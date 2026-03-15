Vì sao nhiều người tắt cục phát Wi-Fi khi ra khỏi nhà
Nhiều người có thói quen tắt modem (bộ định tuyến) Wi-Fi khi rời khỏi nhà vì các lý do chính sau:
- Tiết kiệm điện năng: Một bộ phát Wi-Fi trung bình tiêu thụ khoảng 6-10W điện mỗi giờ, nếu để hoạt động cả năm có thể tốn khoảng 50-80 kWh, tương đương gần 200 nghìn đồng tiền điện.
- Bảo mật thông tin: Việc để Wi-Fi hoạt động khi không có người giám sát mở ra nguy cơ bị tấn công mạng, hacker có thể dò tìm tín hiệu và khai thác lỗ hổng để đánh cắp dữ liệu cá nhân hoặc cài mã độc.
- Phòng chống cháy nổ: Tắt hoặc rút phích cắm modem giúp hạn chế nguy cơ hỏa hoạn do sự cố điện tăng đột biến khi không có người ở nhà để xử lý kịp thời.
- Giúp thiết bị "nghỉ ngơi": Hoạt động 24/7 có thể khiến thiết bị bị nóng, hao mòn linh kiện và giảm tuổi thọ.
- Quản lý thời gian: Tắt Wi-Fi giúp chủ động quản lý việc sử dụng Internet của trẻ nhỏ hoặc tránh sự xao nhãng của công việc vào ban đêm.
Có nên tắt modem Wi-Fi khi ra khỏi nhà không?
Việc này tùy thuộc vào nhu cầu và tính chất sử dụng của mỗi gia đình.
Bạn NÊN tắt modem khi:
- Vắng nhà dài ngày (đi du lịch, công tác) để thiết bị hạ nhiệt và đảm bảo an toàn điện.
- Nhà không sử dụng các thiết bị thông minh cần kết nối liên tục.
- Muốn mạng hoạt động ổn định hơn sau khi bật lại nhờ quá trình giải phóng bộ nhớ đệm (cache).
Bạn KHÔNG NÊN tắt modem khi:
- Nhà có lắp đặt camera an ninh, hệ thống báo cháy hoặc các thiết bị nhà thông minh (smart home) cần kết nối 24/7 để giám sát từ xa.
- Đang sử dụng dịch vụ gọi điện qua Internet (VoIP) để duy trì liên lạc liên tục.
- Cần cập nhật thông tin quan trọng qua email, tin nhắn theo thời gian thực.
- Đang sử dụng modem Wi-Fi 6 vì dòng này tích hợp công nghệ tiết kiệm điện năng vượt trội (lên đến 67%) so với thế hệ cũ ngay cả khi bật liên tục.
Bật tắt modem Wi-Fi nhiều có sao không?
Việc bật tắt thiết bị Wi-Fi quá thường xuyên có thể gây ra một số ảnh hưởng tiêu cực:
- Giảm tuổi thọ linh kiện: Modem được thiết kế để hoạt động liên tục; việc bật/tắt thường xuyên có thể gây hao mòn các bộ phận như nguồn điện, tụ điện do thay đổi dòng điện đột ngột.
- Gây gián đoạn: Một số thiết bị có thể mất thời gian để kết nối lại hoặc đôi khi gặp tình trạng lỗi thiết lập hệ thống khi bị mất mạng đột ngột.
- Ảnh hưởng mạng cũ: Với công nghệ ADSL cũ, việc tắt mở liên tục có thể ảnh hưởng đến độ ổn định, tuy nhiên công nghệ cáp quang hiện nay (PON) đã khắc phục được điều này.
- Thay vì bật tắt hàng ngày, bạn chỉ nên khởi động lại (restart) modem mỗi tháng một lần. Hành động này giúp làm mới hệ thống, hạ nhiệt CPU, loại bỏ các lỗi phần mềm nhỏ và giúp tốc độ mạng ổn định hơn.
