Thống kê của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), chỉ trong những tháng đầu năm 2026, Việt Nam ghi nhận gần 50.000 ca sốt xuất huyết Dengue, tăng khoảng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Dịch bệnh xuất hiện sớm (tại TPHCM đã ghi nhận 4 ca tử vong), lan rộng ra nhiều địa phương phía Bắc và có xu hướng diễn biến khó lường hơn.

Tại tọa đàm "Sốt xuất huyết Dengue: Những diễn biến khó lường tại Việt Nam" do Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với Báo Sức khỏe & Đời sống vừa tổ chức, TS Angela Prat - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho rằng biến đổi khí hậu đang tạo điều kiện thuận lợi để muỗi Aedes aegypti sinh sôi mạnh hơn.

Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa nhanh, dân cư tập trung đông và hạ tầng môi trường chưa đồng bộ cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Các chuyên gia tham dự tại buổi tọa đàm. Ảnh: Trần Minh

ThS.BS Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết thêm, Việt Nam vẫn ghi nhận hàng trăm nghìn ca sốt xuất huyết mỗi năm. Dù dịch thường có chu kỳ bùng phát khoảng 3 năm một lần, diễn biến những năm gần đây cho thấy quy luật này đang thay đổi.

“Điểm đáng chú ý trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 là sốt xuất huyết xuất hiện sớm hơn thường lệ. Nếu trước đây số ca mắc thường tăng mạnh từ tháng 9 đến tháng 12 thì nay nhiều địa phương đã ghi nhận lượng bệnh nhân cao ngay từ đầu năm”, bác sĩ Sơn nhấn mạnh.

Vẫn còn tâm lý chủ quan

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết hơn một thập kỷ trước, khoảng 60-70% số ca sốt xuất huyết ở khu vực phía Nam là trẻ dưới 15 tuổi. Hiện nay, tỷ lệ mắc giữa trẻ em và người trưởng thành gần như tương đương.

Theo các bác sĩ, một trong những nguyên nhân khiến bệnh trở nên nguy hiểm là tâm lý chủ quan. Nhiều người cho rằng khi cơn sốt giảm cũng là lúc bệnh đang hồi phục. Trên thực tế, sốt xuất huyết lại diễn tiến theo hướng ngược lại.

"Giai đoạn từ ngày thứ ba đến ngày thứ năm của bệnh, khi người bệnh hết sốt hoặc giảm sốt, thường là thời điểm nguy hiểm nhất. Đây là lúc có thể xuất hiện các biến chứng như sốc sốt xuất huyết, xuất huyết nặng hoặc suy đa tạng. Không ít trường hợp đến bệnh viện muộn vì nghĩ rằng bệnh đã thuyên giảm, dẫn tới nguy cơ tử vong tăng cao. Trong bối cảnh hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo, theo dõi sát và chăm sóc đúng cách vẫn là yếu tố quyết định giúp giảm biến chứng và tử vong”, PGS Hùng nhấn mạnh.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Trần Minh

Để phòng chống sốt xuất huyết Dengue, bên cạnh việc diệt muỗi, lăng quăng, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, giám sát dịch tễ ngành y tế đang từng bước bổ sung thêm các công cụ mới.

TS. Angela Pratt thông tin, sự phát triển của công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang cải thiện đáng kể khả năng cảnh báo sớm dịch bệnh. Việc kết hợp dữ liệu thời tiết, môi trường và dịch tễ có thể hỗ trợ dự báo nguy cơ bùng phát chính xác hơn, từ đó giúp địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Bên cạnh đó, vắc xin được xem là bước tiến quan trọng trong phòng ngừa sốt xuất huyết, không chỉ giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm nguy cơ diễn tiến nặng mà còn giảm áp lực cho hệ thống y tế và hạn chế tử vong.