Nửa năm sau khi bão số 10 (Bualoi) đổ bộ vào miền Trung, khu biệt thự nghỉ dưỡng Hoa Tiên Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) vẫn chưa thể phục hồi. Nhiều hạng mục tiếp tục nằm im lìm trong tình trạng hư hỏng nặng, tạo nên khung cảnh hoang tàn, đối lập hoàn toàn với kỳ vọng về một khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển.

Khu Resort Hoa Tiên Xuân Thành do Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư, quy mô hơn 121ha, gồm hơn 560 lô biệt thự, villa và shophouse.

Ghi nhận của PV VietNamNet tại hiện trường cho thấy, hàng loạt căn biệt thự ven biển vẫn chưa được sửa chữa. Nhiều căn bị sập mái, tường nứt vỡ. Một số căn chỉ còn trơ lại phần móng và khung bê tông sau khi bị sóng lớn đánh sập hoàn toàn.

Chủ đầu tư gia cố bờ kè tạm bằng các bao tải chứa cát.

Tàn tích cơn bão Bualoi để lại trên công trình vẫn hiện hữu rõ ràng, dù đã 6 tháng trôi qua . Một số khu vực đã được dọn dẹp sơ bộ, song phần lớn vẫn trong trạng thái “đóng băng”, chưa có dấu hiệu tái thiết đồng bộ. Cảnh tượng này được nhiều người ví như “bãi đổ nát” kéo dài hàng trăm mét ven biển Xuân Thành.

Nhiều phòng hạng sang bị sập đổ trên cát.

Trước đó, đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng Hà Tĩnh xác định 23 căn biệt thự nằm tiếp giáp khu vực kè biển bị hư hỏng hoặc sụp đổ; đồng thời, một số hạng mục khác như kè biển, bể bơi và tường rào cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Sau 6 tháng bão số 10 đổ bộ, khu vực biệt thự vẫn đang trong cảnh đổ nát, chưa được khắc phục.

Kè biển được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 38/GPXD, có chiều dài 850m, được thiết kế theo dạng kè “lá sen” bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, kè này chưa được thi công. Đến nay, chủ đầu tư mới gia cố tạm bằng các bao tải chứa cát dọc khu vực biệt thự bị đổ nát, chưa thực hiện xây dựng lại theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Loạt biệt thự sát biển gần như hỏng hóc hoàn toàn sau trận bão 6 tháng trước.

Ông Nguyễn Tiến Huy (trú xã Tiên Điền) cho biết: “Đến nay, sau 6 tháng bão Bualoi đổ bộ, các căn biệt thự hư hỏng vẫn chưa được khắc phục. Cảnh tượng tan hoang khiến chúng tôi rất xót xa. Mùa du lịch hè sắp đến, nếu không sớm khắc phục hậu quả, các hoạt động du lịch ở đây sẽ gần như tê liệt”.

Bên trong các căn biệt thự cao cấp.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến loạt biệt thự sát biển Xuân Thành bị đổ sập sau bão số 10 (Bualoi), kết luận giám định xác định nguyên nhân là do chủ đầu tư không thi công kè biển theo nội dung đã được cấp phép. Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư là Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành vẫn chưa khắc phục sự cố.

Trước tình trạng này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản gửi các bên liên quan đốc thúc xử lý sự cố. Tuy nhiên, việc triển khai khắc phục vẫn chưa được thống nhất, dẫn đến chậm trễ trong quá trình xử lý dự án.

Những bao tải chứa cát gia cố kè tạm cũng bắt đầu mục rã theo thời gian.

Cảnh tượng xót xa trước mùa du lịch biển

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng thực hiện đầy đủ quy trình xử lý sự cố theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đồng thời soát xét, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng dự án, bao gồm cấp phép xây dựng, kiểm tra thi công và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

"Sở Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư khắc phục sự cố. Sau khi ban hành văn bản, chủ đầu tư sẽ họp để triển khai. Nhà đầu tư phải khắc phục sự cố xong trước ngày 30/4 để kịp mùa du lịch hè," lãnh đạo Sở Xây dựng thông tin.