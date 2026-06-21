Ngày 21/6, Artsakh News đưa tin người đẹp Vera Safaryan đã qua đời ở tuổi 32 sau nhiều ngày điều trị tích cực.

Trước đó, cô gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và rơi vào trạng thái hôn mê suốt 9 ngày. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, người đẹp vẫn không qua khỏi.

Thông tin được trang Artsakh News xác nhận: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo về sự ra đi của Vera Safaryan sau vụ tai nạn giao thông thương tâm. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, người thân và bạn bè của cô".

Vera Safaryan sinh năm 1994 tại Hadrut, vùng Artsakh. Cô từng đại diện Armenia tham dự cuộc thi Mrs Europe (Hoa hậu Quý bà châu Âu) 2022 và giành danh hiệu Á hậu 1.

Với vẻ đẹp thanh lịch cùng lý tưởng sống mạnh mẽ, Vera nhận được nhiều sự yêu mến tại quê nhà.

Sự ra đi của Vera Safaryan để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng người thân, bạn bè và người hâm mộ. Người đẹp ra đi khi phía sau vẫn còn người chồng và cậu con trai nhỏ Alexander.

Nhan sắc của Vera Safaryan: