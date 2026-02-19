Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh mang đến không gian đón Tết vừa sang trọng vừa đậm chất truyền thống trong căn biệt thự riêng. Căn phòng trang trí công phu với cành đào hồng thắm, tua rua đỏ rực và hoa giấy Tết.

Hoa hậu Hà Kiều Anh bên Đặng Thu Thảo ngày Tết.

Định cư tại Mỹ, hoa hậu Dương Mỹ Linh vẫn khéo léo mang hơi thở Tết Việt vào căn nhà hiện đại của mình. Loạt ảnh trang trí nhà đón Tết Bính Ngọ 2026 của cô hiện lên với chữ "Xuân" đỏ 3D treo trên cành mai trong bếp, lọ hoa thủy tiên vàng rực, cành hải đường san hô, chậu lan hồ điệp trắng muốt và bình cành đào hồng phấn - tất cả hòa quyện với không gian nội thất phương Tây rộng thoáng.

Không gian sống của hoa hậu Dương Mỹ Linh.

Á hậu Dương Tú Anh thực hiện bộ ảnh Tết gia đình đẹp như tranh, ghi lại khoảnh khắc sum vầy bên chồng và 2 con nhỏ trong không gian trang trí cổ điển sang trọng. Đèn lồng giấy đỏ, hoa lan trắng muốt cùng màu áo dài đỏ tươi của cả gia đình tạo nên khung cảnh Tết đầy may mắn và tài lộc.

Vợ chồng Dương Tú Anh và 2 con.

Hoa hậu H'Hen Niê trang trí nhà đón Tết Bính Ngọ 2026 theo concept 'độc, lạ' với mai vàng làm chủ đạo vì cô mệnh Kim, điểm thêm những mảng màu đỏ tươi chào đón thành viên mới - bé Mộc Đan. Cây mai bonsai cổ thụ bung hoa vàng óng, cành đỏ chi chít quả treo vật trang trí hình ngựa vàng, ban công nở rộ trạng nguyên đỏ thắm và hoa màu gà vàng tươi xếp thành hàng dài trước cửa sổ nhìn ra thành phố.

Gia đình diện đồng phục vàng chanh đón cái Tết đầu tiên có đủ cả 3.

Diva Hồng Nhung đón Tết theo cách rất riêng, thấm đẫm chất nghệ sĩ. Không gian nhà cô tinh tế với cây đào bonsai trong chậu gốm đỏ bóng trên bệ đá cổ, cành bạch mai trắng muốt trong chậu men lam cổ kính, cây quất trĩu quả vàng cam, bình hoa màu tím xanh thanh nhã bên khung cửa nhìn ra khoảng xanh um tùm.

Tổ ấm của Hồng Nhung được ví như triển lãm nhờ sợ sắp đặt tinh tế.

Giữa không gian ấy, Hồng Nhung xuất hiện trong tà áo dài trắng thêu họa tiết chim phụng và hoa vàng, mái tóc đen dài buông xõa, nụ cười rạng rỡ bên cành đào hồng phấn - đẹp và tươi tắn ở tuổi ngoài 50.

Vợ chồng Thanh Hằng.

Siêu mẫu Thanh Hằng khoe bộ ảnh đón Tết Bính Ngọ 2026 bên cây mai vàng bonsai cỡ lớn với hoa nở rực rỡ. Cô diện bộ áo cách tân họa tiết hoa ánh bạc hồng, điểm nhấn viền lông vũ hồng phấn bay bổng ở tay áo. Cô chụp ảnh đôi ngọt ngào cùng ông xã rồi lại hồn nhiên tạo dáng trái tim vui đùa một mình.

Thanh Hằng và mẹ ngồi đối diện thưởng trà, trao nhau nụ cười ấm áp thấm đượm tình thân.

Ảnh: FBNV, video: HKA