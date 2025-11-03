Khi sao Việt mắc lỗi ngớ ngẩn

Chỉ trong 1 tuần, showbiz Việt có đến 3 vụ ồn ào khiến chính chủ phải xin lỗi.

Anh Tuấn Khôi - chồng hoa hậu H'Hen Niê dùng sữa trữ trong tủ lạnh của vợ pha cà phê mời ê-kíp uống và quay lại biểu cảm của họ. Hành vi gây tranh cãi dữ dội, nhất là việc những người này không biết thành phần của món cà phê sữa.

Khi bài đăng của Tuấn Khôi bị phản ứng, H'Hen Niê lên bài bênh vực kèm các bình luận như: "Ê-kíp ai cũng cười", "Ở nước ngoài các anh chồng cũng hay làm", "Hôm nào dư sữa sẽ không phải đặt sữa bò"... - hành vi chẳng khác "đổ dầu vào lửa".

Hậu quả, cả hai vợ chồng phải đăng bài xin lỗi.

Trước đó, Tuấn Khôi cũng từng bị chê cách tạo nội dung (content) khó hiểu như mặc đồ nữ, đội tóc giả đi lại trong nhà hoặc khoe sở thích ngửi bỉm đã qua sử dụng của con.

Nhân dịp Halloween, Quỳnh Anh Shyn và 2 rapper Liu Grace, Saabirose rủ nhau hóa thân thành Ông Thọ cùng 2 đồng tử trên một nhãn hiệu sữa nổi tiếng.

Bộ ảnh khó hiểu của 3 "Em xinh". Ảnh: FBNV

Bộ ảnh vừa bị chê phản cảm, gợi dục, vừa bị nhãn hàng yêu cầu ngưng sử dụng hình ảnh và tôn trọng đối với quyền sở hữu trí tuệ. Quỳnh Anh Shyn phải gỡ bộ ảnh kèm xin lỗi.

Ca sĩ Bảo Anh cũng lên tiếng xin lỗi, giải thích về việc mặc trang phục đời thường lên sân khấu Hạ Long concert 2025 - đêm nhạc tôn vinh chặng đường 62 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, việc cô mặc áo tank top dáng ôm và quần jean lên sân khấu lớn vì trang phục biểu diễn phát sinh lỗi kỹ thuật sát giờ lên đường, không kịp sửa. Lời giải thích này không được phần đông khán giả chấp nhận.

Thiếu chuyên nghiệp căn bản

Điểm chung của 3 vụ việc là nghệ sĩ tự tạo khủng hoảng hình ảnh do hành vi thiếu chuẩn mực trong không gian công chúng.

Cụ thể, họ thiếu chuyên nghiệp trong quản lý "optics" - thuận ngữ mô tả cách một hành động, sự kiện hoặc phát ngôn trông như thế nào trong mắt công chúng.

Ca sĩ Bảo Anh mặc trang phục đời thường lên sân khấu lớn gây tranh cãi. Ảnh: Tư liệu

Sự thiếu chuyên nghiệp thể hiện ở việc không có quy trình, trách nhiệm, chuẩn mực hoặc kiểm duyệt trước khi hành động công khai khiến hình ảnh bị hiểu sai, gây sốc, vi phạm hợp đồng hoặc gây phản cảm.

Đơn cử một vụ việc khác là video gia đình ca sĩ Ngọc Mai nhận phòng trong chuyến lưu diễn Mỹ gây tranh cãi khi có hình ảnh cờ của chế độ Sài Gòn cũ.

Bởi chỉ cần thao tác cơ bản là xem lại, kiểm tra và biên tập video trước khi đăng tải, vợ chồng ca sĩ Ngọc Mai có thể đã không vướng vào khủng hoảng lớn nhất sự nghiệp, dẫn tới việc hoàn toàn "biến mất" trên tất cả sân khấu tại quê hương.

Quản lý hình ảnh (optics) là một trong những việc cơ bản nhất mà một người phải nắm khi trở thành nghệ sĩ. Bởi nghệ sĩ là "thương hiệu sống", mọi hành động, lời nói, trang phục đều được hiểu là thông điệp và hình ảnh chi phối cảm nhận công chúng.

