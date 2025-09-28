Over Easy Solar - một startup ở Na Uy, đã triển khai hệ thống điện mặt trời thẳng đứng trên mái nhà được cho là lớn nhất thế giới tại Tromsø, miền bắc Na Uy.

Hệ thống điện mặt trời có công suất 320 kW này bao gồm 6.400 tấm pin mặt trời thẳng đứng, được lắp đặt trên nóc kho vận trung tâm Tromsøterminalen. Việc lắp đặt được hoàn thành trong vòng bốn ngày.

Over Easy Solar cho biết điều bất ngờ đã xảy ra. Các tấm pin mặt trời thẳng đứng mang lại lợi ích rõ rệt ở các vĩ độ phía Bắc như Tromsø, bởi chúng có thể thu được nhiều năng lượng hơn từ ánh nắng mặt trời ở góc thấp vốn phổ biến tại khu vực này. Từ đó, tạo ra nhiều điện hơn vào buổi sáng và buổi chiều, đồng thời tránh bị tích tụ tuyết, giúp cải thiện hiệu suất hoạt động quanh năm.

6.400 tấm pin mặt trời đã được dựng thẳng đứng trên mái nhà kho vận trung tâm Tromsøterminalen. Ảnh: Over Easy Solar

“Các tấm pin mặt trời thẳng đứng rất phù hợp với những vùng vĩ độ cao và khu vực có tuyết. Vì vậy, chúng tôi hy vọng dự án này sẽ trở thành mô hình mẫu cho những ai muốn đầu tư vào sản xuất điện bền vững từ các mái nhà phẳng ở phương bắc”, ông Trygve Mongstad, CEO của Over Easy Solar, cho biết.

Theo ông, đây hiện là hệ thống điện mặt trời lớn nhất của thành phố, đồng thời cũng là hệ thống điện mặt trời mái nhà thẳng đứng lớn nhất thế giới.

Công trình tại Tromsøterminalen đã vượt qua kỷ lục trước đó về hệ thống điện mặt trời mái nhà thẳng đứng lớn nhất, vốn cũng do Over Easy Solar thiết lập trên nóc sân vận động Bóng đá Quốc gia Na Uy vào tháng 8/2024. Hệ thống này được đánh giá là có lợi nhuận cao hơn vào tháng 2 so với hệ thống điện mặt trời lắp ngang trong tháng 6.

Tháng 1 năm nay, trong một phân tích nghiên cứu điển hình của Over Easy Solar cho thấy, các tấm pin mặt trời thẳng đứng trên mái nhà hoạt động hiệu quả hơn hệ thống điện mặt trời mái nhà thông thường trong những tháng có tuyết, sản lượng điện cao hơn tới 30%.

Theo PV