Ngày 15/7, Univision đưa tin vụ rơi máy bay tại Bahamas đã khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có 6 nghệ sĩ là 5 thành viên ban nhạc nổi tiếng Da Pond Band và DJ Melvin Henfield.

Theo giới chức địa phương, vụ tai nạn xảy ra ngày 10/7. Chiếc máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Lynden Pindling (Nassau) đến đảo San Andros thuộc quần đảo Andros.

Hiện trường vụ rơi máy bay.

Chuyến bay dự kiến chỉ kéo dài khoảng 20 phút nhưng máy bay đã gặp nạn tại khu vực North Andros vào khoảng 13h cùng ngày, khiến 10 người thiệt mạng.

Được biết, các nghệ sĩ đang trên đường đến Andros để biểu diễn trong chuỗi hoạt động văn hóa kỷ niệm 53 năm Quốc khánh Bahamas.

Ban nhạc Da Pond Band xác nhận 5 thành viên thiệt mạng gồm trưởng nhóm kiêm nghệ sĩ keyboard Giovanni McKenzie, nghệ sĩ bass Mateo Winder, guitarist chính Rashad Storr, ca sĩ Travis Johnson và thành viên Tonique Gilot. Nạn nhân còn lại là DJ nổi tiếng Melvin Henfield.

5 thành viên ban nhạc Da Pond Band và DJ Melvin Henfield (phải).

Ca sĩ Shaniese Miller vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của những đồng nghiệp mà cô xem như gia đình. Trong khi đó, ca sĩ Shenia Roberts, người có mặt tại Andros từ trước, cho biết đang chờ các đồng nghiệp đến nơi thì nhận được tin dữ.

Thủ tướng Bahamas Philip Davis cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và gọi đây là "một khoảnh khắc đau thương sâu sắc". Hiện cơ quan chức năng Bahamas vẫn đang điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng: