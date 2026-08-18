Cây lan chi (Cây dây nhện) Cây lan chi là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các gia đình có thú cưng nhờ khả năng thanh lọc không khí tuyệt vời và hoàn toàn không độc hại. Cây có những chiếc lá dài, cong, màu xanh sọc trắng hoặc xanh đậm, thường mọc ra những cây con nhỏ trông như những chú nhện con treo lủng lẳng. Chúng rất dễ chăm sóc, có thể trồng trong chậu treo hoặc đặt trên bàn. Ý nghĩa phong thủy: Mang lại sự tươi mới, thanh lọc năng lượng tiêu cực, tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển. Cây dây nhện trang trí phòng khách.

Cây lan hạt dưa (Peperomia) Chi Peperomia có rất nhiều loài với hình dáng và màu sắc lá đa dạng, từ lá tròn mọng nước đến lá hình trái tim, lá sọc. Hầu hết các loại Peperomia đều an toàn cho thú cưng và rất được ưa chuộng bởi vẻ đẹp độc đáo và kích thước nhỏ gọn, phù hợp đặt trên bàn làm việc, kệ sách. Ý nghĩa phong thủy: Tượng trưng cho sự sung túc, may mắn và tài lộc, đặc biệt là các loại có lá tròn đầy. Lan hạt dưa được xác nhận cây không độc đối với chó, mèo.

Cây dương xỉ Boston Dương xỉ Boston là một loại cây cảnh cổ điển, được yêu thích bởi những tán lá xanh mướt, rủ xuống mềm mại. Chúng không chỉ an toàn cho thú cưng mà còn giúp tăng độ ẩm không khí và loại bỏ các chất ô nhiễm. Cây rất phù hợp để treo hoặc đặt trên giá cao. Ý nghĩa phong thủy: Mang lại sự bình an, may mắn, tượng trưng cho sự kiên cường và sức sống mãnh liệt. Dáng lá rủ khiến dương xỉ Boston phù hợp với để bàn, kệ cao hoặc chậu treo.

Cây kim ngân Cây kim ngân là một trong những loại cây phong thủy được ưa chuộng nhất, và may mắn thay, nó cũng an toàn cho thú cưng. Cây kim ngân thường có thân được tết lại, lá xanh bóng, mang ý nghĩa thu hút tài lộc và thịnh vượng. Ý nghĩa phong thủy: Biểu tượng của sự giàu có, tài lộc, may mắn và sự ổn định tài chính. Rất phù hợp cho không gian kinh doanh hoặc phòng khách. Kim ngân có nhiều kích thước khác nhau, từ chậu nhỏ để bàn đến cây lớn đặt dưới sàn.