Cây lan chi (Cây dây nhện)
Cây lan chi, hay còn gọi là cây dây nhện, sở hữu những chiếc lá dài mảnh rủ xuống mềm mại cùng đường viền trắng hoặc vàng nổi bật. Cây rất dễ sống, phát triển nhanh và thường tự nhân giống qua các chồi con xinh xắn mọc ra từ thân.
Không chỉ tạo điểm nhấn xanh mát khi treo giỏ, đặt trên kệ cao hay bàn làm việc, lan chi còn là "máy lọc không khí" đỉnh cao giúp loại bỏ formaldehyde, xylene và carbon monoxide, đồng thời an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ và thú cưng.
Trong phong thủy, loài cây này mang ý nghĩa cho sự sinh sôi, gắn kết gia đình và tài lộc dồi dào.
Cây kim ngân
Cây kim ngân gây ấn tượng bởi thân cây thường được tết lại độc đáo cùng chùm lá xanh mướt xòe rộng tràn đầy sức sống.
Loài cây này không chỉ giúp cải thiện chất lượng không khí mà còn an toàn tuyệt đối, không chứa độc tố.
Đúng như tên gọi, kim ngân trong phong thủy là biểu tượng hàng đầu của tài lộc, sự thịnh vượng và may mắn cho gia chủ. Cây rất thích hợp để trang trí ở phòng khách, góc nhà hay đặt một chậu nhỏ trên bàn làm việc nhằm thu hút năng lượng tích cực.
Cây bàng Singapore
Cây bàng Singapore thu hút mọi ánh nhìn nhờ dáng cây thẳng đứng hiện đại cùng những chiếc lá to tròn, xanh bóng tràn đầy sức sống. Là loại cây lành tính và hoàn toàn không độc hại, bàng Singapore đóng vai trò như một điểm nhấn kiến trúc độc đáo, mang lại vẻ đẹp tinh tế, sang trọng cho không gian.
Với vẻ ngoài vạm vỡ và sức sống bền bỉ, cây cực kỳ phù hợp để trang trí ở ban công, sân thượng hay các góc vườn, giúp tạo nên một khoảng xanh thoáng đãng, thư thái cho ngôi nhà của bạn.