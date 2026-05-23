Nổi bật là 7 đóa sen khổng lồ nổi bật trên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn trước Quan Âm Tu Viện. Hình tượng này mô phỏng lại tích Phật giáo khi Đức Phật vừa đản sinh đã bước 7 bước, mỗi bước đều có hoa sen nở dưới chân.

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lễ Phật đản là dịp kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, một trong những ngày lễ trọng đại nhất của Phật giáo. Đại lễ Phật đản năm 2026 là Phật lịch 2570, chính thức diễn ra vào ngày 31/5/2026, tức rằm tháng tư âm lịch.

Từ năm 1999, Đại lễ Vesak - lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập Niết bàn - đã được Liên Hợp Quốc công nhận là lễ hội văn hóa tâm linh của thế giới.



Chùa Pháp Hoa được trang trí rực rỡ với nhiều hoa sen, đèn lồng và cờ Phật giáo. Đây cũng là một trong những ngôi chùa thu hút đông đảo người dân TPHCM đến tham dự lễ thả hoa đăng vào đêm 12/4 âm lịch hằng năm.

Cờ Phật giáo được trang trí dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè rực rỡ.

Tại Quan Âm Tu Viện, lễ đài Phật đản được thiết kế hướng ra mặt đường Trường Sa đang được lắp đặt. Đây là ngôi chùa duy nhất ở Việt Nam chuyên trì chú Đại Bi bằng tiếng Phạn, khác với nhiều nơi chuyên tụng chú Đại Bi bằng âm Hán Việt.

Đường Hoa Phượng trước Quan Âm Tu Viện rợp sắc cờ hoa mừng Phật đản, tạo nên không khí an lành, tươi vui trong mùa lễ lớn của Phật giáo.

Cách đó không xa, tôn tượng Đức Phật đản sinh được thiết trí ở ngay cổng chùa Hải Đức (phường Cầu Kiệu) để thuận tiện phục vụ người dân đến đảnh lễ mùa Phật đản.

Chùa Giác Lâm (phường Bảy Hiền) đang được trang trí cờ hoa, đèn lồng để đón mùa Phật đản. Đây là một trong những ngôi chùa cổ của TPHCM với tuổi đời gần 300 năm.

Tuần lễ Phật đản năm nay diễn ra từ ngày 24 đến 31/5 (tức ngày 8 đến 15/4 âm lịch), với nhiều hoạt động như lễ tắm Phật, thuyết giảng, diễu hành xe hoa, thả hoa đăng và các chương trình văn hóa nghệ thuật tại nhiều chùa, tự viện trên cả nước.