Cây lan chi (Cây dây nhện)

Cây lan chi, hay còn gọi là cây dây nhện, sở hữu những chiếc lá dài mảnh rủ xuống mềm mại cùng đường viền trắng hoặc vàng nổi bật. Cây rất dễ sống, phát triển nhanh và thường tự nhân giống qua các chồi con xinh xắn mọc ra từ thân.

Không chỉ tạo điểm nhấn xanh mát khi treo giỏ, đặt trên kệ cao hay bàn làm việc, lan chi còn là "máy lọc không khí" đỉnh cao giúp loại bỏ formaldehyde, xylene và carbon monoxide, đồng thời an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ và thú cưng.

Trong phong thủy, loài cây này mang ý nghĩa cho sự sinh sôi, gắn kết gia đình và tài lộc dồi dào.