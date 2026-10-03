Dưới đây là gợi ý 6 quán bún nổi tiếng tại phường Ba Đình, Hà Nội. Thực khách có thể lựa chọn bún cá, bún riêu, bún ốc hay bún chả tùy theo sở thích.

Bún cá Văn, Quán Thánh

Quán bún cá của bà Văn trên phố Quán Thánh, phường Ba Đình từng được CNN giới thiệu là một trong năm món ngon nhất định phải thử khi tới Hà Nội (ngoài phở). Quán mở từ năm 2009, tới nay vẫn luôn đông đúc thực khách.

Nước dùng được ninh từ xương cá trong 3-4 tiếng, nhưng không dùng phần đầu để tránh bị tanh, bùn. Nguyên liệu không thể thiếu trong nồi nước dùng là bỗng rượu cùng một ít sá sùng để nước dùng thanh, ngọt. Cá tại đây được chia làm hai loại, một loại chiên vàng ruộm, bên ngoài giòn, bên trong mềm, xốp và một loại thái lát để sống, nhúng trực tiếp vào nước dùng nóng hổi cho chín tới. Cá rô phi được sơ chế, khử mùi tanh với bỗng rượu kỹ lưỡng.

Ngoài phần cá, quán còn có đồ ăn kèm là tôm, chả cá và rau theo mùa như cải mơ, rau cần, rau rút.

Bún cá Văn được nhận xét đầy đặn, hương vị vừa vặn, hài hòa

Bún cá Luyến, Hồng Phúc

Quán bún đầu cá nằm trên phố Hồng Phúc, phường Ba Đình của bà Luyến mở từ năm 2001, là địa chỉ quen thuộc của những thực khách thích đầu cá, nhất là cá trắm. Ban đầu, chủ quán cũng bán bún với thịt cá, lòng cá, trứng cá như nhiều nơi, nhưng sau này, quán đông lại nhờ phần đầu cá vốn hay bị bỏ đi.

Phần đầu cá được làm rất tỉ mỉ rồi bổ đôi. Đầu cá được chiên khéo léo trên chảo dầu nóng tới khi bên ngoài vàng giòn, bên trong mềm cả xương thì bỏ ra chậu cho ráo dầu. Đầu cá, thịt cá, lòng, trứng đều được tẩm ướp theo công thức riêng. Thực khách nhận xét, các món từ cá tại quán không hề tanh, lòng cá giòn sần sật, trứng cá đượm vị, không quá khô. Đầu cá còn khá nhiều thịt, xương giòn tan, ăn lạ miệng.

Nước dùng được ninh từ xương cá kết hợp xương lợn. Theo bà Luyến, để vị nước dùng thanh, chua ngọt tự nhiên, bà thêm vào hỗn hợp tạo từ nước ép táo, dứa, cà chua và hành phi.

Quán bún đầu cá bà Luyến thu hút đông thực khách

Tuyết Bún chả 34, phố Hàng Than

Quán bún chả này nằm trong danh sách Bib Gourmand (quán ăn ngon, giá phải chăng) của Michelin trong 4 năm liên tiếp.

Một bát bún chả đầy đủ có chả băm, chả miếng được tẩm ướp gia vị đậm đà, nướng xém cạnh trên bếp than hoa. Miếng chả của quán cuốn thêm lá xương sông, thịt độ nạc mỡ vừa phải, không bị khô khi nướng trên bếp lửa.

Bát thịt nướng đầy ắp được chan thêm nước chấm theo công thức riêng, tròn vị chua cay mặn ngọt, điểm thêm vài miếng đu đủ xanh, cà rốt để giải ngấy. Quán bài trí đơn sơ với bàn ghế nhựa, thực khách dùng bữa trên vỉa hè giữa không khí khu phố cổ. Theo một số du khách quốc tế trên TripAdvisor, quán dễ bị bỏ qua nếu chỉ đi ngang. Quán được chấm 4,3/5 sao.

Bún bò "công chúa", Kim Mã Thượng

Quán bún bò này từng đón Công chúa Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree ghé thăm vào năm 2019. Cũng từ đây, quán được gọi tên là "bún bò công chúa".

Quán có 3 món chính là phở gà, bún thang và bún bò Nam bộ. Trong đó, bún bò là món đắt hàng nhất. Món ăn là sự kết hợp giữa thịt bò xào với bún và các loại rau như húng, xà lách. Thịt bò phải được ướp kỹ theo công thức trước khi chế biến. Nước mắm ăn kèm được cho thêm chút hành phi để tăng mùi thơm.

Bún riêu bà Thiệp, Hồng Phúc

Đây cũng là quán ăn lâu năm, quen thuộc với nhiều thực khách Hà Nội. Quán phục vụ những bát bún đầy đặn, phù hợp với người thích ăn nhiều và muốn thưởng thức đa dạng đồ ăn kèm như riêu cua, đậu, giò, ốc. Nước dùng trong, được nấu từ cua đồng, giấm và cà chua, có vị chua thanh, ngọt hậu.

Ốc nhồi được lựa chọn kỹ, con bóng mẩy, tươi nên khi ăn có độ giòn, thơm đặc trưng. Ốc sau khi sơ chế được ngâm nước muối để làm sạch và giảm mùi tanh trước khi chế biến. Đậu mơ được rán phồng, lớp vỏ ngoài vàng giòn trong khi phần ruột vẫn mềm, béo.

Tô bún đầy đặn, hấp dẫn. Ảnh: Thanh Loan

Bún ốc cô Huê, Đặng Dung

Không gian quán khá khiêm tốn nhưng luôn tấp nập khách. Ốc được làm sạch, luộc vừa chín tới để giữ độ giòn, tươi và vị ngọt tự nhiên. Nước dùng được nấu từ nước luộc ốc, thêm cà chua, giấm bỗng và nêm gia vị vừa phải, tạo vị chua thanh, ngọt nhẹ. Tùy khẩu vị, thực khách có thể thêm mắm tôm, một chút ớt chưng và ăn kèm rau sống để món bún đậm đà hơn.

Bát bún ở đây giữ cách làm truyền thống, không thêm nhiều loại đồ ăn kèm mà chủ yếu gồm ốc to hoặc ốc nhỏ, nước dùng trong, cà chua và hành lá. Về sau, chủ quán thêm chả ốc như một biến tấu mới, vừa tạo thêm lựa chọn cho thực khách vừa phù hợp với khẩu vị của khách trẻ.