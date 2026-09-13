1. Bảo quản trứng trong tủ lạnh Cách phổ biến nhất, tiện lợi và nhanh gọn. Để đạt hiệu quả tốt nhất, cần lưu ý: - Rửa sạch và lau khô trứng trước khi cho vào tủ lạnh - Đặt đầu to quay lên trên, đầu nhỏ xuống dưới để lòng đỏ không bị trôi nổi, trứng lâu hỏng hơn - Dùng khay chuyên dụng hoặc hộp đựng thực phẩm, không để trứng ở cánh cửa tủ lạnh vì nhiệt độ dao động mạnh - Không lấy trứng ra ngoài lâu rồi cho lại vào tủ - Nước thấm ngược vào làm trứng nhanh hỏng - Thời gian bảo quản: 3-6 tuần Bảo quản trứng trong tủ lạnh là cách phổ biến nhất. Ảnh minh họa: AI

2. Bảo quản trứng bằng giấy nhôm Lau nhẹ từng quả trứng bằng khăn giấy ẩm, bọc kỹ bằng giấy nhôm nướng rồi xếp vào thùng carton. Đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát - không cần tủ lạnh mà vẫn giữ trứng tươi ngon đến 1 tháng.

3. Bảo quản trứng bằng dầu ăn Dùng cọ quét một lớp dầu thực vật thật mỏng (dầu mè, dầu dừa, dầu đậu nành…) lên toàn bộ vỏ trứng. Lớp dầu tạo màng bảo vệ ngăn không khí xâm nhập, giúp trứng giữ được chất lượng đến 1 tháng mà không cần bảo quản lạnh.

4. Bảo quản trứng bằng nước vôi Pha nước vôi nồng độ 2-3%, lau sạch trứng rồi xếp vào bình hoặc hũ. Đổ nước vôi trong vào sao cho mực nước cao hơn mặt trứng 20-25cm. Đặt ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Bằng cách này, trứng có thể tươi ngon đến 2-3 tháng.

5. Bảo quản trứng bằng muối Rải một lớp muối xuống đáy thùng xốp, xếp trứng lên rồi tiếp tục rắc muối phủ kín. Lặp lại xen kẽ cho đến hết trứng. Đặt thùng ở nơi thoáng mát - phương pháp đơn giản này có thể bảo quản trứng lên đến cả năm. Bảo quản trứng bằng muối có thể đảm bảo chất lượng trứng trong thời gian dài. Ảnh minh họa: AI

6. Bảo quản trứng bằng các loại đậu Thay muối bằng đậu hạt (đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành…), xếp xen kẽ theo từng lớp đậu - lớp trứng cho đến khi trứng được bao phủ hoàn toàn. Cho vào nơi râm mát, trứng giữ được khoảng 1 tháng không cần tủ lạnh.

7. Bảo quản trứng bằng trấu hoặc mùn cưa Lót một lớp trấu khô hoặc mùn cưa vào thùng xốp, xếp trứng vào rồi rắc thêm trấu/mùn cưa phủ kín mặt trứng. Tiếp tục xen kẽ đến hết trứng, đậy kín và đặt ở nơi thoáng mát. Cách này giúp bảo quản trứng tươi ngon đến vài tháng.

8. Bảo quản trứng bằng cám gạo Rải một lớp cám gạo dày xuống đáy thùng gỗ hoặc hũ, xếp trứng lên rồi tiếp tục phủ cám theo từng lớp cho đến khi đầy, lớp trên cùng phủ kín bằng cám. Cứ 10 ngày kiểm tra một lần để loại bỏ quả hỏng.