm chưa có máy phun hóa chất để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bà Phạm Thị Nga, phụ trách Trạm Y tế xã Đăk Mar, cho biết: "Thuốc, hóa chất phòng chống dịch thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp, hỗ trợ giám sát. Còn máy phun hóa chất thì trạm phải đi thuê, đi mượn".

Cán bộ Trạm Y tế xã Đăk Mar xuống từng hộ hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Ngọc Chí

UBND xã Đăk Mar đã trích kinh phí thường xuyên để trạm y tế xã mua máy phun hóa chất. Tuy nhiên, hiện nay công tác đấu thầu mua sắm vẫn chưa thực hiện xong.

Ông Hà Đức Mỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Mar, cho biết: Khi đưa bộ phận y tế xã về cho cấp xã quản lý thì ban đầu chưa đảm bảo trang thiết bị. Ngay khi dịch mới phát sinh, xã cũng đã chỉ đạo trạm y tế xã liên hệ các bệnh viện khu vực lân cận để mượn thiết bị phun phòng, chống dịch nhưng không có.

UBND xã đã phân bổ nguồn kinh phí dự phòng để cho trạm y tế mua máy phun hóa chất. Nhưng trạm lại chưa có cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị nên hiện nay vẫn chưa mua được máy phun hóa chất.

Từ thực tế những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại xã Đăk Mar, rất cần sự quan tâm của ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi trong việc trang bị phương tiện và hỗ trợ về chuyên môn để địa phương làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh.