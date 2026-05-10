7 hoa hậu và dàn sao Việt chia sẻ cảm động về 'Ngày của mẹ'
Nhân "Ngày của mẹ", nhiều sao Việt như Thanh Hằng, hoa hậu H'Hen Niê, Hà Kiều Anh, Lương Thùy Linh, Quế Anh, Kha Ly... đăng tải hình ảnh và lời tri ân cảm động dành cho đấng sinh thành, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.
Thanh Hằng tiết lộ nhiều người thường nhận xét cô có nét giống mẹ. Siêu mẫu chúc mẹ sức khỏe và luôn tràn đầy sức sống.
Hoa hậu
Tiểu Vy chúc mẹ luôn hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và dành thật nhiều tình yêu cho cô.
Hoa hậu
Lương Thùy Linh bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho mẹ: "Với tôi, mẹ không chỉ là người đồng hành mà còn là nguồn cảm hứng lớn nhất về sự tự tin và bản lĩnh. Mẹ dạy tôi rằng nét đẹp thực sự không chỉ nằm ở vẻ ngoài mà còn là những giá trị tích cực mình lan tỏa, cách mình trân trọng, chăm sóc bản thân mỗi ngày".
Diễn viên Diễm My 9X gửi lời chúc đến tất cả những người mẹ trên thế giới, mong họ luôn khỏe mạnh, xinh đẹp và tràn đầy hạnh phúc.
Người mẫu Hà Anh chia sẻ cảm xúc của một người mẹ hai con nhân "Ngày của mẹ". Cô cho biết càng yêu thương và chăm sóc các con, cô càng thấm thía và mong mỏi rằng mọi đứa trẻ trên đời đều xứng đáng được sống trong tình yêu thương, sự bảo vệ và sự an toàn - không phải chịu đói, khổ hay sợ hãi. Với cô, Ngày của mẹ trước hết là dịp tôn vinh sự cống hiến và hy sinh của những người phụ nữ đang sống hết mình vì con cái. Hà Anh cũng bày tỏ mong muốn mỗi đứa trẻ được sinh ra bởi những bậc cha mẹ thực sự đủ tình thương và kiến thức để nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ chúng.
Diễn viên Kha Ly gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến mẹ - bà ngoại của con gái Lita - đồng thời chúc tất cả những người mẹ luôn được hạnh phúc trong vai trò của mình.
H'Hen Niê xúc động chia sẻ đây là "Ngày của mẹ" đầu tiên cô trải qua với tư cách người mẹ. Hoa hậu chúc tất cả những người mẹ luôn vui tươi, dồi dào sức khỏe và ghi nhận những hy sinh thầm lặng mà các mẹ dành cho gia đình.
H'Hen Niê và mẹ:
Nguồn: H'Hen Niê
Hoa hậu Hà Kiều Anh bày tỏ rằng dù trưởng thành đến đâu hay trải qua bao nhiêu điều trong cuộc sống, vòng tay mẹ vẫn luôn là nơi bình yên nhất để tìm về - nơi khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé và được yêu thương nhất. Cùng con gái Viann, Hà Kiều Anh gửi lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc đến mẹ cùng tất cả những người mẹ trên thế giới, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vì được mẹ yêu thương vô điều kiện.
Người đẹp Doãn Hải My gửi lời yêu thương đến tất cả những người mẹ nhân "Ngày của mẹ", mong mọi người mẹ luôn được hạnh phúc và bình an. Trong ảnh là mẹ ruột và mẹ chồng bên con của Doãn Hải My.
Hoa hậu Thanh Thủy gửi lời chúc đến mẹ của mình, mong các mẹ luôn xinh đẹp và rạng rỡ. Cô bày tỏ lòng biết ơn vì mẹ luôn là điểm tựa dịu dàng nhất trong cuộc đời. Thanh Thủy cũng chúc tất cả những người mẹ có một ngày lễ thật trọn vẹn và ngập tràn yêu thương.
Hoa hậu Quế Anh thổ lộ rằng chỉ khi đã trưởng thành, cô mới thấu hiểu phía sau sự bình yên của bản thân là biết bao vất vả mẹ âm thầm gánh chịu. Cô gửi lời cảm ơn đến mẹ vì những hy sinh thầm lặng và tình yêu dịu dàng mẹ luôn dành cho mình.
Ảnh: FBNV
Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh gây bất ngờ với món quà vào đúng 'Ngày của mẹ' MV "Chuyện của mẹ" được ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh phát hành vào đúng dịp ''Ngày của Mẹ'' 10/5.