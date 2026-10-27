Hôm 27/10, Microsoft cho biết đang đề nghị một lượng lớn nhân viên nghỉ việc tự nguyện trong nỗ lực cân bằng giữa việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI với hiệu quả sử dụng vốn.

Microsoft vừa công bố một chương trình nghỉ việc tự nguyện mới dành cho một số nhân viên tại Mỹ, Canada, Ấn Độ và Vương quốc Anh cấp bậc (level) 70 trở xuống.

Theo một nguồn tin thân cận của CNBC, khoảng 60.000 người đủ điều kiện tham gia chương trình, tương đương khoảng 27% tổng số 223.000 nhân viên của Microsoft.

Microsoft đang đẩy mạnh chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu để đáp ứng nhu cầu điện toán AI cao, cung cấp dịch vụ đám mây cho Anthropic, OpenAI và nhiều công ty khác.

Microsoft đề nghị 60.000 nhân sự nghỉ việc tự nguyện. Ảnh: superpowerdaily

Hồi tháng 7, hãng phần mềm chia sẻ chi phí đầu tư vốn cho quý 3 năm nay dự kiến ​​sẽ vượt quá 50 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm ngoái, chi phí đầu tư vốn và thuê tài chính đạt 34,9 tỷ USD.

Điều đó đã gây áp lực lên tình hình tài chính của Microsoft. Vào tháng 4, công ty công bố chương trình nghỉ hưu tự nguyện đầu tiên, trong đó khoảng 7% nhân viên tại Mỹ đủ điều kiện tham gia. Đến tháng 7, hãng thông báo kế hoạch sa thải 4.800 nhân viên .

“Chương trình nghỉ việc tự nguyện phản ánh một phần quan trọng trong cách chúng tôi đang phát triển phương pháp tiếp cận sự thay đổi: tạo ra sự linh hoạt hơn và, nếu có thể, nhiều cách hơn để nhân viên định hình chương tiếp theo của cuộc đời mình”, Amy Coleman, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc nhân sự của Microsoft, viết trong một bản ghi nhớ gửi nhân viên.

Microsoft đang trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, ngày càng dựa vào việc thu phí sử dụng AI của khách hàng. Công ty không muốn việc chuyển đổi làm suy yếu hồ sơ tài chính.

Trong quý II, khi các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực điện toán đám mây là Alphabet và Amazon đều báo cáo dòng tiền tự do âm, Microsoft lại ghi nhận dòng tiền tự do dương đạt 19,64 tỷ USD.

Nguồn tin của CNBC tiết lộ, một số nhóm tiếp thị, bán hàng và kỹ thuật đã quyết định không tham gia vào chương trình. Nhân viên phải quyết định có chấp nhận lời đề nghị hay không vào đầu tháng 12. Những người đồng ý sẽ nghỉ việc vào ngày 31/12, nguồn tin nói thêm.

Microsoft cho biết hồi tháng 7 rằng hơn 30% những người đủ điều kiện tham gia chương trình nghỉ hưu tự nguyện đã tham gia.

Tuy nhiên, chương trình đó chỉ dành cho giám đốc cấp 67 trở xuống, còn sáng kiến ​​mới nhắm đến cấp bậc cao hơn, lên tới phó chủ tịch.

(Theo CNBC)