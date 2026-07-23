Trang The Sun vừa dẫn số liệu từ công bố mới nhất của nền tảng mua bán ô tô trực tuyến Carwow cho thấy, Jaecoo J7 là mẫu xe mới được tìm kiếm và đặt mua nhiều nhất tại Anh trong 6 tháng đầu năm 2026, vượt qua nhiều đối thủ quen thuộc như KIA Sportage, Tesla Model 3 hay BYD Seal U.

Kết quả này được xem là khá bất ngờ bởi Jaecoo chỉ chính thức gia nhập thị trường Anh từ đầu năm 2025. Sau khoảng 18 tháng hiện diện, thương hiệu con của Chery đã nhanh chóng tạo dấu ấn ở phân khúc SUV cỡ C, nơi vốn có sự cạnh tranh rất khốc liệt.

Jaecoo J7 được bán tại Anh với hai tùy chọn động cơ gồm bản xăng và hybrid sạc điện (PHEV), có giá khởi điểm từ 29.435 bảng Anh (khoảng 1,04 tỷ đồng). Mẫu SUV này từng gây chú ý nhờ kiểu dáng vuông vức, nhiều đường nét được nhận xét khá giống các dòng xe của Land Rover, đặc biệt là Range Rover.

Ông James Pollard, Phó Chủ tịch phụ trách hệ thống đại lý và tăng trưởng của Carwow cho biết, Jaecoo J7 đã liên tục dẫn đầu lượng khách hàng quan tâm ngay từ quý I và tiếp tục giữ vững vị trí số một trong nửa đầu năm qua. Theo vị lãnh đạo này, đây là kết quả rất đáng chú ý đối với một thương hiệu còn non trẻ tại thị trường Anh.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ Carwow cũng cho thấy nhu cầu mua xe mới tại Anh đang phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Riêng trong tháng 6, lượng khách hàng cá nhân tăng khoảng 12,5% so với tháng trước, đánh dấu tháng kinh doanh khả quan nhất kể từ năm 2020 đến nay.

Theo danh sách được Carwow công bố, đứng sau Jaecoo J7 trong bảng xếp hạng là KIA Sportage. Vị trí thứ ba thuộc về Chery Tiggo 8, tiếp theo là Tesla Model 3 và BYD Seal U.

Đáng chú ý, ở thị trường xe đã qua sử dụng, KIA Sportage lại là mẫu xe nhận được nhiều yêu cầu mua nhất trên nền tảng Carwow trong nửa đầu năm 2026.

(Theo The Sun)

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