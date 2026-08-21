Vạn niên thanh
Đây là một trong những loại cây cảnh phổ biến nhất, được yêu thích bởi lá to, xanh mướt với nhiều đốm trắng đẹp mắt. Tuy nhiên, vạn niên thanh chứa tinh thể calcium oxalate trong nhựa cây. Khi nhựa tiếp xúc với da, mắt hoặc niêm mạc miệng, họng, sẽ gây ra cảm giác bỏng rát dữ dội, sưng tấy, tê liệt tạm thời các dây thần kinh cảm giác. Nếu trẻ nuốt phải, có thể gây khó thở, khó nuốt, thậm chí là tắc nghẽn đường thở.
Lan ý
Với vẻ đẹp thanh lịch của hoa trắng muốt và lá xanh đậm, lan ý thường được đặt trong phòng khách hoặc văn phòng. Tuy nhiên, toàn bộ cây lan ý đều chứa calcium oxalate. Tiếp xúc với nhựa cây có thể gây kích ứng da, sưng tấy miệng và họng nếu nuốt phải, dẫn đến khó chịu và đau đớn cho trẻ.
Xương rồng bát tiên
Loại xương rồng này nổi bật với những bông hoa nhỏ xinh nhiều màu sắc và thân cây có gai. Nhựa trắng đục của xương rồng bát tiên là một chất gây kích ứng mạnh. Khi dính vào da, có thể gây viêm da, mẩn đỏ, ngứa rát. Nếu dính vào mắt, có thể gây đau, sưng và giảm thị lực tạm thời. Trẻ em rất dễ bị gai đâm và tiếp xúc với nhựa độc.
Cây ngũ sắc
Ngũ sắc là loại cây bụi nhỏ với những chùm hoa nhiều màu sắc rực rỡ, thường được trồng làm cảnh ở sân vườn hoặc ban công. Quả của cây ngũ sắc, đặc biệt là khi còn xanh, chứa chất độc lantadene A và B, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng nếu trẻ ăn phải. Các triệu chứng bao gồm buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, yếu cơ, và trong trường hợp nặng có thể ảnh hưởng đến gan, thận.
Trúc đào
Trúc đào là một loại cây cảnh đẹp với hoa màu hồng, trắng hoặc đỏ, thường được trồng ở công viên, đường phố hoặc trong sân vườn. Tuy nhiên, toàn bộ cây trúc đào, từ lá, hoa, thân đến nhựa cây, đều chứa các glycoside tim mạch cực độc. Chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tim mạch, gây rối loạn nhịp tim, buồn nôn, nôn mửa, chóng mặt, và thậm chí tử vong. Đây là một trong những loại cây độc nhất và cần tuyệt đối tránh xa trẻ em.
Hồng môn
Hồng môn được ưa chuộng nhờ hoa có màu sắc nổi bật và lá xanh bóng. Đây là cây thường xuất hiện trong phòng khách, văn phòng và nhiều không gian nội thất.
Tuy nhiên, hồng môn cũng thuộc nhóm cây chứa tinh thể calcium oxalate không hòa tan. Khi bị nhai hoặc nuốt, cây hồng môn có thể gây kích ứng, đau rát và sưng vùng miệng, chảy nước dãi, nôn ói hoặc khó nuốt.