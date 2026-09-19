1. Bảo quản gừng trong ngăn mát tủ lạnh Bảo quản gừng trong tủ lạnh là phương pháp đơn giản và được nhiều gia đình áp dụng nhất. Tuy nhiên, cần có kỹ thuật để gừng không bị khô hoặc mốc. Với gừng nguyên củ chưa gọt vỏ, hãy chọn củ tươi, không dập nát và chưa có dấu hiệu mọc mầm. Tuyệt đối không rửa gừng khi chưa dùng, nếu dính đất chỉ dùng bàn chải khô phủi sạch rồi để gừng thật khô ráo. Tiếp theo, bọc từng củ bằng giấy ăn hoặc khăn giấy sạch để hút ẩm và ngăn nấm mốc, sau đó cho vào túi zip hoặc hộp kín, ép hết không khí trước khi đóng nắp. Đặt vào ngăn rau củ của tủ lạnh, gừng có thể giữ tươi ngon khoảng 2-3 tuần. Cách này đơn giản, dễ thực hiện và giữ nguyên hương vị tự nhiên, tuy nhiên nếu bọc không kín, gừng vẫn có thể bị khô hoặc mọc mầm sớm hơn dự kiến. Với gừng đã gọt vỏ hoặc cắt lát, sau khi sơ chế theo nhu cầu: thái lát, thái sợi hoặc băm nhỏ cho vào hộp kín hoặc túi zip. Để ngăn gừng bị oxy hóa, phủ một lớp dầu ăn mỏng hoặc phủ ít rượu trắng lên bề mặt gừng, tạo màng bảo vệ hạn chế tiếp xúc không khí. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, gừng giữ được khoảng 1-2 tuần, thời gian bảo quản ngắn hơn gừng nguyên củ vì đã mất lớp vỏ bảo vệ tự nhiên. Thường xuyên kiểm tra và loại bỏ phần có dấu hiệu hỏng. Bảo quản gừng trong tủ lạnh là phương pháp phổ biến của các bà nội trợ. Ảnh minh họa: AI

2. Bảo quản gừng bằng cách đông lạnh Đông lạnh là cách bảo quản gừng hiệu quả nhất, giữ gừng tươi ngon đến 3-6 tháng, lý tưởng cho người dùng gừng thường xuyên mà không muốn đi chợ nhiều. Gừng nguyên củ: Rửa sạch, chà bàn chải loại đất bám rồi để thật khô ráo. Cho vào túi zip chuyên dụng tủ đông, ép hết không khí ra ngoài (hoặc hút chân không) trước khi đóng kín vì không khí là nguyên nhân gây cháy đông và giảm chất lượng gừng. Khi dùng không cần rã đông, lấy ra gọt vỏ và bào/thái trực tiếp. Gừng xay: Gọt vỏ, cắt nhỏ, xay nhuyễn rồi đổ vào khay đá viên. Sau khi đông cứng hoàn toàn, lấy ra cho vào túi zip hoặc hộp kín cất vào ngăn đông. Khi nấu ăn hay pha trà, chỉ cần lấy một viên ra dùng ngay, không cần sơ chế lại mà hương vị vẫn giữ tốt.

3. Bảo quản gừng trong cát hoặc đất Đây là phương pháp truyền thống, mô phỏng cách gừng tự bảo quản dưới lòng đất, giúp giữ tươi đến 3-4 tháng. Chọn củ gừng nguyên vẹn, còn vỏ, không dập hay mọc mầm. Vùi từng củ vào thùng cát khô sạch hoặc đất ẩm nhẹ sao cho gừng được bao phủ hoàn toàn. Đặt thùng ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Nếu dùng đất, chú ý chỉ giữ ẩm nhẹ, đất quá ướt sẽ làm gừng thối. Phương pháp này giữ tốt độ ẩm tự nhiên của gừng nhưng cần có không gian và vật liệu, kém tiện lợi hơn so với bảo quản tủ lạnh.

4. Bảo quản gừng bằng cách sấy khô Sấy khô là phương pháp bảo quản gừng lâu dài, giúp kéo dài thời gian sử dụng vài tháng đến 1 năm. Phơi nắng tự nhiên: Gọt vỏ, thái lát mỏng 2-3mm, trải đều lên khay sạch và phơi nơi có nắng to, thoáng gió. Thường xuyên lật đều hai mặt, quá trình này mất vài ngày tùy cường độ nắng. Gừng đạt chuẩn có màu vàng nhạt, cứng và giòn. Khi khô hoàn toàn, cho vào lọ thủy tinh kín hoặc túi zip, đặt nơi khô ráo tránh ánh sáng trực tiếp. Sấy bằng lò nướng hoặc máy sấy thực phẩm: Thái lát mỏng tương tự rồi xếp lên khay lót giấy nến. Với lò nướng, đặt nhiệt độ 50-70°C, hé cửa lò cho hơi ẩm thoát ra, sấy 2-6 tiếng tùy độ dày lát gừng. Với máy sấy, làm theo hướng dẫn nhà sản xuất. Ưu điểm vượt trội so với phơi nắng là chủ động thời gian, không phụ thuộc thời tiết và đảm bảo vệ sinh hơn. Bảo quản tương tự cho vào hộp kín, để nơi khô ráo.

5. Bảo quản gừng bằng cách ngâm trong rượu Rửa sạch gừng, để thật khô ráo rồi gọt vỏ hoặc để nguyên tùy thích, sau đó thái lát hoặc đập dập. Cho vào lọ thủy tinh sạch, đổ rượu trắng từ 40 độ trở lên ngập hoàn toàn gừng rồi đậy kín. Đặt lọ ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp để bảo quản được vài tháng đến 1 năm. Rượu gừng thường dùng để xoa bóp khi đau nhức, cảm lạnh hoặc trong các bài thuốc dân gian.

6. Ngâm gừng trong mật ong để bảo quản Gọt vỏ gừng, thái lát mỏng hoặc băm nhỏ rồi xếp vào lọ thủy tinh sạch. Đổ mật ong nguyên chất ngập hoàn toàn gừng, đảm bảo không còn bọt khí rồi đậy kín nắp. Đặt lọ ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp, bảo quản được vài tháng đến 1 năm. Gừng ngâm mật ong là bài thuốc dân gian hiệu quả hỗ trợ trị ho, cảm lạnh và tăng sức đề kháng có thể pha với nước ấm uống hằng ngày.