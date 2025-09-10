Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, thầy Nguyễn Xuân Luân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đak Sơmei (xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai), đã đăng tải lời kêu gọi các đơn vị trường học, mạnh thường quân hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh của mình với nội dung như sau:

Kính thưa hiệu trưởng và ban giám hiệu các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đak Đoa và TP. Pleiku (cũ). Trường Tiểu học Đak Sơmei có 1.050 học sinh thuộc xã vùng 3, năm học 2025-2026, rất nhiều em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 chưa có sách giáo khoa để học, ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục.

Đơn vị nào đang sử dụng bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống”, kính mong quý thầy cô kêu gọi, vận động học sinh quyên góp lại những bộ sách không còn dùng đến để hỗ trợ cho học sinh Trường Tiểu học Đak Sơmei.

Kính mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý lãnh đạo các đơn vị trường học và các mạnh thường quân. Trường Tiểu học Đak Sơmei trân trọng cảm ơn và rất mong được tiếp nhận.

Gần 60% học sinh Trường Tiểu học Đak Sơmei còn thiếu sách giáo khoa. Ảnh: CTV

Trao đổi với PV VietNamNet sáng 10/9, thầy Nguyễn Xuân Luân cho biết, năm học 2025–2026 tổng số học sinh của trường là 1.050 học sinh, chia thành 31 lớp, trong đó 1.013 học sinh là người dân tộc Ba Na và dân tộc Mông.

Theo thầy Luân, dù đã bước vào năm học mới gần một tuần, song qua kiểm tra, tỉ lệ học sinh thiếu sách giáo khoa chiếm gần 60%. Đáng lo ngại, có lớp gần như không em nào có đủ bộ sách để học.

“Trong lớp, bạn nào có sách thì giáo viên chủ nhiệm sắp xếp cho các em học chung. Tuy nhiên, do số lượng sách thiếu quá lớn, nhiều em đến lớp chỉ học chay nên không đạt hiệu quả như mong muốn”, thầy Luân chia sẻ.

Giải thích nguyên nhân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đak Sơmei cho rằng, đa phần phụ huynh thuộc hộ nghèo, là người đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống tại xã vùng 3 đặc biệt khó khăn. Họ không đủ điều kiện mua sách cho con em, dù trên thị trường sách giáo khoa hiện nay vẫn có sẵn, không rơi vào tình trạng khan hiếm.

Về phía nhà trường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đak Sơmei thông tin, do thư viện của trường mới hình thành nên không có nguồn sách để cho mượn. Trong khi đó, ngân sách chỉ đủ chi trả lương và phụ cấp cho giáo viên, hoàn toàn không thể mua sách giáo khoa cho học sinh.

Cũng theo thầy Nguyễn Xuân Luân, sau vài ngày tuyên truyền, vận động phụ huynh và đăng tải lời kêu gọi trên mạng xã hội, nhà trường đã nhận được sự hỗ trợ ban đầu từ một số cá nhân, mạnh thường quân. Tuy nhiên, số lượng sách còn thiếu rất nhiều, cần có sự chung tay của cộng đồng để học sinh có đủ tài liệu học tập khi bước vào năm học mới.