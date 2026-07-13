Ngày 13/7, truyền thông Thái Lan đưa tin nữ ca sĩ Breeze là một trong những nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một quán bar ở quận Chatuchak, Bangkok.

Vụ cháy bùng phát vào khoảng 23h50 ngày 12/7. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ từ nhiều đơn vị nhanh chóng có mặt để khống chế đám cháy, sơ cứu và hồi sức tim phổi cho các nạn nhân giữa khung cảnh hỗn loạn.

Theo Trung tâm Cấp cứu Erawan, vụ việc khiến 27 người thiệt mạng (gồm 9 nam và 18 nữ), đồng thời làm nhiều người khác bị thương và đang được điều trị.

Nữ ca sĩ Breeze.

Sau khi danh tính các nạn nhân được xác nhận, nhiều đồng nghiệp và bạn bè đã bày tỏ sự tiếc thương dành cho Breeze trên mạng xã hội.

Theo truyền thông địa phương, Breeze tên thật là Nahathai Satjalert, quê tại tỉnh Roi Et. Cô là giọng ca chính của ban nhạc Tosakan, đồng thời là bạn gái của trưởng nhóm.

Người thân cho biết Breeze có tuổi thơ nhiều khó khăn khi cha mẹ ly hôn từ sớm và cô được người bác nuôi dưỡng. Yêu ca hát từ nhỏ, cô thường xuyên tham gia các cuộc thi văn nghệ ở trường và địa phương, giành nhiều giải thưởng trước khi lên Bangkok theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Sau khi học hết trung học cơ sở, Breeze bắt đầu biểu diễn tại các quán karaoke và nhà hàng.

Chia sẻ với truyền thông, trưởng ban nhạc cho biết vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, anh đang biểu diễn trên sân khấu, còn Breeze xuống khu vực khán giả để giao lưu. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian. Dù cố quay lại tìm bạn gái, anh không thể nhìn thấy gì và buộc phải thoát ra bằng lối phía sau.

Gia đình cho biết sẽ tổ chức tang lễ và hỏa táng Breeze tại Bangkok để thuận tiện cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp đến viếng.

Vụ cháy kinh hoàng ở Bangkok:

Nguồn: Mumkhao