Trái ngược với nghệ sĩ ở các thị trường phát triển, không ít nghệ sĩ Việt thường xuyên mắc lỗi căn bản, thậm chí ngớ ngẩn, trong quản lý hình ảnh.

Cả chuỗi mắc sai lầm - xin lỗi lặp đi lặp lại khiến công chúng ngày càng ngán ngẩm.

Vợ chồng hoa hậu H'Hen Niê mắc lỗi ngớ ngẩn. Ảnh: Tư liệu

"Quản lý đâu mà không cản?"

Đặt vấn đề trên, anh Hồng Quang Minh - chuyên gia truyền thông, quản lý truyền thông có nhiều năm hoạt động showbiz - cho biết khi các vụ việc xảy ra, khán giả thường hỏi: "Ủa ê-kíp đâu? Quản lý đâu mà không nhắc?".

Ẩn sau những câu hỏi đó là sự thất vọng lớn hơn: Tại sao người của công chúng với bao nhiêu cơ hội tiếp cận tri thức, tài nguyên, truyền thông... lại sơ suất đến vậy?

Câu hỏi ấy không chỉ dành cho quản lý mà cảnh báo toàn bộ hệ sinh thái làm nghề từ người xây dựng hình ảnh, stylist, chuyên viên hoạch định truyền thông (media planner) cho đến chính nghệ sĩ.

Về những ồn ào ngớ ngẩn, theo anh Minh, có 3 nguyên nhân cốt lõi:

Thứ nhất, nghệ sĩ thiếu kiến thức nền về xã hội, văn hoá, truyền thông. Một bộ phận nghệ sĩ bị cuốn vào guồng quay công việc hoặc "bong bóng thành công" dẫn đến mất cảm giác về những điều cơ bản nhất; quên rằng hình ảnh trước công chúng cần được nuôi dưỡng bằng kiến thức chứ không chỉ hát hay, đẹp mã là đủ.

Không quản lý hình ảnh ở mức căn bản, sự nghiệp của vợ chồng ca sĩ Ngọc Mai tiêu tan. Ảnh: Tư liệu

Thứ hai, một số ê-kíp ở Việt Nam hoạt động thiếu cấu trúc và quyền hạn rõ ràng. Không ít quản lý nghệ sĩ là người thân, bạn thân, thậm chí là "trợ lý kiêm stylist kiêm tài xế kiêm người xách đồ".

"Do thiếu sự phân cấp trách nhiệm nên khi có lỗi xảy ra, không ai đủ thẩm quyền để ngăn chặn từ đầu, cũng không ai thật sự chịu trách nhiệm sau đó", anh cho hay.

Cuối cùng là thực trạng một số ê-kíp đề cao "chữa bệnh hơn phòng bệnh", tức đã quen với việc lỡ làm sai thì viết bài xin lỗi, thay vì lường trước, ngăn ngừa từ đầu.

Đề xuất giải pháp, nam chuyên gia cho rằng điều cần nhất không phải một công ty quản lý lớn hay bộ quy tắc 100 điều mà là "ý thức làm nghề chuyên nghiệp được lan truyền trong cả hệ sinh thái".

Ca sĩ Phương Linh nổi tiếng với phong cách phát ngôn ngông cuồng, vô lối. Ảnh: Tư liệu

"Trước hết, cần tách biệt rõ vai trò trong ê-kíp: stylist lo hình ảnh, PR lo truyền thông, quản lý lo chiến lược và bảo vệ nghệ sĩ về dài hạn. Khi vai nào ra vai nấy, ai cũng có quyền và có trách nhiệm thì sự cẩu thả mới giảm đi", vị này nói.

Anh Minh cũng cho rằng cần huấn luyện nghệ sĩ như một "public figure” (nhân vật công chúng) thay vì thuần túy nghệ sĩ, người biểu diễn.

Cuối cùng, ngành công nghiệp giải trí cần xây dựng chuẩn hành nghề như cơ chế kiểm định, tối thiểu là bộ tiêu chuẩn căn bản, cho người làm quản lý nghệ sĩ.

"Ở nhiều nước, muốn làm nghề này phải học bài bản hoặc có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề. Còn ở Việt Nam, ai cũng có thể tự xưng là quản lý nếu nghệ sĩ đồng ý", anh nói.

Mi Lê