Tối ưu hóa vị trí đặt router Vị trí đặt router là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phủ sóng Wi-Fi. Nhiều người có thói quen đặt router ở góc nhà hoặc gần tường để tiện dây mạng, tuy nhiên điều này khiến tín hiệu bị hạn chế và không lan tỏa đều. Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên đặt router ở vị trí trung tâm của ngôi nhà, ưu tiên những khu vực thường xuyên sử dụng internet như phòng khách hoặc khu sinh hoạt chung. Router cũng nên được đặt ở vị trí cao hơn mặt đất như trên kệ hoặc bàn, giúp sóng lan rộng hơn và ít bị cản trở. Một số lưu ý quan trọng: Tránh đặt router gần tường dày, kim loại hoặc gương

Không đặt gần thiết bị điện tử như TV, lò vi sóng

Hạn chế đặt trong tủ kín hoặc góc khuất

Sử dụng Wi-Fi Repeater, Wi-Fi Mesh Trong trường hợp nhà có diện tích lớn hoặc nhiều tầng, việc chỉ sử dụng một router là không đủ để phủ sóng toàn bộ không gian. Lúc này, các thiết bị mở rộng như Wi-Fi Repeater hoặc hệ thống Wi-Fi Mesh sẽ là giải pháp hiệu quả. Wi-Fi Repeater hoạt động bằng cách thu tín hiệu từ router chính và phát lại, giúp mở rộng vùng phủ sóng. Đây là lựa chọn phù hợp với không gian nhỏ đến trung bình, chi phí thấp và dễ lắp đặt. Trong khi đó, Wi-Fi Mesh là hệ thống gồm nhiều điểm phát sóng kết nối với nhau, tạo thành một mạng Wifi thống nhất. Người dùng có thể di chuyển giữa các khu vực mà không bị gián đoạn kết nối. Khi nào nên sử dụng: Nhà nhiều tầng hoặc diện tích lớn

Có khu vực “chết Wi-Fi”

Nhu cầu sử dụng internet liên tục, ổn định

Sử dụng mật khẩu bảo vệ mạng Việc đặt mật khẩu Wi-Fi không chỉ giúp bảo mật mà còn góp phần cải thiện tốc độ mạng. Nếu mạng Wi-Fi không được bảo vệ, người lạ có thể truy cập và sử dụng băng thông, khiến tốc độ bị giảm đáng kể. Người dùng nên thiết lập mật khẩu mạnh với sự kết hợp của chữ hoa, chữ thường và số. Đồng thời, nên thay đổi mật khẩu định kỳ để đảm bảo an toàn. Lưu ý: Không dùng mật khẩu quá đơn giản

Không chia sẻ mật khẩu công khai

Có thể đổi mật khẩu nếu thấy mạng chậm bất thường

Sử dụng quy tắc chất lượng dịch vụ (QoS) QoS (Quality of Service) là tính năng giúp ưu tiên băng thông cho các thiết bị hoặc ứng dụng quan trọng. Điều này đặc biệt hữu ích trong gia đình có nhiều người sử dụng internet cùng lúc. Ví dụ, bạn có thể ưu tiên băng thông cho máy tính dùng để họp online hoặc học trực tuyến, trong khi các thiết bị khác như điện thoại xem video sẽ được phân bổ ít hơn. QoS phù hợp khi: Nhiều thiết bị cùng kết nối Wi-Fi

Thường xuyên họp trực tuyến, chơi game

Cần đảm bảo kết nối ổn định cho công việc

Cập nhật firmware cho router Firmware là phần mềm điều khiển hoạt động của router. Việc cập nhật firmware giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn, tăng hiệu suất và vá các lỗi bảo mật. Nhiều người thường bỏ qua bước này, nhưng thực tế đây là cách đơn giản để cải thiện chất lượng Wi-Fi mà không cần thay thiết bị. Lợi ích khi cập nhật firmware: Tăng tốc độ và hiệu suất

Giảm lỗi kết nối

Nâng cao bảo mật mạng

Thay đổi băng tần Wi-Fi của bạn Hiện nay, hầu hết router đều hỗ trợ hai băng tần phổ biến là 2.4GHz và 5GHz. Mỗi băng tần có ưu điểm riêng và phù hợp với từng nhu cầu sử dụng. Băng tần 2.4GHz có khả năng phủ sóng xa hơn, xuyên tường tốt hơn nhưng tốc độ thấp hơn. Ngược lại, băng tần 5GHz cho tốc độ cao hơn nhưng phạm vi phủ sóng ngắn hơn. Gợi ý lựa chọn: Nhà rộng, nhiều phòng → dùng 2.4GHz Cần tốc độ cao (xem video, chơi game) → dùng 5GHz Router hỗ trợ → nên dùng cả hai (Dual Band)