Cô Lê Thị Thùy, Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn, phường Xóm Chiếu (TPHCM) tổ chức cho 493 học sinh khối 8, 9 cùng hơn 30 giáo viên của trường đi xem phim Mưa đỏ.

Chia sẻ với VietNamNet, cô Lê Thị Thùy nói, đây là một việc rất bình thường. Khi cô Thùy và các giáo viên trong trường đi xem Mưa đỏ, thấy đây là bộ phim hay, ý nghĩa, trong khi học sinh hiện nay không hiểu hết được lịch sử nên cô muốn các em đi xem để hiểu thêm về lịch sử, ý nghĩa cuộc sống thời bình. Vì phim dán nhãn 13+, đủ tuổi học sinh lớp 8 và 9 đi xem nên cô Thùy mua vé cho gần 500 em tới rạp.

Một cảnh trong phim Mưa đỏ.

“Điều tôi thu được là học sinh của mình sau khi xem phim Mưa đỏ đã hiểu được lịch sử đất nước. Các em xem phim với thái độ nghiêm túc từ đầu đến cuối. Khi kết thúc bộ phim, gần như không em nào đứng dậy. Các em ngồi tĩnh tâm, suy nghĩ và chỉ khi cô giáo nhắc nhở về để còn suất chiếu sau thì mới đứng dậy", cô Thùy kể.

Đây không phải lần đầu nữ hiệu trưởng tổ chức cho học sinh Trường THCS Vân Đồn đi xem phim. Trước đó, cô từng mua vé cho học sinh toàn trường đi xem kịch của nghệ sĩ Thành Lộc vì không giới hạn độ tuổi. Cô Thùy cũng tặng quà cho học sinh khó khăn vào dịp đầu năm học hay lì xì dịp Tết để tạo niềm vui cho các em...

Dù vậy, nữ hiệu trưởng cho biết, khi thông tin về việc cô cho học sinh đi xem phim Mưa đỏ xuất hiện trên mạng, có một số bình luận thiếu tế nhị khiến cô buồn lòng.

“Tôi muốn cho học sinh của mình được xem, được tiếp xúc tìm hiểu văn hóa, lịch sử đất nước. Vì vậy nếu làm được cho học sinh cái gì, tôi sẽ làm. Đây là học sinh của tôi, tôi chăm lo được cho các em thứ gì thì sẽ chăm lo”, nữ hiệu trưởng chia sẻ.