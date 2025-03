Trong những năm gần đây, người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các mẫu xe SUV nhỏ gọn hoặc cỡ trung. Lý do không chỉ nằm ở mức giá hợp lý hơn, mà còn vì tính cơ động phù hợp với đường phố đông đúc hoặc không gian gara hạn chế.

Tuy nhiên, sự gia tăng nhu cầu này đã tạo áp lực buộc các nhà sản xuất ô tô phải liên tục tung ra nhiều lựa chọn hơn. Trong số đó, có những mẫu xe được thiết kế cẩn thận, nhưng cũng có không ít mẫu chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Dưới đây là danh sách 6 chiếc xe SUV được chuyên gia và thợ sửa chữa khuyến cáo nên "né xa" hoặc cân nhắc kỹ trước khi mua, dù chúng có thể rất phổ biến.

1. Hyundai Tucson đời cũ

Hyundai Tucson đời cũ thường tiềm ẩn rủi ro về động cơ và hộp số, dẫn đến chi phí sửa chữa cao. Ảnh: Ngô Minh

Sau vụ bê bối "KIA Boyz" dẫn đến hàng loạt các vụ mất trộm xe Hyundai và KIA vào năm 2021 - 2022, hãng xe Hàn Quốc đã có những bước tiến lớn trong việc cải thiện chất lượng xe. Trong đó, dòng xe Tucson thế hệ mới hiện nay đang được đánh giá cao về độ tin cậy.

Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm mua một chiếc Hyundai Tucson cũ, đặc biệt là các đời 2011 - 2012 và đời 2015 - 2017, hãy cẩn trọng vì chúng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro về động cơ và hộp số, dẫn đến chi phí sửa chữa cao. Những mẫu Tucson mới hơn không còn gặp các lỗi này, nhưng với xe cũ, việc kiểm tra kỹ lưỡng trước khi mua là điều quan trọng.

2. Volvo XC60 PHEV

Volvo XC60 bị Consumer Reports chấm điểm tin cậy thảm hại (chỉ 21/100). Ảnh: Volvo

Volvo nổi tiếng với các mẫu xe an toàn và đáng tin cậy, nhưng XC60 PHEV lại là một trường hợp đáng tiếc. Mẫu xe SUV này bị tổ chức chuyên đánh giá sản phẩm Consumer Reports chấm điểm tin cậy thảm hại, chỉ 21/100 do nhiều vấn đề liên quan đến pin EV, sạc, hệ thống điện và hệ thống điều hòa.

Tuy nhiên, đời xe Volvo XC60 PHEV 2025 đã nhận được đánh giá tích cực hơn, cho thấy hãng xe Thụy Điển có thể đã lắng nghe phản hồi từ khách hàng để cải thiện những nhược điểm trước đó.

3. Land Rover Discovery

Land Rover Discovery không được đánh giá cao về độ bền và độ tin cậy. Ảnh: LRVN

Land Rover nổi tiếng với khả năng off-road đi kèm nội thất sang trọng, nhưng độ bền và độ tin cậy lại là điểm yếu lớn và Land Rover Discovery cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí, các thợ sửa chữa còn khuyến cáo người mua tránh mẫu xe SUV này "càng xa càng tốt".

Chi phí bảo dưỡng cao ngất ngưởng và tần suất hỏng hóc thường xuyên khiến Land Rover Discovery trở thành "cơn ác mộng" đối với nhiều chủ sở hữu. Trừ khi sẵn sàng chi một khoản lớn cho việc sửa chữa và bảo trì, còn không người dùng tốt nhất nên cân nhắc một lựa chọn khác.

4. Jeep Grand Cherokee/Grand Cherokee L

Jeep Grand Cherokee gây thất vọng về chi phí vận hành và bảo dưỡng. Ảnh: Ngô Minh

Dù Jeep Grand Cherokee và Grand Cherokee L là những mẫu xe SUV được đánh giá cao về khả năng off-road, nhưng hai mẫu xe này lại gây thất vọng khi xét đến độ tin cậy và chi phí vận hành. Phiên bản hybrid sạc điện PHEV 4xe của Grand Cherokee có mức giá cao nhưng quãng đường điện lại không ấn tượng.

Năm 2024, Jeep cũng xếp cuối bảng trong danh sách thương hiệu xe đáng tin cậy nhất của Consumer Reports. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh như Toyota 4Runner, Highlander, KIA Telluride và Hyundai Santa Fe lại vượt trội về độ bền và tiết kiệm nhiên liệu. Điều này khiến Jeep Grand Cherokee/Grand Cherokee L chỉ phù hợp với "fan cứng" của thương hiệu này.

5. Volkswagen Taos

Volkswagen Taos là một trong những mẫu xe bị đánh giá có độ tin cậy kém. Ảnh: Car And Driver

Volkswagen Taos từng được kỳ vọng là ứng cử viên sáng giá trong phân khúc SUV cỡ nhỏ nhờ thiết kế nhỏ gọn, giá cả phải chăng và khả năng vận hành ấn tượng. Thế nhưng, chỉ sau một năm ra mắt, Consumer Reports xếp hạng là một trong những mẫu xe kém tin cậy nhất thị trường, chỉ sau Chrysler Pacifica Hybrid.

Hơn nữa, điểm an toàn cũng là vấn đề khi Viện An toàn Giao thông đường bộ Mỹ (IIHS) chỉ chấm Volkswagen Taos đạt 4/5 sao, với đánh giá "chấp nhận được" ở bài kiểm tra va chạm hông. Ngoài ra, khả năng phòng ngừa va chạm phía trước và nhắc nhở thắt dây an toàn của mẫu xe này cũng không được đánh giá cao.

6. Jeep Wrangler

Biểu tượng off-road Jeep Wrangler không phải là lựa chọn lý tưởng cho việc di chuyển hàng ngày. Ảnh: Jeep

Jeep Wrangler là biểu tượng off-road của thương hiệu Jeep nói riêng và dòng xe địa hình Mỹ nói chung, nhưng mẫu xe này lại không phải là lựa chọn lý tưởng cho việc di chuyển hàng ngày. Mẫu xe này có điểm số về độ tin cậy thấp, cùng với đó là nhiều vấn đề kỹ thuật về hệ thống lái, hệ thống treo, động cơ và hộp số.

Điều này khiến Jeep Wrangler trở thành "nỗi ám ảnh" của nhiều người dùng và trở thành lựa chọn rủi ro đối với những người mua. Các chuyên gia khuyến nghị nếu vẫn muốn sở hữu Wrangler, người dùng hãy mua xe cũ, đặc biệt là phiên bản sử dụng động cơ I6 4.0L.

Bạn đang hài lòng hay thất vọng với xế cưng của mình? Hãy chia sẻ bài viết trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!