Theo thông tin từ Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), thời gian gần đây, tình hình hai dịch bệnh trên tại TPHCM vẫn diễn biến phức tạp. Dù số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng giảm song số ca bệnh chuyển nặng vẫn ở mức cao. Đối với bệnh tay chân miệng, số ca mắc tiếp tục gia tăng, nhiều trường hợp phải nhập viện trong tình trạng nặng, nguy kịch.

Trước thực tế trên, Cục Phòng bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế TPHCM chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, xử lý triệt để các ổ dịch đang lưu hành, kịp thời phát hiện và khoanh vùng các ổ dịch mới phát sinh. Thành phố cần tăng cường giám sát tại các điểm nóng, khu vực có nguy cơ cao; đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch; tổ chức vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và nâng cao hiệu quả giám sát dịch tễ.

Một ca sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Anhr: BVCC.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra, lây truyền từ người bệnh sang người lành thông qua muỗi vằn. Trong khi đó, bệnh tay chân miệng lây từ người sang người qua đường tiêu hóa và tiếp xúc, do các loại virus thuộc nhóm Enterovirus gây ra, dễ bùng phát thành dịch. Cả hai bệnh đều lưu hành phổ biến tại Việt Nam, có khả năng diễn tiến nặng và gây tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Trong năm 2025, cả nước ghi nhận 190.040 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 28,4% so với năm 2024; 107.249 ca mắc tay chân miệng, tăng 28,9% so với năm trước. Những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026, số ca mắc hai bệnh này trên cả nước có xu hướng giảm. Theo trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, từ ngày 29/12/2025 đến ngày 4/1/2026, trên địa bàn ghi nhận 1.866 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 17,5% so với trung bình 4 tuần trước. Tuy nhiên, TPHCM vẫn ghi nhận nhiều ca bệnh nặng, nguy kịch, việc điều trị gặp khó khăn, chi phí lớn và tiềm ẩn nguy cơ để lại di chứng lâu dài. Nguyên nhân chủ yếu do người dân còn chủ quan, đến cơ sở y tế muộn khi bệnh đã ở giai đoạn nặng.

Bộ Y tế nhận định, dịch sốt xuất huyết có liên quan đến biến đổi thời tiết, quá trình đô thị hóa nhanh làm phát sinh nhiều ổ lăng quăng tại khu dân cư, công trình xây dựng, nhà trọ, khu sản xuất. Bên cạnh đó, sự phối hợp của người dân và các ban, ngành trong công tác phòng, chống dịch tại một số địa phương còn hạn chế. Đối với bệnh tay chân miệng, nguyên nhân chủ yếu là điều kiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và khử khuẩn bề mặt chưa được bảo đảm, ý thức phòng bệnh trong cộng đồng chưa cao.

Bộ Y tế khẳng định, sốt xuất huyết và tay chân miệng hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh nếu thực hiện tốt các biện pháp dự phòng. Người dân được khuyến cáo đậy kín các dụng cụ chứa nước, thường xuyên diệt lăng quăng, ngủ màn, mặc quần áo dài để phòng muỗi đốt, đồng thời đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu sốt, không tự ý điều trị tại nhà.

Đối với phòng, chống bệnh tay chân miệng, cần thực hiện tốt nguyên tắc “3 sạch” gồm ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch; thường xuyên vệ sinh đồ dùng, đồ chơi của trẻ; rửa tay bằng xà phòng đúng cách; xử lý an toàn chất thải. Khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như sốt, nổi bóng nước ở tay, chân hoặc miệng, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế, cho trẻ nghỉ học và hạn chế tiếp xúc để tránh lây lan.

Bộ Y tế đề nghị người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

