Một nguồn tin trong ngành giải trí tiết lộ với tờ PROOF rằng: “Lee Jun Ho và Lim Yoona yêu nhau trước khi quay phim King the Land của đài JTBC. Đó là lý do tại sao họ nhận bộ phim này". Trước thông tin trên, đại diện của hai nghệ sĩ chưa phản hồi.

Truyền thông Hàn đưa tin cặp đôi đang hẹn hò.

Tương tác của cả hai trong King the Land (Khách sạn vương giả) là một trong những lý do thành công của phim.

Yoona và Jun Ho từng đồng hành làm MC cho Lễ hội âm nhạc Gayo Daejejun của đài MBC trong 2 năm liên tiếp từ 2021. Cặp đôi nhận được nhiều đánh giá tích cực của khán giả.

Cùng sinh năm 1990, cả hai ra mắt làng giải trí Hàn chung thời điểm. Do mối quan hệ thân thiết nên họ được đồn thổi đang hẹn hò nghiêm túc.

Yoona và Junho tại sự kiện ra mắt phim ‘King the Land’.

Lee Jun Ho là thành viên của nhóm nhạc 2PM. Anh được công nhận về khả năng diễn xuất với các vai diễn trong phim như: Watchers, Twenty, Memories of the Sword, Chief Kim và Confession...

Yoona là thành viên nhóm nhạc SNSD. Cô tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình như: You are my destiny, Cinderella man, Love rain, Prime Minister and I, The K2, The king loves, Lối thoát trên không, Big mouth... Yoona được gọi là "nữ hoàng quảng cáo" khi trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Người hâm mộ tỏ ra phấn khích và tích cực "đẩy thuyền" dù Jun Ho và Yoona chưa lên tiếng xác nhận.

Clip Yoona và Junho trong phim ‘King the Land’: