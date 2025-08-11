Tuyến đường sắt đô thị số 3.1 đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy với chiều dài 8,5 km và 8 ga trên cao, sử dụng đoàn tàu hiện đại, tích hợp nhiều tiện ích. Đây là tuyến metro thứ hai của Thủ đô sau Cát Linh - Hà Đông.

Dọc tuyến đường sắt có 36 tuyến buýt kết nối. Tại điểm trung chuyển ga Cầu Giấy, mạng lưới xe buýt được tăng cường năng lực vận chuyển hơn 6.000 hành khách/giờ/hướng, đáp ứng giải tỏa được toàn bộ hành khách trong giờ cao điểm.

Đáng chú ý, tại 8 ga tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Cầu Giấy kết nối với điểm dừng xe buýt gần nhất với khoảng cách từ 0-50m, thuận tiện cho người dân. Ngoài ra 2 tuyến đường sắt đô thị cũng được kết nối với nhau bởi 9 tuyến xe buýt.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội cho biết, sau 1 năm vận hành, đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy đã có hơn 7.600 lượt tàu chở khách, phục vụ trên 6,4 triệu lượt hành khách, bình quân mỗi ngày đón từ 19.000 đến 21.000 lượt khách. Tỷ lệ chạy tàu đúng giờ duy trì ở mức trên 99%, trong khi tỷ lệ hành khách hài lòng vượt 99,9%.

Đường sắt Nhổn - Cầu Giấy vận chuyển 6,4 triệu lượt khách sau 1 năm khai thác. Ảnh: N. Huyền

Tuyến đường sắt đô thị số 3.1 đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại nhanh chóng, thuận tiện của người dân, mà còn dần hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng hiện đại, góp phần xây dựng hình ảnh một Thủ đô văn minh, xanh và bền vững.

N. Huyền