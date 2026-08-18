Cây lan chi (Cây dây nhện)
Cây lan chi là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các gia đình có thú cưng nhờ khả năng thanh lọc không khí tuyệt vời và hoàn toàn không độc hại. Cây có những chiếc lá dài, cong, màu xanh sọc trắng hoặc xanh đậm, thường mọc ra những cây con nhỏ trông như những chú nhện con treo lủng lẳng. Chúng rất dễ chăm sóc, có thể trồng trong chậu treo hoặc đặt trên bàn.
Ý nghĩa phong thủy: Mang lại sự tươi mới, thanh lọc năng lượng tiêu cực, tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển.
Cây lan hạt dưa (Peperomia)
Chi Peperomia có rất nhiều loài với hình dáng và màu sắc lá đa dạng, từ lá tròn mọng nước đến lá hình trái tim, lá sọc. Hầu hết các loại Peperomia đều an toàn cho thú cưng và rất được ưa chuộng bởi vẻ đẹp độc đáo và kích thước nhỏ gọn, phù hợp đặt trên bàn làm việc, kệ sách.
Ý nghĩa phong thủy: Tượng trưng cho sự sung túc, may mắn và tài lộc, đặc biệt là các loại có lá tròn đầy.
Cây dương xỉ Boston
Dương xỉ Boston là một loại cây cảnh cổ điển, được yêu thích bởi những tán lá xanh mướt, rủ xuống mềm mại. Chúng không chỉ an toàn cho thú cưng mà còn giúp tăng độ ẩm không khí và loại bỏ các chất ô nhiễm. Cây rất phù hợp để treo hoặc đặt trên giá cao.
Ý nghĩa phong thủy: Mang lại sự bình an, may mắn, tượng trưng cho sự kiên cường và sức sống mãnh liệt.
Cây kim ngân
Cây kim ngân là một trong những loại cây phong thủy được ưa chuộng nhất, và may mắn thay, nó cũng an toàn cho thú cưng. Cây kim ngân thường có thân được tết lại, lá xanh bóng, mang ý nghĩa thu hút tài lộc và thịnh vượng.
Ý nghĩa phong thủy: Biểu tượng của sự giàu có, tài lộc, may mắn và sự ổn định tài chính. Rất phù hợp cho không gian kinh doanh hoặc phòng khách.
Cây lan hồ điệp
Lan hồ điệp là loài hoa sang trọng, tinh tế và hoàn toàn không độc hại cho thú cưng. Với những bông hoa đẹp rực rỡ và bền bỉ, lan hồ điệp mang đến vẻ đẹp quý phái và thanh lịch cho mọi không gian. Chúng là lựa chọn hoàn hảo để trang trí bàn ăn, bàn trà hoặc làm quà tặng.
Ý nghĩa phong thủy: Tượng trưng cho sự sang trọng, phú quý, tình yêu và vẻ đẹp hoàn mỹ. Mang lại năng lượng tích cực và sự hài hòa.