Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), dịch sốt xuất huyết Dengue đang diễn biến phức tạp tại thành phố. Tính từ đầu năm đến ngày 31/5, TPHCM ghi nhận 17.718 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, tăng hơn 64,6% so với cùng kỳ năm 2025.

ThS.BS Lê Hồng Nga - Phó Giám đốc HCDC cho biết, hơn 50% số ca mắc hiện nay xảy ra ở người lớn, trong đó nhóm tuổi 11-15 và 16-30 ghi nhận tỷ lệ cao. Điều này cho thấy sốt xuất huyết không còn là bệnh riêng của trẻ em mà đang là nguy cơ hiện hữu với nhiều nhóm dân cư.

"Người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền tim mạch, thừa cân, béo phì được cảnh báo có nguy cơ diễn tiến nặng cao hơn và cần theo dõi đặc biệt", bác sĩ Nga nhận định.

Bên trong Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM điều trị bệnh nhi sốt xuất huyết. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo các chuyên gia, mật độ dân cư đông đúc, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng tác động của biến đổi khí hậu với các đợt nắng nóng xen kẽ mưa bất thường, đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển và duy trì chu kỳ lây truyền trong cộng đồng.

PGS.TS.BS Phạm Văn Quang - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, chỉ ra 3 sai lầm phổ biến khiến bệnh trở nặng: coi sốt xuất huyết Dengue là bệnh nhẹ hoặc chỉ xảy ra ở trẻ em; tự điều trị, tự truyền dịch tại nhà; không nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo.

Đặc biệt, nhiều người lầm tưởng hết sốt là khỏi bệnh. Trên thực tế, giai đoạn từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, khi bệnh nhân vừa giảm sốt lại là thời điểm nguy hiểm nhất, với nguy cơ sốc sốt xuất huyết, xuất huyết nặng hoặc suy đa tạng, thậm chí tử vong.

Người dân cần chú ý các dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Nguyễn Huế

Chuyên gia khuyến cáo người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi có các triệu chứng: sốt cao đột ngột và liên tục, đau bụng nhiều, nôn ói nhiều, tay chân lạnh, chảy máu chân răng, chảy máu mũi hoặc tiểu ít.

Về phòng ngừa, người dân cần lưu ý muỗi vằn Aedes aegypti (trung gian truyền bệnh). HCDC và các đơn vị phối hợp đang triển khai mô hình phòng bệnh "lá chắn kép": kết hợp kiểm soát muỗi, diệt lăng quăng từ bên ngoài với tiêm chủng chủ động từ bên trong.

Ngoài ra, việc tiêm vắc-xin cũng được xem là một trong những giải pháp dự phòng chủ động và căn cơ, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm diễn tiến nặng, qua đó giảm gánh nặng điều trị và nguy cơ tử vong.