ChatGPT như một công cụ “reset tinh thần” của chính bạn. Ảnh: Midjourney

Bản tin “thời tiết nội tâm”

Câu lệnh: “Hãy hỏi tôi “thời tiết nội tâm” hôm nay như thế nào. Hãy dùng các thuật ngữ khí tượng như áp cao, mưa rào rải rác, nắng nhẹ, sương mù hoặc giông bão để giúp tôi mô tả tâm trạng”.

Bài phát biểu trong phòng thay đồ

Câu lệnh: “Tôi cảm thấy hôm nay mình đã thất bại vì (lý do). Hãy đóng vai một huấn luyện viên đẳng cấp thế giới đang nói chuyện với đội trong giờ nghỉ giữa trận. Đừng quá tích cực. Hãy thừa nhận khó khăn, nhưng giúp tôi lấy lại tinh thần cho ngày mai”.

Đây là câu lệnh tôi thường dùng sau những ngày làm việc căng thẳng. AI không bao giờ có thể thay thế một người bạn, một huấn luyện viên hay một chuyên gia tâm lý. Nhưng vào cuối ngày, khi đã quá muộn để gọi cho ai đó, câu lệnh này giúp bạn bớt tự trách bản thân.

Câu lệnh “hãy nghe tôi nói”

Câu lệnh: “Tôi sẽ xả ra những chuyện trong ngày trong ba phút. Đừng đưa giải pháp. Chỉ tóm tắt những gì bạn nghe được, chỉ ra những giá trị mà có vẻ tôi đang quan tâm, rồi nói với tôi: “Tôi nghe bạn, và chuyện đó thật sự rất mệt mỏi””.

Hãy dùng câu lệnh này khi chỉ muốn được lắng nghe. Rất nhiều khi, doomscrolling thực chất là một dạng dịch chuyển cảm xúc. Ta không chỉ tìm thông tin, mà tìm sự xác nhận, sự phân tán chú ý hoặc một cách để điều hòa căng thẳng.

Bộ lọc khắc kỷ

Câu lệnh: “Tôi đang bị cuốn vào lo âu về (tình huống). Hãy giúp tôi thực hiện một cuộc kiểm kê theo tinh thần khắc kỷ. Chia suy nghĩ của tôi thành hai cột: “Những điều tôi có thể kiểm soát” và “Những điều còn lại”. Sau đó, hãy đưa ra một bước hành động và một câu nhắc nhở giúp tôi bình tâm”.

Câu lệnh này gần như trở thành công tắc tắt lo âu ban đêm. Lo âu về đêm thường phát triển mạnh trong sự bất định. Khi mọi thứ mơ hồ, não rất dễ tạo ra hàng loạt kịch bản tương lai đáng sợ.

“Bảo tàng những niềm vui nhỏ”

Câu lệnh: “Hãy hỏi tôi ba khoảnh khắc vui rất nhỏ trong hôm nay, rồi viết một đoạn mô tả ngắn cho mỗi khoảnh khắc như thể chúng là hiện vật trong bảo tàng của một cuộc đời đáng sống”.

Đây là cách viết nhật ký biết ơn mà không bị quá sướt mướt hay sáo. Thay vì viết chung chung “tôi biết ơn gia đình mình”, hãy viết: “nghe tiếng con cười ở phòng bên”, hoặc “ngụm cà phê đá đầu tiên vào một sáng thứ Bảy chậm rãi”.

Nghi thức “đóng ngày”

Câu lệnh: “Tôi sẽ liệt kê tất cả nhiệm vụ dang dở và những nỗi lo đang kẹt trong đầu. Sau khi tôi viết xong, hãy nói với tôi: “Tôi đã ghi lại những điều này. Chúng an toàn. Bạn chính thức ngoại tuyến”. Sau đó, hãy hướng dẫn tôi một bài thở ngắn”.

“Podcast ngược”

Câu lệnh: “Hãy đóng vai một người phỏng vấn sâu sắc và hỏi tôi ba câu hỏi về ngày hôm nay. Tập trung vào sự trưởng thành, sai lầm và tò mò”.

Khi trả lời các câu hỏi như thể mình đang được phỏng vấn, những vấn đề trong ngày bỗng trở nên nhỏ lại. Chẳng hạn, bạn căng thẳng vì lỡ nói một câu ngớ ngẩn trong cuộc họp. Nhưng khi viết lại chuyện đó dưới dạng trả lời phỏng vấn, nó bỗng không còn nghiêm trọng như trong đầu bạn tưởng.

Có một cách so sánh rất hay: nếu bài toán là “2 + 2”, ta có thể nhẩm trong đầu. Nhưng nếu bài toán là “33.987 - 469”, có lẽ ta cần giấy bút.

Viết nhật ký cũng vậy. Những chuyện đơn giản, ta có thể xử lý trong đầu. Nhưng có những ngày, suy nghĩ quá nhiều, cảm xúc quá rối và các vấn đề chồng lên nhau đến mức cần được đưa ra khỏi đầu, đặt xuống trang giấy, rồi mới có thể nhìn rõ.

Vài câu lệnh AI không thể giải quyết mọi vấn đề về giấc ngủ hay lo âu. Tuy nhiên, chúng đã thay thế một thói quen xấu bằng một nghi thức lành mạnh hơn. Thay vì kết thúc ngày bằng dòng tin tức hỗn loạn, bạn có thể kết thúc ngày bằng việc hiểu mình hơn một chút. Và đôi khi, chỉ vậy thôi cũng đủ để ngủ ngon hơn.

(Theo Tom's Guide)