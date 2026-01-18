Tại Anh, Cơ quan cấp Giấy phép lái xe và Đăng ký phương tiện vừa công bố danh sách 189 bệnh lý mà tài xế cần khai báo để đảm bảo an toàn khi lái xe.

Theo đó, danh sách này bao gồm hàng loạt vấn đề sức khỏe phổ biến như lo âu, trầm cảm, cũng như các bệnh lý thể chất như viêm khớp, đục thủy tinh thể, cao huyết áp, cùng nhiều bệnh tim mạch, thần kinh và rối loạn thị giác.

DVLA nhấn mạnh, bất kỳ tình trạng nào có thể khiến người lái xe không còn đủ an toàn sau tay lái đều phải được nhận thức rõ. Trong một số trường hợp, tài xế có nghĩa vụ pháp lý phải thông báo cho cơ quan chức năng.

Dù danh sách của DVLA liệt kê tới 189 bệnh có thể ảnh hưởng đến việc lái xe, nhưng có 7 nhóm bệnh được quy định bắt buộc phải khai báo, gồm: glôcôm (tăng nhãn áp); động kinh; một số bệnh tim mạch, bao gồm rung nhĩ và người có máy tạo nhịp tim; đột quỵ; hội chứng ngưng thở khi ngủ; ngất xỉu (syncope); tiểu đường trong trường hợp phải dùng insulin.

DVLA cảnh báo: “Tài xế có thể bị phạt tới 1.000 bảng Anh (gần 32 triệu đồng) nếu không thông báo cho DVLA về tình trạng sức khỏe có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe an toàn.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn, tài xế còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thậm chí, lái xe buộc phải ngừng điều khiển phương tiện, đồng nghĩa với việc tạm thời hoặc vĩnh viễn mất giấy phép lái xe.

Điều này đặc biệt áp dụng khi bác sĩ yêu cầu không lái xe từ 3 tháng trở lên; tình trạng bệnh ảnh hưởng đến việc lái xe kéo dài trên 3 tháng; người lái không đáp ứng các tiêu chuẩn y tế tối thiểu để điều khiển phương tiện.

Trong thời gian DVLA xem xét hồ sơ, đa số trường hợp tài xế vẫn được phép tiếp tục lái xe cho đến khi có thông báo chính thức. Kết quả có thể bao gồm yêu cầu cải tạo phương tiện cho phù hợp, hoặc buộc phải dừng lái xe.

Động thái công bố danh sách bệnh lý này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Anh đang xem xét các quy định mới có thể khiến tài xế cao tuổi khó tiếp tục lái xe hơn.

Hiện tại, Anh đang lấy ý kiến về đề xuất bắt buộc kiểm tra thị lực định kỳ đối với người lái xe trên 70 tuổi, nhằm đảm bảo khả năng quan sát khi tham gia giao thông.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng quy định này đang nhắm riêng vào người cao tuổi, trong khi thống kê cho thấy tài xế trẻ mới là nhóm gây rủi ro lớn hơn trên đường.

Tranh cãi càng gia tăng khi Bộ Giao thông Anh thừa nhận rằng bài kiểm tra thị lực miễn phí hiện nay dành cho người trên 60 tuổi chưa đủ để đánh giá đầy đủ tiêu chuẩn thị lực khi lái xe. Điều này làm dấy lên khả năng người trên 70 tuổi sẽ phải tham gia các bài kiểm tra chuyên sâu hơn và có thể phải tự chi trả chi phí.

DVLA khuyến cáo, người lái xe cần chủ động kiểm tra tình trạng sức khỏe của bản thân, tham khảo ý kiến bác sĩ và thực hiện đúng nghĩa vụ khai báo để tránh rủi ro pháp lý cũng như đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Theo The Sun

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!