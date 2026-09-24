Nằm tại số 3 rue Sainte-Foy, quận 2 Paris, Convos là một quán cà phê rộng 35m2, có không gian ngoài trời để khách trải nghiệm ngồi sát vỉa hè, ngắm đường phố, tận hưởng ánh nắng xiên qua tán cây cổ thụ. Quán mở cửa từ 9h đến 18h các ngày trong tuần và từ 10h đến 18h vào cuối tuần.

Dù mới chính thức hoạt động từ năm 2025, Convos dần hình thành một nhóm khách quen, trong đó khoảng 60% khách hàng là người Pháp. Những món cà phê Việt Nam được họ đón nhận và ưa chuộng.

Quán cà phê với khoảng không gian ngoài trời được thực khách yêu thích

Cà phê Việt bước vào thực đơn từ một sự cố

Quán cà phê được mở và vận hành bởi anh Đậu Anh Tuấn (sinh năm 1998, quê Nghệ An) và chị Vũ Trà My (sinh năm 1997, quê Hà Nội). Họ cho biết, Convos là dạng rút gọn của từ "conversations" trong tiếng Anh, gợi ý tưởng về những cuộc gặp gỡ và trò chuyện. Nhóm sáng lập mong muốn quán cà phê là không gian để mọi người chia sẻ vui buồn cùng người thân, bạn bè.

Tên gọi này cũng gợi âm thanh gần với "con voi" trong tiếng Việt, vì thế chủ quán lấy hình ảnh chú voi làm biểu tượng nhận diện.

Thời gian đầu, nhóm sáng lập tập trung vào những dòng cà phê phổ biến tại Pháp để dễ tiếp cận thị trường. Hoạt động ít lâu, quán gặp sự cố mất điện, hệ thống máy pha đồng loạt ngừng hoạt động. Không thể tiếp tục pha cà phê bằng máy, trong khi nhiều đơn hàng chờ đợi, anh Tuấn và chị My chợt nhớ đến chiếc phin - dụng cụ pha cà phê quen thuộc của người Việt Nam.

Hai bạn trẻ người Việt Nam là chủ quán cà phê tại Paris

Chiếc phin không cần điện, cũng không đòi hỏi máy móc phức tạp. Một phin nhỏ đặt trên miệng ly, bên trong là lớp lọc và nắp gài; cà phê xay được cho vào, nén vừa tay rồi rót nước nóng. Nước từ từ thấm qua lớp bột, kéo theo hương và vị cà phê, trước khi từng giọt nâu đậm tí tách rơi xuống ly.

Anh Tuấn liên hệ với các nhà hàng, quán cà phê Việt quanh khu vực để mượn phin. Mọi người hỗ trợ lập tức. Những chiếc phin được mang tới quán, thay cho máy pha điện. Sáng hôm sau, khách bước vào Convos và lần đầu tiên được nhìn thấy một cách pha cà phê khác với những gì họ vẫn quen thuộc ở Paris.

Chủ quán ban đầu chỉ nghĩ đây là giải pháp tình thế cho một ngày gặp sự cố. Nhưng sự tò mò của khách lại mở ra một kết quả ngoài dự tính. Nhiều người thích thú ngắm nhìn cách pha cà phê Việt bằng phin, hỏi về chiếc phin và phản hồi tích cực về hương vị.

Lúc này, anh Tuấn nhận ra chiếc phin giản dị có thể tạo được sự thích thú với khách địa phương. "Ngày hôm ấy quán rất đông, mọi người hưởng ứng cách pha cà phê truyền thống Việt Nam. Cũng từ đây, chúng tôi nảy ra ý tưởng, đưa cà phê Việt Nam vào thực đơn", anh Tuấn kể.

Sau sự cố mất điện, những chiếc phin cà phê được đưa vào sử dụng thường xuyên tại quán

Hiện Convos sử dụng hạt Robusta trồng tại Việt Nam. Với cách pha phin, loại hạt này cho ly cà phê có vị đậm, hương thơm và hậu vị đặc trưng, khác với những kiểu cà phê mà khách địa phương vốn quen thuộc.

"Việc khách gọi thử một món đồ uống mới có thể bắt đầu từ sự tò mò, nhưng để họ quay lại thì hương vị phải đủ chất lượng và ổn định. Dần dần, hương vị cà phê Việt Nam lại trở thành món đắt khách của quán", chị Trà My chia sẻ.

Cà phê Việt "ghi điểm" với khách quốc tế

Chủ quán cho biết, những ngày đầu mở quán, mỗi vị khách tình cờ ghé thăm chính là một "chuyên gia" giúp họ cải thiện thực đơn và có thêm động lực sáng tạo.

Họ nhớ mãi, có nữ du khách Thụy Sĩ từng ghé quán 4 buổi sáng liên tiếp trong chuyến du lịch Pháp kéo dài 1 tuần. Mỗi sáng, cô gọi một món khác nhau, đưa ra nhận xét chân tình rồi trò chuyện, động viên chủ quán.

Có lần, chiếc bánh pancake được làm chưa đúng công thức, chất lượng không như mong muốn nhưng vị khách vẫn ăn hết. "Cô nói rằng món bánh có thể chưa đạt yêu cầu, nhưng đó vẫn là công sức của cả nhóm và cô muốn trân trọng điều ấy", anh Tuấn kể.

Khách đến Convos có thể làm việc, vẽ, đan len, viết nhạc, trò chuyện với bạn bè, hoặc gia đình. Với mong muốn quán cà phê là không gian mọi người trò chuyện thân tình nên chủ quán đưa ra quy định khá độc đáo. Quán cho phép khách sử dụng máy tính tại đây các ngày trong tuần nhưng hạn chế sử dụng vào thứ Bảy và Chủ nhật.

Quán có lượng khách ổn định dù chỉ mới mở 1 năm

Nhịp điệu của quán cũng được thay đổi theo thời điểm trong ngày: âm nhạc có tiết tấu năng động hơn vào buổi sáng và nhẹ hơn vào buổi chiều. Những chiếc bánh được nướng mỗi ngày, vừa để bảo đảm chất lượng món ăn vừa tạo ra mùi hương quen thuộc trong không gian nhỏ.

Dấu ấn Việt Nam xuất hiện tinh tế trong không gian quán. Trên kệ sách có cuốn lịch sử Việt Nam khổ lớn, được nhiều du khách chú ý hỏi thăm. "Cuốn sách khơi nguồn những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và các vị khách", anh Tuấn cho biết.

Có lần, một cặp vợ chồng Mỹ - Pháp nhìn thấy cuốn sách và bất ngờ chia sẻ rằng họ vừa trở về sau chuyến đi Việt Nam. Hai người hào hứng kể về những trải nghiệm khiến họ nhung nhớ, chia sẻ tấm ảnh cậu con trai đang nô đùa tắm suối ở một bản làng.

"Chúng tôi luôn hạnh phúc khi không gian, hương vị cà phê của quán có thể gợi nhắc các vị khách về Việt Nam. Những câu chuyện bình dị họ kể về chuyến đi tới đất nước hình chữ S hay câu hỏi tò mò tìm hiểu về quốc gia này đều được chúng tôi trân trọng", anh Tuấn, chị My cho hay.

Linh Trang - Hoàng Đào Đức Anh

Ảnh: NVCC