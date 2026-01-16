Theo The Sun, Hội đồng quận Tandridge (hạt Surrey, Anh) đang xem xét ban hành Lệnh Bảo vệ không gian công cộng (PSPO), cho phép xử phạt tài xế bấm còi "không phù hợp", với mức phạt tối đa 100 bảng Anh (khoảng 3,5 triệu đồng). Nếu nộp sớm, tài xế sẽ được "giảm giá", chỉ còn 60 bảng (tương đương 2,1 triệu đồng).

Quy định này là một phần trong gói biện pháp nhằm kiểm soát tiếng ồn và cải thiện trật tự tại các khu vực đông dân cư của Tandridge.

Bấm còi xe quá mức cần thiết có thể bị phạt đến 100 bảng Anh. Ảnh: The Sun

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, đề xuất xuất phát từ nhiều phản ánh kéo dài của người dân về tình trạng tiếng ồn giao thông, trong đó việc bấm còi liên tục và không cần thiết, bị xem là một trong những nguyên nhân gây khó chịu lớn.

Bên cạnh đó, các hành vi khác như đỗ xe lấn chiếm vỉa hè, cản trở người đi bộ cũng nằm trong diện sẽ bị xử lý nghiêm hơn.

Tuy nhiên, ngay khi được công bố, thông tin trên nhanh chóng nhận được những ý kiến trái chiều từ người dân và cánh tài xế.

Nhiều ý kiến cho rằng, còi xe là công cụ an toàn quan trọng, giúp tài xế cảnh báo người đi đường trong những tình huống tiềm ẩn rủi ro. Việc áp dụng mức phạt cao có thể khiến người lái e ngại sử dụng còi ngay cả khi cần thiết, từ đó làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mọi người bấm còi để báo hiệu sự hiện diện của xe, chứ không phải để gây ồn ào. Chúng tôi không cảm thấy bị làm phiền đến mức phải phạt nặng như vậy”, một cư dân địa phương bày tỏ quan điểm phản đối.

Trước những ý kiến trái chiều, Hội đồng quận Tandridge khẳng định nếu PSPO được thông qua, một giai đoạn tham vấn ý kiến công khai kéo dài khoảng 3 tháng sẽ được triển khai.

Trong thời gian này, các tiêu chí xác định thế nào là “bấm còi quá mức” sẽ được làm rõ, bảo đảm quy định được áp dụng một cách cụ thể, cân xứng và hợp lý, tránh gây hiểu lầm hoặc lạm dụng trong quá trình xử phạt.

Hiện tại, đề xuất vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến cộng đồng. Song rõ ràng, câu chuyện tăng nặng mức phạt với hành vi bấm còi xe không chỉ là vấn đề kỹ thuật giao thông, mà còn phản ánh sự giằng co giữa nhu cầu đảm bảo trật tự đô thị và quyền sử dụng các phương tiện cảnh báo an toàn của người lái xe.

Và những cuộc tranh luận được dự báo sẽ còn tiếp tục nóng trong thời gian tới.

(Theo The Sun)

