Vì vậy, sơ chế đúng cách để khử đắng, bỏ nhớt giúp nha đam vừa an toàn, vừa giữ trọn độ giòn ngon khi thưởng thức.

Bên cạnh đó, phần thịt nha đam chứa lượng lớn gel (mucilage) tạo nên độ nhớt đặc trưng. Dù không độc và hỗ trợ tiêu hóa tốt, độ nhớt thô này lại ảnh hưởng lớn đến cảm quan, làm giảm độ ngon và khó kết hợp với các nguyên liệu khác.

Khi cắt lá nha đam, lớp mủ vàng (aloin) chảy ra từ gốc có vị đắng, dễ gây kích ứng đường ruột, đau bụng hoặc dị ứng da. Do đó, xả sạch hoàn toàn lớp mủ này là bước bắt buộc để bảo vệ sức khỏe.

Chất nhớt trong nha đam là một đặc tính tự nhiên của loại cây này, chủ yếu đến từ hai thành phần chính: aloin và mucilage.

Vì sao nha đam lại có chất nhớt và cần loại bỏ?

4 cách làm nha đam hết nhớt hiệu quả

Sau khi đã gọt vỏ và cắt miếng, nha đam vẫn còn khá nhớt. Dưới đây là các phương pháp giúp loại bỏ chất nhớt một cách hiệu quả:

Ngâm muối và rửa kỹ

Đây là phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất.

Ngâm muối: Cho các miếng nha đam đã cắt vào một tô lớn. Rắc khoảng 1-2 muỗng canh muối hạt (hoặc muối ăn) vào và trộn đều. Để yên khoảng 10-15 phút. Muối sẽ giúp hút bớt nước và chất nhớt từ nha đam.

Bóp nhẹ và rửa: Sau khi ngâm, dùng tay bóp nhẹ các miếng nha đam dưới vòi nước chảy. Vừa bóp vừa xả nước liên tục cho đến khi nha đam không còn nhớt và nước trong. Lặp lại quá trình này khoảng 3-5 lần. Bạn sẽ cảm nhận được nha đam dần trở nên giòn và không còn độ nhớt.

Rửa sạch nha đam dưới vòi nước chảy sau khi đã ngâm muối. Ảnh minh họa: AI

Kết hợp chanh/giấm và muối

Acid trong chanh hoặc giấm có tác dụng làm se và khử nhớt rất tốt.

Ngâm chanh/giấm và muối: Sau khi cắt miếng nha đam, cho vào tô. Vắt khoảng 1-2 muỗng canh nước cốt chanh (hoặc giấm gạo) và thêm 1 muỗng canh muối hạt. Trộn đều và bóp nhẹ trong khoảng 5 phút.

Rửa sạch: Xả nha đam dưới vòi nước chảy mạnh, đồng thời bóp nhẹ liên tục cho đến khi hết nhớt và không còn mùi chanh/giấm quá nồng. Lặp lại 3-4 lần. Phương pháp này không chỉ giúp nha đam hết nhớt mà còn tăng thêm độ giòn.

Ngâm nha đam với muối loãng và chanh để loại bỏ nhớt. Ảnh minh họa: AI

Chần sơ qua nước sôi (áp dụng cho nha đam ăn)

Phương pháp này đặc biệt hiệu quả khi bạn muốn dùng nha đam để ăn, giúp nha đam giòn hơn và loại bỏ triệt để chất nhớt.

Đun sôi nước: Đun một nồi nước lớn cho sôi lăn tăn.

Chần nhanh: Cho nha đam đã sơ chế (qua bước ngâm muối hoặc chanh muối) vào nồi nước sôi, chần nhanh khoảng 30 giây đến 1 phút. Không chần quá lâu vì sẽ làm nha đam bị mềm và mất dưỡng chất.

Làm lạnh đột ngột: Vớt nha đam ra ngay lập tức và cho vào tô nước đá lạnh. Việc làm lạnh đột ngột sẽ giúp nha đam giữ được độ giòn. Sau đó vớt ra để ráo.

Dùng bàn chải hoặc muỗng cạo

Đây là một phương pháp thủ công nhưng khá hiệu quả, đặc biệt khi bạn muốn giữ nguyên miếng nha đam lớn để đắp mặt hoặc chế biến món ăn cần miếng nha đam to.

Gọt vỏ: Gọt sạch vỏ xanh như hướng dẫn ở Bước 2.

Cạo nhớt: Dùng mặt lưng của muỗng hoặc bàn chải đánh răng sạch (chỉ dùng cho việc này) cạo nhẹ nhàng lớp nhớt trên bề mặt miếng nha đam dưới vòi nước chảy. Cạo cho đến khi bề mặt nha đam trở nên trơn láng và không còn nhớt. Sau đó rửa lại thật sạch.