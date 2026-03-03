Tuy nhiên, đi kèm với những cải tiến này là mức giá tăng thêm 100 USD ở phiên bản MacBook Air M5 tiêu chuẩn, đánh dấu một bước điều chỉnh đáng chú ý đối với dòng laptop bán chạy nhất của hãng.

MacBook Air mới được trang bị vi xử lý Apple M5. Ảnh: Appleinsider

Nâng cấp cấu hình mạnh mẽ với chip M5

Điểm nhấn lớn nhất trên MacBook Air mới chính là vi xử lý Apple M5. Máy được trang bị CPU 10 lõi và GPU tối đa 10 lõi, cùng với bộ tăng tốc Neural Accelerator mạnh mẽ tích hợp trong từng lõi xử lý.

Đây là bước tiến tiếp theo trong chiến lược của Apple, tiếp tục đẩy mạnh hiệu năng và khả năng xử lý AI trên các thiết bị phổ thông.

Ông John Ternus, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần cứng của Apple, khẳng định MacBook Air với M5 mang lại hiệu suất ấn tượng vượt trội cho mẫu laptop phổ biến nhất thế giới.

Theo ông, thiết bị có thể xử lý mượt mà từ các tác vụ văn phòng hằng ngày đến các công việc sáng tạo chuyên sâu, đồng thời tăng tốc đáng kể cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Apple cho biết MacBook Air M5 có hiệu năng xử lý AI nhanh gấp 4 lần so với phiên bản dùng M4 và nhanh hơn tới 9,5 lần so với thế hệ M1.

Trong các phần mềm chuyên dụng, mức cải thiện cũng rất rõ rệt. Ứng dụng xử lý video Topaz Video đạt hiệu suất cao hơn 1,9 lần so với bản M4 nhờ các lõi shader cải tiến và engine ray tracing thế hệ thứ ba. Phần mềm dựng hình 3D Blender cũng được cho là chạy nhanh hơn 1,5 lần trên M5 so với M4.

Bộ nhớ gấp đôi, SSD nhanh hơn

Không chỉ dừng lại ở chip xử lý, Apple còn tăng mạnh dung lượng lưu trữ cơ bản. Phiên bản tiêu chuẩn của MacBook Air M5 nay đi kèm 512GB SSD, gấp đôi mức 256GB trên thế hệ trước.

Người dùng có thể nâng cấp tối đa lên tới 4TB, tiệm cận nhu cầu của nhiều nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

MacBook Air M5 có thời lượng pin sử dụng cả ngày. Ảnh: Appleinsider

Đáng chú ý, ổ SSD mới cũng nhanh gấp đôi so với thế hệ trước, giúp rút ngắn thời gian mở ứng dụng, sao chép dữ liệu và xử lý file dung lượng lớn.

Đây là cải tiến thiết thực, đặc biệt trong bối cảnh khối lượng dữ liệu ngày càng tăng và các phần mềm đòi hỏi tốc độ truy xuất cao hơn.

Wi-Fi 7 và Bluetooth 6 lần đầu xuất hiện

Một nâng cấp đáng giá khác nằm ở khả năng kết nối. MacBook Air M5 được tích hợp chip mạng N1 do Apple tự thiết kế, hỗ trợ cả Wi-Fi 7 lẫn Bluetooth 6.

Đây là lần đầu tiên chuẩn Wi-Fi 7 xuất hiện trên dòng Air, mang lại tốc độ truyền tải nhanh hơn, độ trễ thấp hơn và khả năng hoạt động ổn định hơn trong môi trường đông thiết bị.

Dù vậy, máy vẫn chỉ được trang bị hai cổng Thunderbolt 4 thay vì Thunderbolt 5 như trên dòng MacBook Pro. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể kết nối đồng thời hai màn hình ngoài, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc đa màn hình.

Màn hình Liquid Retina và thiết kế quen thuộc

MacBook Air mới tiếp tục được bán với hai kích thước 13,6 inch và 15,3 inch. Máy sử dụng màn hình Liquid Retina với độ sáng 500 nit và hỗ trợ 1 tỷ màu, mang lại khả năng hiển thị sống động, phù hợp cả làm việc lẫn giải trí.

Thời lượng pin vẫn giữ nguyên ở mức tối đa 18 giờ sử dụng, đủ đáp ứng trọn một ngày làm việc mà không cần sạc.

Giống như các thế hệ trước, MacBook Air không có quạt tản nhiệt chủ động. Thiết kế không quạt giúp máy vận hành êm ái và mỏng nhẹ, nhưng những người có nhu cầu xử lý nặng liên tục có thể sẽ phù hợp hơn với dòng MacBook Pro.

Giá bán tăng

MacBook Air M5 có giá khởi điểm 1.099 USD cho phiên bản 13 inch cấu hình cơ bản, cao hơn 100 USD so với trước. Máy có bốn tùy chọn màu sắc gồm Sky Blue, Starlight, Silver và Midnight.

Nếu nâng cấp lên bản 15 inch với cấu hình tối đa, giá bán có thể chạm ngưỡng gần 3.000 USD.

Theo Appleinsider, Apple bắt đầu nhận đặt trước từ ngày 3/3 và giao hàng chính thức từ 11/3. Với những nâng cấp đáng kể về hiệu năng, lưu trữ và kết nối, MacBook Air M5 đang tiến gần hơn tới phân khúc chuyên nghiệp, dù vẫn giữ triết lý mỏng nhẹ và tính di động vốn làm nên thành công của dòng sản phẩm này.

Tại Việt Nam, MacBook Air M5 có giá khởi điểm từ 29,99 triệu đồng (bản 13 inch) và 34,99 triệu đồng (bản 15 inch). Giá MacBook Air M5 cho học sinh, sinh viên và người làm trong ngành giáo dục giá từ 27,27 triệu đồng (bản 13 inch) và 32,29 triệu đồng (bản 15 inch).