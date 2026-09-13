Xem nhanh:
  • 1. Bảo quản trứng trong tủ lạnh
  • 2. Bảo quản trứng bằng giấy nhôm
  • 3. Bảo quản trứng bằng dầu ăn
  • 4. Bảo quản trứng bằng nước vôi
  • 5. Bảo quản trứng bằng muối
  • 6. Bảo quản trứng bằng các loại đậu
  • 7. Bảo quản trứng bằng trấu hoặc mùn cưa
  • 8. Bảo quản trứng bằng cám gạo
  • 9. Bảo quản trứng bằng bã trà
1. Bảo quản trứng trong tủ lạnh

Cách phổ biến nhất, tiện lợi và nhanh gọn. Để đạt hiệu quả tốt nhất, cần lưu ý:

- Rửa sạch và lau khô trứng trước khi cho vào tủ lạnh

- Đặt đầu to quay lên trên, đầu nhỏ xuống dưới để lòng đỏ không bị trôi nổi, trứng lâu hỏng hơn

- Dùng khay chuyên dụng hoặc hộp đựng thực phẩm, không để trứng ở cánh cửa tủ lạnh vì nhiệt độ dao động mạnh

- Không lấy trứng ra ngoài lâu rồi cho lại vào tủ - Nước thấm ngược vào làm trứng nhanh hỏng

- Thời gian bảo quản: 3-6 tuần

Cách bảo quản trứng trong tủ lạnh.jpg
Bảo quản trứng trong tủ lạnh là cách phổ biến nhất. Ảnh minh họa: AI
2. Bảo quản trứng bằng giấy nhôm

Lau nhẹ từng quả trứng bằng khăn giấy ẩm, bọc kỹ bằng giấy nhôm nướng rồi xếp vào thùng carton. Đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát - không cần tủ lạnh mà vẫn giữ trứng tươi ngon đến 1 tháng.

3. Bảo quản trứng bằng dầu ăn

Dùng cọ quét một lớp dầu thực vật thật mỏng (dầu mè, dầu dừa, dầu đậu nành…) lên toàn bộ vỏ trứng. Lớp dầu tạo màng bảo vệ ngăn không khí xâm nhập, giúp trứng giữ được chất lượng đến 1 tháng mà không cần bảo quản lạnh.

4. Bảo quản trứng bằng nước vôi

Pha nước vôi nồng độ 2-3%, lau sạch trứng rồi xếp vào bình hoặc hũ. Đổ nước vôi trong vào sao cho mực nước cao hơn mặt trứng 20-25cm. Đặt ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Bằng cách này, trứng có thể tươi ngon đến 2-3 tháng.

5. Bảo quản trứng bằng muối

Rải một lớp muối xuống đáy thùng xốp, xếp trứng lên rồi tiếp tục rắc muối phủ kín. Lặp lại xen kẽ cho đến hết trứng. Đặt thùng ở nơi thoáng mát - phương pháp đơn giản này có thể bảo quản trứng lên đến cả năm.

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Bảo quản trứng bằng muối có thể đảm bảo chất lượng trứng trong thời gian dài. Ảnh minh họa: AI
6. Bảo quản trứng bằng các loại đậu

Thay muối bằng đậu hạt (đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành…), xếp xen kẽ theo từng lớp đậu - lớp trứng cho đến khi trứng được bao phủ hoàn toàn. Cho vào nơi râm mát, trứng giữ được khoảng 1 tháng không cần tủ lạnh.

7. Bảo quản trứng bằng trấu hoặc mùn cưa

Lót một lớp trấu khô hoặc mùn cưa vào thùng xốp, xếp trứng vào rồi rắc thêm trấu/mùn cưa phủ kín mặt trứng. Tiếp tục xen kẽ đến hết trứng, đậy kín và đặt ở nơi thoáng mát. Cách này giúp bảo quản trứng tươi ngon đến vài tháng.

8. Bảo quản trứng bằng cám gạo

Rải một lớp cám gạo dày xuống đáy thùng gỗ hoặc hũ, xếp trứng lên rồi tiếp tục phủ cám theo từng lớp cho đến khi đầy, lớp trên cùng phủ kín bằng cám. Cứ 10 ngày kiểm tra một lần để loại bỏ quả hỏng.

9. Bảo quản trứng bằng bã trà

Phơi khô bã trà rồi cho vào thùng đựng trứng, xếp xen kẽ theo từng lớp bã trà - lớp trứng sao cho trứng được bao phủ hoàn toàn. Đặt ở nơi râm mát, trứng tươi ngon đến 1 tháng mà không cần tủ lạnh.

Tóm lại: Tùy điều kiện và thời gian cần bảo quản, bạn có thể linh hoạt chọn phương pháp phù hợp. Tủ lạnh tiện nhưng chỉ giữ được 3-6 tuần; muối và cám gạo "bền" hơn nhiều nếu cần trữ lâu dài.

Áp dụng ngay 9 cách bảo quản trứng gà, trứng vịt trên đây để giữ trứng luôn tươi ngon, nguyên giòn dưỡng chất cho bữa ăn gia đình. Việc sơ chế và lưu trữ đúng kỹ thuật không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn bảo vệ sức khỏe cả nhà hiệu quả. Lưu lại ngay các mẹo hay này và bắt tay vào thực hành ngay hôm nay.

Những sai lầm cần tránh khi bảo quản trứng

Bảo quản trứng tưởng đơn giản nhưng nhiều người vẫn mắc phải những lỗi nhỏ khiến trứng nhanh hỏng hơn mức cần thiết. Hãy ghi nhớ những điều sau để tránh lãng phí không đáng có:

- Rửa trứng trước khi cất vào tủ là sai lầm đầu tiên và phổ biến nhất. Với trứng chưa qua xử lý công nghiệp, rửa nước sẽ phá vỡ lớp màng bảo vệ tự nhiên trên vỏ, tạo điều kiện cho vi khuẩn dễ dàng xâm nhập. Nguyên tắc đơn giản: chỉ rửa trứng trước khi dùng, không rửa trước khi cất.

- Để trứng ở cánh cửa tủ lạnh là thói quen cần bỏ ngay. Đây là vị trí chịu tác động nhiệt độ nhiều nhất mỗi khi mở tủ, khiến trứng dễ bị hỏng hơn. Vị trí lý tưởng là ngăn mát phía sâu bên trong tủ, nơi nhiệt độ ổn định nhất.

- Bảo quản trứng cạnh thực phẩm nặng mùi như hành, tỏi, cá… là điều cần tránh. Vỏ trứng có độ xốp nhất định, dễ hấp thụ mùi từ thực phẩm xung quanh, ảnh hưởng trực tiếp đến hương vị món ăn khi chế biến.

- Để trứng nơi có ánh nắng hoặc nhiệt độ cao sẽ đẩy nhanh quá trình phân hủy, thậm chí gây thối rữa chỉ sau vài ngày. Luôn chọn nơi râm mát, thoáng gió nếu bảo quản ngoài tủ lạnh.

- Bỏ qua việc kiểm tra hạn sử dụng là lỗi cuối cùng nhưng không kém quan trọng. Hãy luôn xem ngày sản xuất và hạn dùng trước khi mua để đảm bảo bạn chọn được lô trứng tươi nhất, bảo quản được lâu nhất.

(Tổng hợp)