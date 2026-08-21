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  • Vạn niên thanh
  • Lan ý
  • Xương rồng bát tiên
  • Cây ngũ sắc
  • Trúc đào
  • Hồng môn

Vạn niên thanh

Đây là một trong những loại cây cảnh phổ biến nhất, được yêu thích bởi lá to, xanh mướt với nhiều đốm trắng đẹp mắt. Tuy nhiên, vạn niên thanh chứa tinh thể calcium oxalate trong nhựa cây. Khi nhựa tiếp xúc với da, mắt hoặc niêm mạc miệng, họng, sẽ gây ra cảm giác bỏng rát dữ dội, sưng tấy, tê liệt tạm thời các dây thần kinh cảm giác. Nếu trẻ nuốt phải, có thể gây khó thở, khó nuốt, thậm chí là tắc nghẽn đường thở.

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Vạn niên thanh là một trong những loại cây cần tránh nếu gia đình có trẻ nhỏ.

Lan ý

Với vẻ đẹp thanh lịch của hoa trắng muốt và lá xanh đậm, lan ý thường được đặt trong phòng khách hoặc văn phòng. Tuy nhiên, toàn bộ cây lan ý đều chứa calcium oxalate. Tiếp xúc với nhựa cây có thể gây kích ứng da, sưng tấy miệng và họng nếu nuốt phải, dẫn đến khó chịu và đau đớn cho trẻ.

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Cây lan ý chứa các tinh thể calcium oxalate không hòa tan gây độc cho trẻ nhỏ.

Xương rồng bát tiên

Loại xương rồng này nổi bật với những bông hoa nhỏ xinh nhiều màu sắc và thân cây có gai. Nhựa trắng đục của xương rồng bát tiên là một chất gây kích ứng mạnh. Khi dính vào da, có thể gây viêm da, mẩn đỏ, ngứa rát. Nếu dính vào mắt, có thể gây đau, sưng và giảm thị lực tạm thời. Trẻ em rất dễ bị gai đâm và tiếp xúc với nhựa độc.

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Ngay cả khi trẻ không tiếp xúc trực tiếp với nhựa, cây xương rồng bát tiên vẫn có thể gây nguy cơ bị đâm hoặc trầy xước.

Cây ngũ sắc

Ngũ sắc là loại cây bụi nhỏ với những chùm hoa nhiều màu sắc rực rỡ, thường được trồng làm cảnh ở sân vườn hoặc ban công. Quả của cây ngũ sắc, đặc biệt là khi còn xanh, chứa chất độc lantadene A và B, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng nếu trẻ ăn phải. Các triệu chứng bao gồm buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, yếu cơ, và trong trường hợp nặng có thể ảnh hưởng đến gan, thận.

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Cây hoa ngũ sắc.

Trúc đào

Trúc đào là một loại cây cảnh đẹp với hoa màu hồng, trắng hoặc đỏ, thường được trồng ở công viên, đường phố hoặc trong sân vườn. Tuy nhiên, toàn bộ cây trúc đào, từ lá, hoa, thân đến nhựa cây, đều chứa các glycoside tim mạch cực độc. Chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tim mạch, gây rối loạn nhịp tim, buồn nôn, nôn mửa, chóng mặt, và thậm chí tử vong. Đây là một trong những loại cây độc nhất và cần tuyệt đối tránh xa trẻ em.

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Không nên trồng cây trúc đào ở nơi trẻ có thể dễ dàng hái lá, hoa hoặc cành.

Hồng môn

Hồng môn được ưa chuộng nhờ hoa có màu sắc nổi bật và lá xanh bóng. Đây là cây thường xuất hiện trong phòng khách, văn phòng và nhiều không gian nội thất.

Tuy nhiên, hồng môn cũng thuộc nhóm cây chứa tinh thể calcium oxalate không hòa tan. Khi bị nhai hoặc nuốt, cây hồng môn có thể gây kích ứng, đau rát và sưng vùng miệng, chảy nước dãi, nôn ói hoặc khó nuốt.

Việc tạo ra một không gian sống xanh là mong muốn của nhiều gia đình, nhưng sự an toàn của trẻ nhỏ luôn phải được đặt lên hàng đầu. Kiến thức là chìa khóa để bảo vệ con yêu khỏi những mối nguy hiểm tiềm ẩn từ cây cảnh có nhựa độc. Hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ về các loại cây bạn định trồng hoặc đang có trong nhà. Luôn giữ thái độ chủ động trong việc phòng ngừa, giám sát trẻ và sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra. Một ngôi nhà xanh mát, an toàn sẽ là môi trường lý tưởng để con trẻ phát triển khỏe mạnh và khám phá thế giới xung quanh một cách trọn vẹn nhất.