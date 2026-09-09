Áp dụng các mẹo vặt bảo quản tôm đúng cách, đặc biệt là cấp đông, sẽ giúp làm chậm lại hoặc ngừng hẳn quá trình này. Nhiệt độ thấp trong ngăn đá sẽ ức chế hoạt động của enzyme và vi khuẩn, giúp tôm giữ được độ tươi ngon, kết cấu và giá trị dinh dưỡng trong thời gian dài hơn đáng kể so với việc chỉ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Các enzyme tự nhiên trong tôm và vi khuẩn từ môi trường bên ngoài sẽ tấn công các mô, làm thay đổi cấu trúc protein, dẫn đến tôm bị mềm nhũn, mất đi độ đàn hồi. Đồng thời, các hợp chất gây mùi khó chịu như amoniac cũng bắt đầu hình thành, khiến tôm có mùi tanh nồng và không còn an toàn để sử dụng.

Tôm, cũng như các loại hải sản khác, chứa nhiều protein và nước, tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển nhanh chóng ở nhiệt độ thường. Ngay sau khi tôm chết hoặc được đánh bắt, quá trình phân hủy bắt đầu diễn ra.

Cuối cùng dùng khăn giấy sạch hoặc khăn vải mềm để thấm khô bề mặt tôm. Đây là bước quan trọng để tránh hình thành quá nhiều tinh thể đá lớn khi cấp đông.

Nếu bạn muốn giữ vỏ để tôm trông đẹp mắt hơn hoặc để nấu các món cần vỏ, bạn có thể bỏ qua bước này. Tuy nhiên, tôm đã bóc vỏ và rút chỉ đen thường dễ bị “cháy lạnh” hơn nếu không được bảo quản kỹ.

Sau đó, bóc vỏ và rút chỉ đen (tùy chọn). Việc này giúp tiết kiệm thời gian khi chế biến và tôm sẽ thấm gia vị tốt hơn.

Đầu tiên rửa sạch tôm dưới vòi nước lạnh chảy nhẹ nhàng để loại bỏ bùn đất, tạp chất bám bên ngoài. Tránh ngâm tôm quá lâu trong nước.

Sau khi chọn được tôm tươi, bạn cần sơ chế cẩn thận:

Sơ chế tôm đúng cách trước khi bảo quản trong tủ lạnh

3 cách bảo quản tôm tươi trong ngăn đá tủ lạnh

Có nhiều cách để cấp đông tôm, mỗi phương pháp có ưu và nhược điểm riêng. Dưới đây là 3 cách phổ biến nhất:

Cách 1: Cấp đông khô (không dùng nước)

Đây là phương pháp đơn giản nhất, phù hợp với những ai muốn cấp đông nhanh và không có nhiều dụng cụ chuyên dụng.

Cách thực hiện:

- Sau khi sơ chế và lau khô tôm, xếp tôm thành một lớp duy nhất trên khay hoặc đĩa có lót giấy nến. Đảm bảo các con tôm không chạm vào nhau.

- Đặt khay tôm vào ngăn đá trong khoảng 1-2 giờ cho đến khi tôm đông cứng hoàn toàn.

- Khi tôm đã đông cứng, nhanh chóng chuyển chúng vào túi zip chuyên dụng cho thực phẩm đông lạnh hoặc hộp kín. Ép hết không khí ra khỏi túi trước khi đóng kín.

Cách này nhanh chóng, tiện lợi, tôm không bị dính vào nhau sau khi đông đá, dễ dàng lấy ra từng con để sử dụng. Tuy nhiên tôm dễ bị “cháy lạnh” và mất nước nếu không được đóng gói kỹ càng, thời gian bảo quản không lâu bằng các phương pháp khác.

Cách 2: Cấp đông với nước đá

Đây được coi là phương pháp hiệu quả nhất để bảo quản tôm tươi trong ngăn đá, giúp tôm giữ được độ ẩm, kết cấu và hương vị gần như nguyên vẹn.

Bảo quản tôm với nước là phương pháp có nhiều ưu điểm. Ảnh minh họa: AI

Cách thực hiện:

- Sau khi sơ chế tôm, xếp tôm vào các hộp nhựa hoặc túi zip chuyên dụng. Bạn có thể xếp thành từng lớp nhỏ để tiện sử dụng sau này.

- Đổ nước sạch (nước đun sôi để nguội hoặc nước lọc) vào hộp/túi sao cho ngập hoàn toàn tôm. Nước sẽ tạo thành một lớp băng bảo vệ, ngăn không khí tiếp xúc với tôm.

- Đóng kín hộp hoặc túi, đảm bảo không có không khí lọt vào. Nếu dùng túi zip, hãy ép hết không khí thừa ra trước khi khóa.

- Đặt vào ngăn đá. Tôm sẽ được bao bọc trong khối băng, giúp chống lại hiện tượng “cháy lạnh” và giữ độ ẩm tối đa.

Phương pháp này có ưu điểm là bảo vệ tôm khỏi “cháy lạnh” hiệu quả nhất, giữ được độ ẩm và kết cấu của tôm tốt nhất, thời gian bảo quản lâu hơn. Tuy nhiên sẽ tốn không gian trong ngăn đá, tôm bị đóng thành khối lớn, khó tách rời từng con khi cần dùng.

Cách 3: Hút chân không

Hút chân không là cách bảo quản tôm chất lượng. Ảnh minh họa: AI

Nếu bạn có máy hút chân không, đây là một lựa chọn tuyệt vời để bảo quản tôm với chất lượng cao nhất.

Cách thực hiện:

- Sơ chế và lau khô tôm thật kỹ. Bạn có thể xếp tôm thành từng phần nhỏ vào túi hút chân không.

- Sử dụng máy hút chân không để loại bỏ toàn bộ không khí trong túi và hàn kín miệng túi.

- Đặt túi tôm đã hút chân không vào ngăn đá.

Ưu điểm là loại bỏ gần như hoàn toàn không khí, ngăn chặn oxy hóa và “cháy lạnh” hiệu quả, giữ tôm tươi ngon lâu nhất, tiết kiệm không gian nhưng cần có thiết bị chuyên dụng (máy hút chân không và túi chuyên dụng).