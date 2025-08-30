Sáng 30/8, trao đổi với VietNamNet, thầy Hoàng Thế Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bão số 5 đã làm hư hỏng nhiều tài sản của trường, nhiều thiết bị dạy học bị ngâm nước. Theo thống kê, mưa bão đã khiến 13/29 phòng học và thư viện ở Trường THCS Sơn Lộc bị đổ, hư hỏng hoàn toàn.

Bão quật đổ dãy phòng học ở Sơn Lộc, Hà Tĩnh.

Theo lãnh đạo nhà trường, năm học 2025-2026, toàn trường có 546 học sinh ở 2 xã Sơn Lộc và Ngọc Sơn cũ. Việc 13/29 phòng học và thư viện bị sập khiến gần 50% học sinh phải thay đổi lịch học. Dự kiến, trường sẽ chia ra học 2 buổi để đủ phòng học.

Bão số 5 "xé" nát phòng học ở Trường THCS Sơn Lộc.

"Trước khi bão đổ bộ, nhà trường đã che chắn, chuẩn bị các phương án phòng tránh. Tuy nhiên cơn bão số 5 quá mạnh, đã quật đổ nhiều phòng học. Đứng trước thiên tai quá lớn, con người gần như bất lực. Toàn bộ 13 phòng học của 2 dãy nhà bị sập hoàn toàn, bắt buộc phải xây mới nhưng nhà trường chưa biết lấy kinh phí ở đâu. Lớp học bị ảnh hưởng nặng nề, nên học sinh chưa thể đến trường như dự định.

Đây là điều thầy không mong muốn, thầy gửi lời xin lỗi đến học sinh, phụ huynh vì năm học mới gần đến mà thầy và trò nhà trường chưa đủ điều kiện tối thiểu để bước vào năm học", thầy Hoàng Thế Anh nói.

Thầy hiệu trưởng Hoàng Thế Anh.

Nhiều phòng học bị tốc mái.

Cũng theo thầy hiệu trưởng, ngoài các phòng học bị ảnh hưởng, nhiều máy tính hư hỏng, sách vở ở phòng thư viện, bàn ghế cũng thiệt hại nặng nề sau bão.

"Hai dãy nhà cần xây mới dự kiến phải có kinh phí khoảng 13-15 tỷ đồng. Hiện tại nhà trường chưa biết xoay xở nguồn từ đâu để sớm xây dựng lại phòng học, đáp ứng nhu cầu của học sinh. Nhà trường đã báo cáo lên lãnh đạo để xin phương án xử lý", thầy Hoàng Thế Anh nói thêm.

Kính ở các lớp học vỡ nát sau bão.

Trường học tan hoang sau bão số 5.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh, cơn bão số 5 khiến 156 cơ sở giáo dục trên địa bàn bị thiệt hại nặng nề. Ước tính thiệt hại hơn 121 tỷ đồng.

"Sở GD-ĐT đã thành lập 4 đoàn xuống các trường học để nắm bắt tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 5, chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026", đại diện Sở GD-ĐT Hà Tĩnh thông tin.