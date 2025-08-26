Tối 26/8, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh – Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (thuộc Viện Khoa học Trái đất) xác nhận, một trận động đất vừa được ghi nhận tại khu vực xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ.

Trận động đất xảy ra vào lúc 10 giờ 46 phút 42 giây (giờ GMT), tức 17 giờ 46 phút 42 giây (giờ Hà Nội), với tọa độ 20.716 độ vĩ Bắc, 105.657 độ kinh Đông. Tâm chấn ở độ sâu khoảng 16km, độ lớn 3.6 độ richter. Trận động đất được đánh giá có cấp độ rủi ro thiên tai là 0 – mức thấp nhất.

Cùng thời điểm này, nhiều người dân tại Hà Nội chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ cảm nhận được rung lắc nhẹ, có người thấy hơi chóng mặt, nhưng hiện tượng này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Bản đồ tâm chấn động đất

Tài khoản Hà Trần viết: “Lúc đầu thấy hơi rung, hơi choáng, tưởng chóng mặt. Khi ngồi dậy nhìn quanh thì không thấy gì bất thường. Sau đó thấy mọi người bàn tán mới biết là vừa có động đất.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.