Ngày 1/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Thị Thanh An (SN 1996, ở Chương Mỹ, Hà Nội), Hoàng Huy Quang (SN 1976, ở Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cả 2 bị cáo từng có tiền án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Làm giả con dấu, tài liệu của Cơ quan, tổ chức.

Cáo buộc lần này cho rằng, Quang và An thường đến khu vực Bệnh viện Bưu Điện để làm dịch vụ đưa những người muốn làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) hoặc hiến noãn (trứng) đi khám và xét nghiệm. Từ ngày 8/1/2022-28/3/2023, Quang và An đưa ra các thông tin gian dối và chiếm đoạt của người bị hại.

Theo cáo trạng, ông M. (65 tuổi) và vợ 56 tuổi dù đã lớn tuổi nhưng vẫn khao khát sinh thêm con. Khoảng cuối năm 2021, vợ chồng ông M. đến Bệnh viện Bưu Điện nhờ một bác sĩ dẫn đi khám và xét nghiệm để làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Khi vợ chồng ông M. đến, bác sĩ bận công việc nên hướng dẫn ông M. tìm gặp bị cáo Hoàng Huy Quang để đưa đi làm thủ tục. Kết quả khám xác định vợ ông M. không thể sinh con nên ông M. nhờ Quang tìm người hiến noãn (trứng) để xin và làm IVF. Quang đồng ý và yêu cầu ông M. chuyển tiền để tìm người hiến noãn.

Ảnh minh họa.

Cáo trạng xác định, từ ngày 7/12-15/12/2021, ông M. chuyển khoản cho Quang 130 triệu đồng. Sau đó, Quang liên hệ xin được noãn (trứng) của một người phụ nữ rồi hướng dẫn cho ông M. và người phụ nữ này làm IVF được 5 phôi, trữ đông tại Bệnh viện Bưu Điện.

Ông M. làm thủ tục để làm phương pháp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, đã nhờ và được bà V. (SN 1975) đồng ý mang thai hộ; nhưng kết quả khám tại Bệnh viện Bưu Điện xác định bà V. không đủ điều kiện để mang thai.

Khao khát có con

Thời điểm đó, ông M. tiếp tục liên hệ, nhờ Quang tìm người mang thai hộ và sinh con cho mình. Quang đồng ý và thông báo phải tìm người để xin noãn, làm thụ tinh trong ống nghiệm ở bệnh viện khác thì mới làm được hồ sơ để cấy phôi, mang thai với chi phí 700 triệu đồng.

Ông M. đồng ý, thỏa thuận sẽ đưa trước 500 triệu đồng, sau khi sinh con thành công thì sẽ đưa nốt số tiền còn lại. Quang nhiều lần nói dối, lấy các lý do tìm người hiến trứng, tìm giáo sư, bác sĩ để xin xét duyệt thủ tục mang thai hộ và yêu cầu ông M. đưa tiền.

Từ ngày 8/1-21/9/2022 ông M. đã 7 lần chuyển tiền cho Quang, số tiền 490 triệu đồng. Đến đầu tháng 9/2022, Quang hẹn ông M., giới thiệu gặp chị C., nói dối ông M. là sẽ thuê chị C. để mang thai hộ. Theo yêu cầu của Quang, ông M. đưa 20 triệu đồng tiền mặt cho Quang để thuê nhà cho chị C. ở trong thời gian mang thai hộ.

Sau khi nhận tiền của ông M., bị cáo Quang không làm lại quy trình thụ tinh trong ống nghiệm IVF, không tìm người để mang thai hộ cho ông M. như đã hứa mà dùng tiền chi tiêu cá nhân hết.

Cáo buộc cho rằng, sau khi biết mình bị Quang lừa, ông M. vẫn không từ bỏ ý định có thêm con. Ông được giới thiệu với bị cáo Phạm Thị Thanh An để giúp đỡ. Ông M. liên hệ và nhờ An giúp tìm người mang thai hộ. An đồng ý và báo giá 751 triệu đồng. An liên hệ với chị C., đặt vấn đề mang thai hộ cho ông M. nhưng chị này từ chối.

Dù vậy, An vẫn nói dối ông M. rằng đã thuyết phục được chị C. mang thai hộ và yêu cầu ông M. làm thủ tục rút 5 phôi mà ông đang lưu trữ tại Bệnh viện Bưu Điệ để chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Thiện An với lý do thủ tục pháp lý để cấy phôi ở đó đơn giản hơn.

Tin tưởng An, sau đó ông M. đã nhiều lần chuyển tiền, lên đến hơn 1,3 tỷ đồng cho bị cáo làm chi phí nhờ mang thai hộ.

Ngày 30-31/8/2023, An nói dối ông M. rằng người phụ nữ mang thai hộ đã sinh con cho ông. An lên mạng Internet lấy ảnh 2 cháu bé sơ sinh rồi gửi cho ông M. để tạo lòng tin. Ông M. nhiều lần liên hệ với An, yêu cầu được gặp và xét nghiệm ADN của 2 cháu bé nhằm xác nhận quan hệ cha con nhưng An viện nhiều lý do thoái thác.

Đến khi không thể thoái thác được, An yêu cầu nhân viên của Công ty TNHH Công nghệ Di truyền Novagen lấy mẫu máu của 2 con mình và người đàn ông khác để làm xét nghiệm nhưng bị từ chối. Sau khi phát hiện sự việc, ông M. đã tố giác hành vi phạm tội của Phạm Thị Thanh An.

Phiên tòa hôm nay đã phải tạm hoãn do bị cáo yêu cầu mời luật sư.