Mỗi bài thơ là một cách nhìn về nghề giáo và tình thầy trò. Có bài khắc họa sự tận tụy của cô giáo nơi vùng cao, có bài gợi lại những ký ức trong lớp học, cũng có bài thể hiện tình yêu thương qua những hành động nhỏ bé, đời thường.
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, những vần thơ giản dị ấy có thể thay lời cảm ơn gửi tới các thầy cô - những người đã dành tâm huyết cho từng bài giảng, từng thế hệ học trò và hành trình gieo mầm tri thức.
Dưới đây là 7 bài thơ ngắn, ý nghĩa về thầy cô giáo và nghề dạy học, phù hợp để đọc, chia sẻ hoặc sử dụng trong các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026.
Cô giáo về bản
Bản em trên đồi cao
Suối bò men dốc núi
Gió bên thung rì rào
Hát gọi mùa cơm mới
Một ngày hoa ban nở
Nhuộm tím cả đồi nương
Cô giáo em về bản
Mang theo gùi chữ thơm
Tay cô mềm như mạ
Gieo chữ qua cổng trời
Bản làng vui mở hội
Nghe xôn xao gió cười
Lớp học lưng chừng núi
Chữ lẩn vào chân mây
Bốn mùa cô gieo chữ
Em gặt bao điều hay.
(Tác giả: Bảo Ngọc)
Tiếng hạt nảy mầm
Mắt sáng, nhìn lên bảng
Lớp mươi nụ môi hồng
Đôi tay cô cụp mở
Báo tưng bừng thanh âm…
Cánh sẻ vụt qua song
Hót nắng vàng ánh ỏi
Các bé vẫn lặng chăm
Nhìn theo cô mấp máy…
Sau ngón tay cô đấy
Là tiếng hạt nảy mầm…
Tiếng lá động trong vườn…
Tiếng sớm mai mẹ gọi…
Tiếng cuộc đời sâu vợi
Con tàu biển buông neo…
Ngôi sao mọc rừng chiều
Vó ngựa ran vách đá…
Bao nghĩ suy vất vả
Trong mắt người lo toan
Để từng âm có nghĩa
Bật lên từ môi em…
Nghe cánh vỗ chim non
Trước diệu kỳ tiếng hót
Giữa hồn nhiên lớp học
Ai nụ cười rưng rưng…
(Tác giả: Tô Hà
Thầy và chuyến đò xưa
Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười
Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...
(Tác giả: Nguyễn Quốc Đạt)
Nghe thầy đọc thơ
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Êm êm như tiếng của bà năm xưa
Nghe trăng thuở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
Thêm yêu tiếng hát mẹ cười
Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra…
(Tác giả: Trần Đăng Khoa)
Bàn tay cô giáo
Bàn tay cô giáo
Tết tóc cho em
Về nhà mẹ khen
Tay cô đến khéo!
Bàn tay cô giáo
Vá áo cho em
Như tay chị cả
Như tay mẹ hiền.
Cô cầm tay em
Nắn từng nét chữ
Em viết đẹp thêm
Thẳng đều trang vở.
(Tác giả: Định Hải)
Cô giáo của em
Cô dạy em xếp hàng
Bạn sau nhường bạn trước
Cùng nhau đi đều bước
Ngay ngắn và ngiêm trang
Chúng em ngồi thẳng hàng
Học chữ qua hình vẽ
Chữ O hình tròn nhé
Chữ Ô hình cái ô
Rồi cô kể chuyện thỏ
Chuyện bác Gấu, chuyện Voi
Chuyện nhổ cây củ cải
Cho cả lớp cùng chơi.
Em yêu cô giáo thế
Như yêu mẹ của em
Thầm thì em gọi nhỏ:
“Cô giáo hiền của em”.
(Tác giả: Chu Huy)
Cô giáo lớp em
Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời “Chào cô ạ!”
Cô mỉm cười thật tươi
Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài
Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho
(Tác giả: Nguyễn Xuân Sanh)