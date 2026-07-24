Xe hybrid sạc ngoài (PHEV) đang ngày càng thu hút người dùng nhờ khả năng kết hợp ưu điểm của xe điện và xe động cơ đốt trong. Tại Anh, tính đến thời điểm hiện tại, doanh số bán xe PHEV đã tăng 41,8%, chiếm 13,1% thị phần so với 10,1% vào năm 2025. Một cuộc khảo sát gần đây của YouGov cho thấy 69% người Anh lái xe dưới 32km mỗi ngày.

Với bộ pin dung lượng lớn hơn trước, nhiều mẫu PHEV tại Anh hiện có thể đáp ứng gần như toàn bộ nhu cầu đi lại hằng ngày chỉ bằng động cơ điện. Ở chế độ này, xe PHEV không phát thải vừa giúp bảo vệ môi trường vừa đáp ứng các mục tiêu về xe điện của Chính phủ.

Nếu trước đây phần lớn xe PHEV chỉ chạy được khoảng 50km ở chế độ thuần điện thì thế hệ mới đã nâng phạm vi hoạt động lên trên 110km, thậm chí vượt mốc 150km theo tiêu chuẩn WLTP. Đây là quãng đường đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày của đa số người dùng mà không cần sử dụng động cơ xăng.

Dưới đây là 6 mẫu xe PHEV có quãng đường chạy điện dài nhất tại thị trường ô tô Anh quốc theo tổng hợp của chuyên trang This Is Money thuộc Daily Mail:

Omoda 9 SHS (hơn 150km)

Đứng đầu danh sách là Omoda 9 SHS, mẫu SUV của thương hiệu Omoda thuộc tập đoàn Chery (Trung Quốc).

Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể chạy khoảng 150km chỉ bằng điện, trở thành mẫu PHEV có phạm vi hoạt động thuần điện lớn nhất hiện nay tại Anh. Khi kết hợp với động cơ xăng, tổng quãng đường di chuyển đạt khoảng 1.120km.

Omoda 9 SHS. Ảnh: Omoda

Bên cạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Omoda 9 SHS còn được định vị là mẫu SUV gia đình với nhiều tiện nghi cao cấp.

Xe được trang bị tiêu chuẩn ghế trước có chức năng sưởi và làm mát, hệ thống tạo hương thơm trong khoang lái, tủ lạnh mini cùng màn hình cong kích thước 24,6 inch.

Mẫu SUV cỡ trung Omoda 9 SHS sử dụng hệ thống siêu Hybrid (Super Hybrid System), nổi bật với động cơ xăng 1.5L tăng áp, 3 mô-tơ điện, và bộ pin 34kWh. Xe có giá khởi điểm tại thị trường Anh từ khoảng 45.000 bảng Anh (khoảng 1,57 tỷ đồng).

Volkswagen Golf eHybrid (hơn 140km)

Xếp vị trí thứ hai là Volkswagen Golf eHybrid với phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 143km. Mẫu hatchback này cho thấy người dùng không nhất thiết phải lựa chọn một chiếc SUV cỡ lớn mới có thể sở hữu một mẫu PHEV có khả năng chạy điện xa.

Volkswagen Golf eHybrid. Ảnh: Volkswagen

Golf là dòng xe bán chạy nhất của Volkswagen kể từ năm 1976 nhờ tính thực dụng, khả năng vận hành linh hoạt và chất lượng hoàn thiện được đánh giá cao.

Động cơ Volkswagen Golf eHybrid gồm máy xăng 1.5L và mô-tơ điện, mang lại công suất 201 mã lực cùng các trang bị hiện đại như màn hình giải trí 12,9 inch và phần mềm MIB4.

Tại thị trường Anh, mẫu xe này có giá khởi điểm 36.490 bảng Anh (1,28 tỷ đồng).

Audi A3 Sportback TFSI e (142km)

Audi A3 Sportback TFSI e có phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 142km.

Giống như VW Golf eHybrid, piên bản plug-in hybrid của Audi A3 cho thấy không phải tất cả các mẫu xe PHEV có phạm vi hoạt động xa nhất đều là những chiếc xe cỡ lớn.

Audi A3 Sportback TFSI e

Xe giữ nguyên phong cách thiết kế thể thao của A3 Sportback, đồng thời sở hữu khoang nội thất sang trọng với các vật liệu cao cấp, không gian sử dụng linh hoạt và nhiều công nghệ hỗ trợ người lái đặc trưng của Audi.

