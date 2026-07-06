Tập đoàn công nghệ Microsoft đang tiến hành loại bỏ 4.800 vị trí việc làm, tương đương 2,1% tổng số nhân sự. Trong đợt tái cấu trúc này, phân khúc phát triển máy chơi game của hãng sẽ mất khoảng 1/5 lực lượng lao động.

Đây là nỗ lực mới nhất của "gã khổng lồ" phần mềm nhằm thắt chặt chi phí giữa bối cảnh công nghệ đang chuyển dịch mạnh mẽ.

"Cách công nghệ được xây dựng, triển khai và sử dụng đang thay đổi nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi tôi làm việc tại đây", Amy Coleman - Giám đốc nhân sự với 27 năm gắn bó tại tập đoàn chia sẻ trong thông điệp gửi nhân viên hôm 6/7.

Microsoft sẽ sa thải 4.800 nhân sự trên toàn cầu. Ảnh: Bloomberg

Giám đốc điều hành bộ phận Xbox Asha Sharma cho biết trong email nội bộ rằng đơn vị này sẽ cắt giảm 3.200 người từ nay đến năm tài chính 2027, trong đó 1.600 vị trí bị sa thải ngay trong ngày hôm nay.

Đáng chú ý, 1.600 nhân sự này nằm ngoài con số 4.800 người bị sa thải ngay lập tức trên toàn tập đoàn.

"Tôi hiểu rằng một cuộc tái cấu trúc kéo dài cả năm sẽ tạo ra những thách thức bổ sung. Thật không may, chúng ta không thể thực hiện tất cả các thay đổi cần thiết chỉ trong một ngày", vị giám đốc điều hành viết, đồng thời khẳng định bộ phận sẽ quay trở lại đà tăng trưởng vào năm 2027.

Trên thị trường chứng khoán, Microsoft hiện là cổ phiếu có hiệu suất kém nhất trong nhóm các tập đoàn công nghệ vốn hóa siêu lớn, với mức giảm 19% tính từ đầu năm 2026.

Các nhà đầu tư lo ngại các mô hình trí tuệ nhân tạo tạo sinh có thể thay thế một lượng lớn phần mềm doanh nghiệp, trong khi các sản phẩm AI của chính tập đoàn vẫn chưa tạo được tiếng vang lớn.

Năm 2025, hãng cũng đã tiến hành nhiều đợt sa thải, đỉnh điểm là việc cắt giảm 9.000 việc làm.

Mặc dù ghi nhận mức tăng trưởng bứt tốc ở mảng dịch vụ điện toán đám mây Azure và nền tảng tuyển dụng LinkedIn trong các quý gần đây, Microsoft lại đang tụt hậu ở các mảng kinh doanh cốt lõi khác.

Doanh thu từ bản quyền hệ điều hành máy tính, các thiết bị phần cứng và mảng trò chơi điện tử đang liên tục sụt giảm.

Là một phần của kế hoạch thay đổi, bốn xưởng phát triển trò chơi sẽ được tách khỏi tập đoàn mẹ, trong khi mảng kinh doanh thương mại tập trung vào bán hàng cũng sẽ bị thu hẹp.

Hai xưởng game Compulsion Games và Double Fine Productions từng được mua lại trong thập kỷ trước sẽ hoạt động độc lập trở lại, hai xưởng Ninja Theory và Undead Labs đang hoàn tất thỏa thuận để chuyển giao cho chủ sở hữu mới.

Xưởng Arkane Studios có trụ sở tại Pháp (được mua lại với giá 8,1 tỷ USD vào năm 2021) cũng đang đàm phán với hội đồng lao động về các lựa chọn chiến lược sắp tới.

Trước đó, vào tháng 4, tập đoàn đã triển khai chương trình nghỉ hưu tự nguyện một lần dành cho các nhân viên tại Mỹ từ cấp giám đốc cấp cao trở xuống.

Hơn 1/3 số nhân viên đủ điều kiện đã chấp nhận lời đề nghị và công ty dự kiến sẽ tiếp tục áp dụng các phương pháp tương tự trong tương lai.

Bà Coleman nhấn mạnh AI không phải là nguyên nhân trực tiếp thay thế những người bị sa thải.

Tuy nhiên, bà thừa nhận công nghệ này đang định hình lại cách thức hoàn thành công việc, đòi hỏi lực lượng lao động phải không ngừng học hỏi, xây dựng kỹ năng mới và thích ứng khi công việc ngày càng tiến hóa.

(Theo CNBC)