Audi A3 Sportback TFSI e sở hữu động cơ 1.5 TFSI evo2 kết hợp động cơ điện, pin dung lượng lớn và hệ thống sạc nhanh DC. Xe chia thành hai phiên bản cấu hình hiệu năng chính là 40 TFSI e và 45 TFSI e.

Xe trang bị đèn pha LED Matrix, màn hình đồng hồ kỹ thuật số Audi Virtual Cockpit, ghế thể thao và hệ thống phanh tái tạo năng lượng linh hoạt.

Xe có giá 39.940 bảng Anh (khoảng 1,4 tỷ đồng) tại thị trương Anh.

Skoda Superb iV (gần 135km)

Skoda Superb iV xếp tiếp theo với phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 135km.

So với thế hệ trước chỉ đạt khoảng 56km ở chế độ EV, mẫu xe mới đã cải thiện đáng kể khả năng vận hành bằng điện.

Skoda Superb iV. Ảnh: Skoda

Superb iV vẫn giữ những ưu điểm vốn làm nên tên tuổi của Skoda như khoang nội thất rộng rãi, chất lượng hoàn thiện tốt và tính thực dụng cao.

Xe sở hữu khoang hành lý dung tích 510 lít, màn hình giải trí trung tâm 13 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và ghế trước tích hợp sưởi là trang bị tiêu chuẩn.

Tùy từng phiên bản, xe được trang bị động cơ xăng 1.4 TSI công suất 156 mã lực hoặc động cơ 1.5 TSI mới hơn công suất 150 mã lực, kết hợp với mô-tơ điện công suất 85 kW (116 mã lực). Nhờ đó, tổng công suất hệ thống đạt khoảng 215-218 mã lực.

Skoda Superb iV có giá bán từ là 41.465 bảng Anh (khoảng 1,45 tỷ đồng).

MG HS Plug-in Hybrid (hơn 120km)

Đứng thứ năm là MG HS Plug-in Hybrid với phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 121km, nhờ bộ pin dung lượng 24,7 kWh.

Đây cũng là mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận nhất trong nhóm, hướng đến những khách hàng muốn trải nghiệm công nghệ PHEV mà không phải chi quá nhiều tiền.

MG HS Plug-in Hybrid. Ảnh: MG

Theo đánh giá của This is Money sau khi trải nghiệm mẫu xe vào năm 2024, MG HS thế hệ mới sở hữu thiết kế ngoại thất bắt mắt hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. Xe đồng thời được nâng cấp về kích thước, khoang nội thất cao cấp hơn, hệ thống công nghệ hiện đại hơn và mang lại cảm giác vận hành êm ái hơn.

MG HS Plug-in Hybrid (PHEV) sở hữu hệ truyền động lai điện cắm điện, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L và mô-tơ điện mạnh mẽ, mang lại tổng công suất khoảng 221 mã lực.

Tại thị trường Anh, MG HS Plug-in Hybrid có giá khởi điểm từ 32.495 bảng Anh (khoảng 1,14 tỷ đồng).

Range Rover Sport Electric Hybrid (hơn 117km)

Khép lại danh sách là Range Rover Sport Electric Hybrid với khả năng di chuyển khoảng 117km chỉ bằng điện.

Không chỉ hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu, mẫu SUV này còn tập trung vào trải nghiệm cao cấp. Xe sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng cong 13,1 inch, nội thất bọc da, hệ thống âm thanh Meridian cùng ghế trước tích hợp sưởi, làm mát và massage.

Range Rover Sport Electric Hybrid.

Điểm nổi bật khác của Range Rover Sport Electric Hybrid là khả năng vận hành địa hình. Hệ thống Terrain Response kế thừa nhiều thập kỷ kinh nghiệm phát triển xe địa hình của Land Rover, giúp người lái dễ dàng lựa chọn chế độ phù hợp với từng điều kiện mặt đường.

Bên cạnh đó, phạm vi hoạt động thuần điện hơn 117km cũng giúp mẫu SUV hạng sang này đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày mà vẫn giữ được khả năng chinh phục các hành trình dài nhờ động cơ xăng.

Động cơ Range Rover Sport Electric Hybrid nổi bật với phiên bản 460PS, kết hợp giữa động cơ xăng Ingenium 3.0L 6 xi-lanh, mô-tơ điện và bộ pin 38,2 kWh cho tổng công suất đạt 460 mã lực.

Tại thị trường Anh, Range Rover Sport Electric Hybrid có giá khởi điểm từ 87.010 bảng Anh (khoảng 3,05 tỷ đồng).

Theo This Is Money/ Daily Mail

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